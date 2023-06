Vom Fahrradtechnikkurs bis zur Skyline Park-Fahrt: Was heuer beim Peitinger Ferienprogramm alles geboten ist

Von: Christoph Peters

Freuen sich aufs Ferienprogramm: Die Mitglieder des Organisationsteams (v.l.) Franz Kees, Madeleine Zila, Sabine Dietl, Stefanie Strauß, Julia Böck und Sonja Zila. Auf dem Bild fehlen Magdalena Söll und Teresa Karbach. © Ferienprogramm

Die sommerliche Urlaubszeit nähert sich mit großen Schritten und mit ihr das Peitinger Ferienprogramm. Das lockt bei seiner 29. Auflage nicht nur mit einem rekordverdächtigen Angebot, sondern bietet dabei auch allerhand Neues.

Peiting – Sechs Wochen Sommerferien können ganz schön lang werden. Gut, dass es da das Peitinger Ferienprogramm gibt. Seit mittlerweile 29 Jahren sorgt es mit seinen Angeboten dafür, dass es den Kindern und Jugendlichen in der Marktgemeinde nicht langweilig wird. Ein Selbstläufer ist das Ferienprogramm freilich nicht. Ohne das fleißige Organisationsteam um Sonja Zila und die zahlreichen Vereine, Organisationen und ehrenamtlichen Helfern wäre ein solches Angebot kaum zu stemmen.

Nach all den Jahren, in denen sich Zila bereits für das Ferienprogramm engagiert, möchte man meinen, dass die Organisatorin so schnell nichts mehr überraschen kann. Doch dass es heuer mit 69 Programmpunkten erneut einen Rekord zu vermelden gibt, damit hatte auch Zila nicht gerechnet. „Das ist echt der Wahnsinn.“

Viele Veranstalter halten dem Ferienprogramm seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, die Treue. Die Peitinger Leichtathleten etwa zählen ebenso zum harten Kern wie die Wasserwacht. Sie alle musste Zila nicht lange bitten, als im März die Vorbereitungen für den Sommer begannen.

Neben Klassikern wie dem Feuerwehr-Besuch, dem Bogenschießen in Herzogsägmühle oder den beliebten Schokoladenwerkstätten, finden sich freilich auch immer wieder neue Angebote auf der langen Liste. Heuer etwa ist der EC Peiting nach langer Pause wieder mit von der Partie und lädt zum Eishockey-Schnuppertag aufs Eis. Seine Premiere feiert der MSC Peiting, der den Teilnehmern seines Kurses einen Einblick in die Fahrradtechnik gibt. Schon gespannt ist Zila, wie das Angebot des Peitinger Künstlers Peter Mayr angenommen wird, der in einem dreitägigen Workshop junge Talente in die Geheimnisse des Siebdrucks einweiht. „Das ist auf jeden Fall eine coole Idee.“

Evangelische Kirche bietet Escape Game an

Spannend geht’s auch beim Escape-Game der evangelischen Kirche zu, wenn Schatzsucher auf Entdeckungsreise durch den Ort gehen. Wer lieber mit Therapiehund Sissi durch die Natur streift, ist bei der Kurspremiere von Susanne Andre richtig. Ebenfalls neu ist ein Selbstbehauptungskurs, der über zwei Tage geht. Besonders freut die Organisatorin, dass es heuer nach längerer Pause auch wieder einen „Mädchen-Fußball-Schnuppertag“ gibt.

Auch einige Veranstalter, die im vergangenen Jahr erstmals dabei waren, sind wieder vertreten. Dazu zählt etwa die Musikschule Pfaffenwinkel, die heuer einen Cajon-Baukurs anbietet. Musikalisch geht’s auch bei der Peitinger Knappschaftskapelle zu, die zur Reise durch die verschiedenen Klänge, Takt-arten und Trachten- und Bergmannstraditionen lädt. „Das ist letztes Jahr super angenommen worden“, weiß Zila.

Nicht fehlen im Ferienprogramm dürfen die Fahrten zu Attraktionen in der Region. Heuer geht’s mit dem Bus zum Märchenwald nach Wolfratshausen, zum Skylinepark und zum Kletterwald am Grüntensee. Dank Sponsoren beschränke sich der Preis jeweils auf den Eintritt, die Busfahrt sei quasi umsonst, freut sich Sonja Zila über die finanzielle Unterstützung.

Anmeldetag am 15. Juli

Wer dabei sein will, sollte sich den 15. Juli schon einmal dick im Kalender anstreichen. Von 9.30 bis 11.30 Uhr findet dann der traditionelle Anmeldetag in der Schloßberghalle statt. Es gilt das Motto, wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Doch auch wer an diesem Tag keine Zeit hat, muss nicht verzweifeln. Anmeldungen sind auch danach noch bei der VHS Peiting möglich. „Die Kurse sind aus Erfahrung nach dem Anmeldetag nicht alle ausgebucht“, sagt Zila. Das Programmheft wird ab dem 4. Juli an den Schulen verteilt.

Während die letzten Vorbereitungen also auf Hochtouren laufen, wirft die nächste Auflage des Ferienprogramms ihre Schatten bereits voraus. Im kommenden Jahr steht das 30-jährige Jubiläum an. Da soll nicht nur die Marke von 70 Programmpunkten geknackt werden, wie Zila als Ziel ausgibt, sondern auch mit allen Helfern und Veranstaltern gefeiert werden – „als Dankeschön.“ Verdient haben sich das die Beteiligten allemal.

