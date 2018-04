Vorfahrtsregelung am Hirschvogeleck: Die Entscheidung verzögert sich

Wegen Schongauer Kanalbrücke

von Christoph Peters

Mitte 2016 hatte der Peitinger Gemeinderat beschlossen, die geltende Vorfahrtsregelung am sogenannten Hirschvogeleck in der Ortsmitte zu ändern – allerdings erst einmal ein Jahr zur Probe. Seit Mai vergangenen Jahres läuft der Testbetrieb, die zwölf Monate sind also fast vorüber. Bis der Gemeinderat eine finale Entscheidung trifft, ob die temporäre Lösung auch in Zukunft Bestand hat, wird es allerdings noch ein bisschen dauern.