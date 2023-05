Reduzierte Öffnungszeiten, keine Jahreskarten: Was Besucher des Peitinger Wellenfreibads heuer erwartet

Von: Christoph Peters

Teilen

Die Becken im Wellenfreibad sind befüllt, am Wochenende fällt der Startschuss für die neue Saison. Gäste müssen sich heuer allerdings auf Einschränkungen bei den Öffnungszeiten einstellen. © Hans-Helmut Herold

Nach den Kündigungen des kompletten Fachpersonals wird es heuer nur einen eingeschränkten Betrieb des Peitinger Freibads geben. Wie das funktionieren soll, ohne dass die Sicherheit der Besucher leidet, und was die reduzierten Öffnungszeiten für die Eintrittspreise bedeuten – die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Peiting – Es gab schon mal angenehmere Tage für Peter Ostenrieder in seinem Amt als Peitinger Bürgermeister. Kurz vor der Saisoneröffnung musste der Rathauschef in der vergangenen Woche mitteilen, dass die Gemeinde erneut ohne Bademeister fürs Wellenfreibad dastand. Dabei schien die Personalmisere aus dem Vorjahr gerade überwunden. Nur eine von drei Stellen hatte man damals besetzen können, zu wenig für einen regulären Betrieb hieß es, die Einrichtung blieb zu.

Heuer drohte nun das gleiche Schicksal, doch noch am Freitag konnte Ostenrieder zumindest einen kleinen Lichtblick verkünden. Das Bad werde öffnen, wenn auch eingeschränkt. Am Wochenende nun soll der Startschuss fallen: Zwei Tage kann gebadet werden, ehe die Einrichtung noch einmal für eine Woche schließt und wieder zu den Pfingstferien öffnet.

Dass es überhaupt mit einem eingeschränkten Betrieb klappt liegt daran, dass die Gemeinde mit Markus Häringer kurzfristig einen Fachangestellten für Bäderbetriebe gewinnen konnte. Häringer, derzeit laut Ostenrieder als Elektriker bei einem Industrieunternehmen beschäftigt, war bereits bis 2016 im Peitinger Freibad als Bademeister tätig. Er soll als externer Dienstleister die Leitung und Aufsicht übernehmen.

Gleiche Situation wie 2022?

Manch einer dürfte sich da die Frage stellen, wieso eine solche Lösung nicht schon im vergangenen Jahr in Betracht gezogen worden war, bevor die Beschädigung der neuen Heizungsanlage die Hoffnungen auf einen Badbetrieb endgültig zunichte machte. Schließlich verfügte die Gemeinde zum Zeitpunkt der Saisonabsage seit März 2022 über eine festangestellte Fachkraft.

Die Entscheidung sei damals vor dem Hintergrund getroffen worden, dass der neue Mitarbeiter erst kurz vorher seine Stelle angetreten habe, erklärt Geschäftsleiter Stefan Kort auf Anfrage der SN. Ihn ohne eingehende Kenntnisse des Betriebsablaufs und der technischen Anlagen als alleinigen Verantwortlichen für die Betriebsaufsicht, die Organisation und Durchführung des Badebetriebes sowie der Wasseraufsicht einzusetzen, habe man nicht für sinnvoll erachtet.

Hinzu kommt, dass zum damaligen Zeitpunkt strengere Regeln galten, was die Verkehrssicherungspflichten betraf. So habe es bis März in der maßgeblichen Richtlinie der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen geheißen, dass für die Sicherheit, Ordnung und Hygiene in den Bädern entsprechend qualifiziertes Personal in ausreichender Zahl eingesetzt werden solle, so Kort. In der neuen Fassung werde nun nur noch von „befähigten Personen“ für die Aufsicht gesprochen.

Keine Lösung auf Dauer

Als Freifahrtschein will man das bei der Gemeinde freilich nicht verstanden wissen: „Nach wie vor vertreten wir die Meinung, dass für den ordentlichen, rechtssicheren und besucherorientierten Betrieb des Peitinger Wellenfreibades Fachkräfte in ausreichender Zahl gewonnen werden sollten“, betont Kort. Die nun gefundene Lösung sei eine „Not-Lösung, um überhaupt einen drastisch eingeschränkten Notbetrieb des Bades anbieten zu können“.

Wie berichtet, wird an diesem Wochenende von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Gleiches gilt ab den Pfingstferien inklusive der Feiertage. Werktags kann dagegen nur von 8 bis 10 Uhr und von 14 bis 18 Uhr gebadet werden. Die eingeschränkten Öffnungszeiten, die auch Auswirkungen auf die Eintrittspreise haben (siehe Kasten), hängen damit zusammen, dass man nur aufsperrt, wenn „die externe Fachkraft auch vor Ort sein kann“, so Kort.

Keine Saisonkarten, dafür neues Angebot für Frühschwimmer Der eingeschränkte Betrieb des Wellenfreibads hat Auswirkungen auf die Eintrittspreise. So werde es heuer keine Saisonkarten geben, weil noch nicht absehbar sei, ob weitere Schließzeiten hinzukämen, so Bürgermeister Peter Ostenrieder. Der Preis für die Erwachsenen-Zehnerkarte wird von 45 auf 40 Euro reduziert, für Kinder und Jugendliche von 18 auf 10 Euro. Wer noch eine Saisonkarte aus 2021 vorlegen kann, bekommt zwei kostenlose Tageskarten oder einen Nachlass von 20 Prozent auf eine Zehnerkarte. Bei Familienkarten gilt dies pro Person. Neu ist, dass es eine eigene Zehnerkarte für Frühschwimmer geben wird zum Preis von 20 Euro. Etwas günstiger werden angesichts der reduzierten Öffnungszeiten auch die Tageseintritte. Erwachsene zahlen 5 statt 5,20 Euro, Kinder und Jugendliche 2,50 statt 3 Euro. Die Familienkarte wird ebenfalls günstiger und kostet 11 statt 12 Euro.

Noch unklar ist, ob angesichts der schwierigen personellen Situation heuer wie eigentlich geplant Schwimmkurse angeboten werden können.

Eine Ausnahme bildet das Frühschwimmen: „Hier erachten wir die Anwesenheit eines Rettungsschwimmers für diesen kleinen Personenkreis als ausreichend.“ Insgesamt fünf Rettungsschwimmer werden von der Gemeinde beschäftigt, um gemeinsam mit Häringer einen sicheren Badebetrieb zu gewährleisten. An Wochenenden unterstützt außerdem die Wasserwacht.

Sichert Kooperation mit Schongauer Plantsch die Zukunft des Wellenfreibads?

Ein Personalmodell für die Zukunft ist das nicht, das weiß auch Peter Ostenrieder. Wenngleich der Peitinger Bürgermeister natürlich froh ist, dass man so kurzfristig überhaupt einen Weg gefunden hat, das Wellenfreibad heuer zu öffnen.

Eine Kooperation mit dem Schongauer Plantsch könnte helfen, den Fortbestand der Peitinger Einrichtung dauerhaft zu sichern. „Ich kann mir das gut vorstellen“, sagt Ostenrieder und kündigt entsprechende Gespräche mit den Verantwortlichen in Schongau an. An diesem Samstag will er sich aber erst einmal den Fragen der Peitinger stellen. Er werde bei der Eröffnung vor Ort sein, kündigt Ostenrieder an. Der Eintritt ist am ersten Wochenende frei.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.