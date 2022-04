Wegebau ins Peitinger Weinland wird für die Gemeinde teurer als gedacht

Von: Christoph Peters

Teilen

Seine besten Zeiten hat der Feldweg ins Weinland lange hinter sich. In diesem Jahr soll er ertüchtigt werden. © Hans-Helmut Herold

Der Ausbau des maroden Feldwegs ins Peitinger Weinland wird für die Gemeinde Peiting zu einem teuren Unterfangen. Mindestens 170 000 Euro muss der Markt nun doch aus eigener Tasche stemmen, weil Fördergelder und Anliegerbeteiligung nicht ausreichen. Stoppen will man das Projekt deshalb aber nicht.

Peiting – Es klang so schön: „Happy End im Weinland-Wegestreit“ titelte die Heimatzeitung im vergangenen Juni. Nach jahrelangen Querelen schien endlich ein Kompromiss gefunden, um die Sanierung der maroden Verbindung in Angriff nehmen zu können. Der sah wie folgt aus: 150 000 Euro sollten die drei hauptbetroffenen Hofbesitzer beisteuern, für die übrige Summe der im August mit 380 000 Euro ermittelten Gesamtkosten wollte die Gemeinde Fördergelder aus dem Programm „Ländlicher Straßen- und Wegebau zur Hoferschließung“ beantragen. Nur wenn der Ausbau teuerer als erwartet werden würde, sollte der Markt einspringen. Damals ging man davon aus, dass es sich in diesem Fall nur um einen kleineren Betrag handeln würde.

Kosten sind deutlich gestiegen

Doch von einem Happy End war in der jüngsten Gemeinderatssitzung nicht mehr die Rede. Vielmehr musste Geschäftsleiter Stefan Kort berichten, dass der mühsam ausgetüftelte Finanzplan nicht aufgegangen war. Das lag zum einen daran, dass bei Bodenuntersuchungen belastetes Material gefunden wurde, das teuer entsorgt werden muss. Dies sei in der bisherigen Rechnung nicht berücksichtig gewesen, sagte Kort. Zwar werde die Entsorgung gefördert, dennoch treibe diese gemeinsam mit den allgemein gestiegenen Baukosten die Gesamtkosten deutlich in die Höhe. Diese lägen nun bei 510 000 Euro, teilte Kort mit.

Zum anderen hatte sich im Herbst herausgestellt, dass die Mittel des Förderprogramms, auf das man gezählt hatte, bereits erschöpft waren. Zwar habe sich zwischenzeitlich ein neues europäisches Förderprogramm aufgetan, sagte der Geschäftsleiter. Das allerdings habe den großen Nachteil, dass der Anteil, den die Anlieger zahlen, von den förderfähigen Kosten abgezogen werden müsste, wodurch der Eigenanteil der Gemeinde steige. Weil auch Planungs- und Vermessungskosten nicht gefördert würden, bliebe unter dem Strich eine Summe von rund 171 000 Euro, die von der Gemeinde zu stemmen sei, rechnete Kort vor.

Gemeinderat will gefundenen Kompromiss nicht riskieren

Im Gemeinderat war nach dieser Hiobsbotschaft guter Rat teuer. Aus Verwaltungssicht riet Kort dazu, in den sauren Apfel zu beißen und die Mehrkosten zu tragen. Er verwies darauf, wie schwer es gewesen sei, einen Kompromiss mit den Anliegern zu finden.

Ihm falle es dennoch schwer, zuzustimmen, sagte CSU-Rat Norbert Merk. Angesichts der rasanten Baupreisentwicklung werde man am Ende eher bei 250 000 Euro landen, fürchtete er. „Äußerst unbefriedigend“ fand Merk, dass die Anlieger bei den Mehrkosten außen vor bleiben sollten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Nochmal über die Deckelung zu verhandeln, hielt Kort freilich für wenig aussichtsreich, zumal dafür auch schlicht die Zeit fehle. Bereits bis Ende des Monats müssten die Unterlagen für die baufachliche Prüfung beim Amt für ländliche Entwicklung vorgelegt werden, der vollständige Förderantrag sei bis spätestens 13. Mai einzureichen. „Ohne Fördergelder“, auch das machte Kort klar, „ist das Projekt nicht zu stemmen.“

Die Gefahr, dass man dann wieder vor einem Scherbenhaufen stehe, war nicht nur Herbert Salzmann (SPD) zu groß. „Natürlich wäre es schön gewesen, wenn es eine Lösung ohne Kosten für die Gemeinde gegeben hätte. Wir sollten die Geschichte aber jetzt trotzdem bereinigen“, plädierte Franz Seidel (BVP). Der Feldweg werde schließlich auch von vielen Peitingern in der Freizeit genutzt. Einstimmig segnete der Gemeinderat das neue Vorgehen ab.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.