Vom Kino bis zum ÖPNV: Bürger sagen, wie Peiting attraktiver und lebenswerter werden soll

Grüne Fähnchen für die Lieblingsorte in Peiting, rote für die Orte, an denen noch etwas besser werden kann: Beim integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept zählt die Meinung der Peitinger. © Eleonore Fähling

Die Marktgemeinde Peiting soll schöner, moderner, lebenswerter und attraktiver werden: Dazu ist das Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) mit der Bürgerbeteiligung in die nächste Runde gegangen.

Peiting – Draußen tobte kürzlich das Peitinger Bürgerfest, doch im Foyer des Sparkassensaals war es angenehm kühl trotz des heißen Themas: Die „Städtebaumanufaktur“, ein junges Stadtplanerteam aus München, hatte dort Ortspläne, Infotafeln und Stellwände aufgebaut, „um Peiting zu verstehen und zu lernen, wo es schön ist und was am dringendsten verbessert werden muss“, so Architektin Anna List.

Mit Fähnchen und Karten in Grün („das gefällt mir gut“) und Rot („hier muss was verbessert werden“) konnten die Peitinger dort markieren, wo und wie sich ihr Wohnort weiterentwickeln soll. List, ihr Kollege Maximilian Giuseppe Müller und ihre Chefin Vanessa Dörges waren zudem vor Ort, um die Peitinger zu informieren und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Auch am Bürgerfest hatten sie einen kleinen Stand aufgebaut.

Bürgermeister Ostenrieder war ebenfalls da, Gemeinderäte aus verschiedenen Fraktionen und „normale“ Peitinger Bürger. Denn die Aktion war in der Zeitung angekündigt worden.

Fünf Themenfelder werden betrachtet

Fünf Themenfelder gibt es, die beim „ISEK mit VU“, wie es heißt, betrachtet werden. Es geht um das Ortsbild, den Wohnort, das Gewerbe, die Energie und die Mobilität. „VU“ bedeutet vorbereitende Untersuchungen, an deren Ende ausgearbeitete Empfehlungen stehen, mit denen dann Maßnahmen geplant, finanziert und bezuschusst werden können.

„Für diese Voruntersuchungen sind anderthalb Jahre veranschlagt, in denen wir mit möglichst vielen Bevölkerungsgruppen sprechen wollen“, sagt Dörges. Geplant sind beispielsweise Bürgerspaziergänge mit Schwerpunktthemen oder Jugendworkshops. Betrachtet wird vor allem der Ortskern.

Vor einigen Jahren wurde schon einmal ein ISEK ausgearbeitet. Das Gebiet wurde nun erweitert, das Konzept wird aktualisiert. „Kino wiederbeleben“, „Peiting-Mobil erhalten, ÖPNV ausbauen“ oder „mehr erneuerbare Energien“ stand beispielsweise auf den ausgefüllten Kärtchen, die die Besucher geschrieben haben. Weitere Karten lagen zum Mitnehmen bereit und sind zudem noch im Rathaus erhältlich – bis zum 15. September kann man sich beteiligen und Anregungen einreichen.

Wunsch für eine bessere Verbindung nach Schongau

„Es braucht eine bessere öffentliche Fahrverbindung nach Schongau, damit Kinder nachmittags dorthin zum Schwimmen fahren können. Das könnte man auch pragmatisch mit Kleinbussen machen“, regte beispielsweise die Peitingerin Gabriele Kraus an. Gemeinderat Thomas Elste ist es unter anderem wichtig, „bestehende Grünzonen dauerhaft zu sichern“.

„Das soll kein Wunschkonzert sein, bei allen Anregungen gilt es immer, unterschiedliche Interessen gegeneinander abzuwägen“, erklärt Architektin Dörges. Mittelfristig soll es drei bis fünf Projekte geben, die zügig umzusetzen sind, das Ganze ist auf zehn bis 15 Jahre ausgelegt.

Peiting ist kein Einzelfall, Schongau hat bereits ein ISEK. „Wir sind sozusagen die Sanierungsarchitekten, die dafür sorgen, dass die Budgets dafür abgerufen werden können“, sagte die Stadtplanerin.

Von Eleonore Fähling