Villa Rustica in Peiting: Förderverein will Ausgrabungsstätte digitalisieren

Den Eingangsbereich zur Villa Rustica ziert seit August 2022 wieder eine neue Travertin-Säule. © Gerhard Heiss

Der Förderverein der Villa Rustica in Peiting ist jüngst zur Jahresversammlung zusammengekommen. Unter anderem hat man sich zum Ziel gesetzt, die Ausgrabungsstätte zu digitalisieren.

Peiting – Das Leben in der Villa Rustica hat nach der Corona-bedingten Pause wieder Fahrt aufgenommen: So wandelten zuletzt bei 95 Führungen allein 1262 Besucher auf den Spuren der Römer. Darüber hinaus betreute Werner Schmitt vier Schulklassen vom Werdenfels-Gymnasium Garmisch-Partenkirchen sowie dem Gymnasium Weilheim und der Mittelschule Peiting bei ihren Facharbeiten.

Hellauf begeistert waren die Kinder beim Ferienprogramm von den Spielen, dem Workshop „Lesezeichen“ und der Schatzsuche, wie Vorstand Jürgen Schreiber berichtete. Einen großen Spaß bereitete ihnen auch die „Legionärsausbildung“ unter „Optios Titus“, wie die in der Versammlung gezeigten Bilder von Doris Friedl zeigten. „Wolfgang Maurus und seine Frau sind in ihren historischen römischen Kostümen immer eine Bereicherung“, sagten Schreiber und Bürgermeister Peter Ostenrieder übereinstimmend.

Villa Rustica in Peiting: Zehn Ehepaare gaben sich hier 2022 das „Ja“-Wort

An der Villa Rustica vor der einzigartigen Kulisse mit dem traumhaften Blick zum Hohenpeißenberg gaben sich im vergangenen Jahr zehn Ehepaare das Ja-Wort. Ein Ehepaar kam dazu sogar bis aus Österreich in die Marktgemeinde.

Rathauschef Ostenrieder dankte dem Förderverein, dass er dieses Kleinod geschaffen habe. „Ein wertvoller Platz, den wir hier in Peiting haben.“ Alle Gäste, mit denen er dorthin komme – wie jüngst mit den Kollegen des Rathauses aus Anzing – würden sich begeistert zeigen. „Wenn Jakob Leicher vom Leben in der Villa erzählt, hat man immer den Eindruck, er habe selbst darin gewohnt“, so Ostenrieder wörtlich.

Der zu den 100 Heimatschätzen zählende Peitinger Liebeszauber hat erneut Eingang in die Literatur gefunden: So erschien laut Schreiber jüngst eine Übersetzung darüber in der Schrift „Bayrische Archäologie Heft 1/2022 – Erotik in der Vor- und Frühgeschichte“. Ausführlich berichtet auch Sabine Mayer in einem fünfseitigen Beitrag in der „Denkmalinformation Bayern Nr. 178/2022“ über die Peitinger Anlage. Und schließlich fand diese auch Aufnahme in den „bergfex-Wanderführer Tour 18 – Entlang des Lechs zwischen Schongau und Peiting: Römer, Welfen, Staufer und Wittelsbacher“. Mit den am 30. April vergangenen Jahres eröffneten „Fenstern in die Vergangenheit“ hat das Projekt „Villa Rustica“ ihren vorläufigen Abschluss.

Förderverein will Anlage digitalisieren und sucht nach Nachwuchs

Bei einer Besichtigung der „Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten“, die das Grundstück der Marktgemeinde überlassen hat, gab es ein großes Lob für das geschichtliche Engagement. Als langfristiges Ziel hat der Förderverein nun die Digitalisierung der Anlage ins Auge gefasst.

Erfreut konnte Vorstand Jürgen Schreiber bei der Jahreshauptversammlung feststellen, dass inzwischen die durch einen Auffahrunfall zu Bruch gegangene, 260 Jahre alte Tuffsäule, durch die Kopie einer Tuskischen Säule aus Travertin ersetzt werden konnte. Dieser römische Säulentyp fand hauptsächlich im ländlichen Bereich Verwendung.

Einen besonderen Dank sprach Schreiber den fleißigen ehrenamtlichen Helfern aus, die sich in 920 Einsatzstunden dem sauberen Aussehen der Anlage und insbesondere dem Kräuterlehrgarten angenommen haben. Als „neue Kraft“ hat sich zudem Sven Eckert eingebracht. „Es wäre schön, wenn sich künftig wieder mehr jüngere Freunde der Villa Rustica einbringen könnten in Führungen und Pflege“, so Schreiber. Denn: „Schließlich werden wir alle älter“, wie Jakob Leicher und Werner Schmitt feststellten.

Förderverein Villa Rustica ist finanziell gut aufgestellt

Denn gleich vier Mitglieder musste man im vergangenen Jahr auf ihrem letzten Weg begleiten: Hans Fleischmann war als Schriftführer von 1992 bis 1996 maßgeblich an der für den Verein so wichtigen Konsolidierungsphase beteiligt. Ohne Peter Asanger wäre während des Schutzhausbaues vieles nicht möglich gewesen. Ebenso verlor man mit Hans Schütz und Ludwig Dufter kompetente Lehrer.

Aktuell hat der Verein 152 Mitglieder. Finanziell ist der Förderverein gut aufgestellt, wie aus dem Kassenbericht von Nicola Schreiber hervorging. Erfreulich vor allem die Spende der Kulturstiftung der Kreissparkasse Schongau über 1000 Euro sowie weitere Spenden und Beitragshöherzahlungen über 4295 Euro.

Von Gerhard Heiss