Vor 50 Jahren öffnete das Peitinger Kunsteisstadion

Teilen

Große Freude herrschte bei Jung und Alt beim Eislauf im neuen Kunsteisstadion. Eine Pracht bei strahlendem Sonnenschein unter freiem Himmel. © Gemeinde/Grausam

Für die Eissportler ging am 25. November des Jahres 1972 ein Traum in Erfüllung: Nach knapp fünfmonatiger Bauzeit konnte das 2500 Zuschauer fassende Kunsteisstadion eröffnet werden. Doch bevor dort die Eishockeyspieler endlich ihre Schläger kreuzen konnten, wurde mit teils harten Bandagen gekämpft.

Peiting – Die Euphorie für den Eissport war groß Ende der 1960er Jahre in Peiting: Die Seniorenmannschaft des TSV stieg innerhalb von drei Jahren aus der Kreisklasse in die höchste bayerische Natureisliga, die Bayernliga, auf und konnte sich dort in der Saison 1970/71 mit einem hervorragenden dritten Platz behaupten.

Hinter der Bande stand seit 1970 der Tölzer Sepp Wörschhauser, und auf dem Eis tummelten sich neben den Peitinger Eigengewächsen wie etwa Hans Schmaußer, Klaus Kuderna, Helmut Mayr, den Gebrüdern Brey und Schmid auch Freunde von lechaufwärts wie Franz Morherr, Werner Wirkotsch und Siegfried Höldrich. 1971 verstärkten dann noch Nationalspieler Reinhold Driendl vom EV Füssen, Matthäus Singer vom ESV Kaufbeuren und Peter Rück (ebenfalls Füssener Gewächs), der im Frühjahr Filialleiter der Volksbank Füssen in Peiting wurde, das hoch motivierte Team.

44 eissportbegeisterte Bürger gründen Verein

Die Zeit war jetzt reif für ein Kunsteisstadion, ohne das ein weiterer Aufstieg nicht möglich gewesen wäre. So trafen sich am 2. März des Jahres 1971 im Gasthof Dragoner 44 eissportbegeisterte Bürger zur Gründung des Kunsteisfördervereins. Bürgermeister Karl Fliegauf stellte sich spontan als Vorsitzender zur Verfügung, sein Stellvertreter wurde Wilhelm Schleif, Schriftführer Gerhard Heiß und Kassier Josef Eding. Beisitzer waren Alfons Peter, Josef Kern, Marktbaumeister Andreas Rieger, Wolfgang Müller und Hans Keppeler.

Eifrig ging es ans Spenden-Sammeln. Zudem konnte das Vorhaben mit Bausteinen über fünf, zehn, zwanzig und fünfzig D-Mark gefördert werden. Unterstützt wurden die Bemühungen durch Musikveranstaltungen, und Peitings damaliger Trachtenvorstand Hans Stöger stellte den Erlös eines Heimatabends zur Verfügung.

Peiting als Wintersportzentrum stärken

Nicht nur der Eissport sollte vom neuen Stadion profitieren, sondern vor allem die Kinder und Jugendlichen durch den allgemeinen Lauf sowie der Fremdenverkehr. Nach dem Bau des Skilifts am Schnaidberg und der Gründung der Skischule durch die Pionierleistung von Alois Schuster im Jahr 1969 und dem Loipennetz des Skiclubs, passte ein Eisstadion ideal zum Ausbau Peitings als Wintersportzentrum des Landkreises Schongau.

Ein Blick in den Technikkeller während der Bauzeit, die mit der Eröffnung am 25. November 1972 endete. © Gemeinde/Grausam

Das sah auch der damalige Landrat Manfred Blaschke so, der bereits bei einer Wahlveranstaltung in Peiting eine Zusage für einen Zuschuss des Landkreises in Höhe von 200 000 DM gegeben hatte und auch in stürmischen Zeiten bei seinem Wort blieb. Blaschke sah eine Chance im Fremdenverkehr. Im März 1971 konstituierte sich dann der Fremdenverkehrsverband „Schongauer Land“, und mit dessen Geschäftsführer Heinrich Vogler hatte man einen starken Verbündeten. Denn die Marktgemeinde Peiting hatte bereits am 10. Dezember 1969 das Prädikat „Erholungsort“ erhalten.

Das Tauziehen ums Eisstadion beschrieb Chefredakteur Georg Hertle in der Ausgabe der „Schongauer Nachrichten“ vom 7. November 1970 treffend, als der Landessportverband (BLSV) in der ehemaligen Kreisstadt tagte: „Der Landessportverband hätte sich keinen besseren Tagungsort auswählen können, denn in Schongau und Peiting tobt zur Zeit ein Krieg um das Kunsteisstadion. Die offene Schlacht, die in Form von gemeinsamen Besprechungen ausgeführt wird, gleicht einer friedlichen Manöverübung. Die eigentlichen Auseinandersetzungen werden in Form eines Partisanenkrieges hinter den Kulissen ausgetragen, und zwar mit harten Bandagen, denn es geht ums Prestige!“

BLSV revidiert seine Entscheidung

Das war im Jahr 1971 auch Thema des Faschingszugs in Schongau. Im Juli schienen die Würfel dann gefallen: Der BLSV gewährte einen Zuschuss für Peiting in Höhe von 150 000 D-Mark, davon 50 000 D-Mark als Darlehen.

Daraufhin wollte man schon im August mit dem Bau beginnen. Doch schon wenige Tage später war die Bombe geplatzt. Schongaus TSV-Vorstand Carl Pongratz hatte ein geharnischtes Protesttelegramm losgelassen und das Präsidium des BLSV den Beschluss aufgehoben. Diesen „Bodycheck“ kommentierte Georg Hertle treffend: „Ungewöhnlich, dass der Präsident seine eigenen Leute derart brüskiert. Nicht ungewöhnlich, wenn man weiß, dass zwischen ihm und dem Schatzmeister des Deutschen Leichtathletikverbandes (Mayer, Schongau) naturgemäß einige Verbindungen bestehen.“

In einer neuerlichen Sitzung im Oktober beschloss der BLSV dann, beide Projekte in gleicher Höhe zu fördern und nahm auch Peißenberg mit herein. In weiteren Überlegungen wurde auch ein gemeinsames Stadion zwischen beiden Orten in Erwägung gezogen.

Maßarbeit: Eine 22 Kilometer lange und noch heute intakte Kühlleitung wurde unter der Spielfläche verlegt. © Gemeinde/Grausam

Auf der von Landrat Blaschke am 13. Dezember 1971 einberufenen Sitzung einigten sich beide Vereine, Peiting zuerst zu bauen. Nachdem der Gemeinderat Peiting in seiner Sitzung am 3. Mai 1972 grünes Licht gegeben hatte, begannen im Juni die Bauarbeiten. Eine 22 Kilometer lange Kühlleitung wurde dabei unter der Spielfläche verlegt.

Zur Segnung des Kunsteisstadions fanden sich am 25. November 1972 neben Landrat Blaschke und Regierungsdirektor Georg Bauer mit Hans Rau, Peter Widmann und Sepp Klasen gleich drei Landtagsabgeordnete ein und verfolgten ein spannendes Eröffnungsspiel, das die klassenhöheren Gäste aus Landsberg knapp mit 3:2 gewannen. Für Unterhaltung sorgten die Knappschafts- und Trachtenkapelle sowie die „Oldtimer“-Eisläufer des Augsburger EV.

Nun mit neuem Namen „EC Peiting“

Für die neue Saison hatte man sich mit weiteren Neuzugängen aus dem unerschöpflichen Reservoir des EV Füssen verstärkt, und auch Dieter Ulmer kämpfte für seinen Heimatverein mit. Auf Anhieb wurde der TSV Peiting Süddeutscher Regionalligameister. Unter dem neuen Namen „EC Peiting“ starteten die Eishakler im Jahr 1973 in die Oberliga Süd.

Vorstand Fritz Brechenmacher hatte ein glückliches Händchen bei den Neuzugängen: Mit den Verteidigern Peter „Benno“ Schwimmbeck, Hermann Völk (beide EV Füssen) und Helmut Forster (Augsburger EV) wurden gleich drei Spieler der 1. Bundesliga an die Peitnach gelockt. Die Abgänge des Torjägers Harry Köpf und seines Teamgefährten Wilhelm Wiedemann wurden durch die Kanadier Larry Marchuk und Henry Robitaille, der bald zum Publikumsliebling avancierte, kompensiert.

Aufstieg in zweite Bundesliga

Hans Schmaußer stand nun an der Bande und schaffte auf Anhieb die Meisterschaft. Die beiden letzten Aufstiegsheimspiele mussten in Füssen ausgetragen werden. Dazu setzte der ECP Busse ein. Im Schlagerspiel „überfuhr“ der ECP vor rund 2000 Zuschauern den bis dahin führenden Nordtitelträger EC Hannover mit 11:1. Mit dem darauffolgenden 8:2 gegen Eintracht Frankfurt sicherten sich die Peitinger endgültig die deutsche Oberliga-Meisterschaft 1974 und stiegen in die zweite Bundesliga auf.

GERHARD HEISS

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.