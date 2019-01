Dach der Schloßberghalle wird vom Schnee befreit

Während die anderen Hallen im Ort, die wegen der Schneelast gesperrt gewesen waren, längst wieder für den Betrieb freigegeben sind, blieb die Peitinger Schloßberghalle auch am Donnerstag das Sorgenkind der Marktgemeinde.

Peiting– Bis zum Nachmittag hatte sich die Hoffnung nicht erfüllt, dass durch das Tauwetter die Schneelast auf dem Gebäude weit genug abnehmen würde, um die seit einer Woche gültige Sperrung aufzuheben. Zwar war an einigen Stellen der Schnee soweit geschmolzen, dass das Dach schon wieder zu erkennen war. Doch der gute Schein trog, wie Marktbaumeister Fabian Kreitl auf Nachfrage der SN betonte. Denn an den immer noch großflächig weißen Flächen lastete der nasse Schnee und die darunter entstandene Eisfläche nach wie vor schwer auf der Dachkonstruktion. „Wir sind immer noch im dunkelroten Bereich“, so Kreitl.

Am Nachmittag entschied man deshalb, zum letzten Mittel zu greifen, um den Inthronisationsball des Hohenfurcher Faschingsclubs am Samstag nicht zu gefährden. Die Feuerwehr rückte mit ihren beiden Drehleitern an. Mitarbeiter der Gemeinde, Feuerwehrler und Freiwillige des Faschingsclubs, die selbst noch eine Hebebühne organisiert hatten, besetzten die Rettungskörbe, um von dort gesichert den Schnee vom Dach zu schaufeln. Erst die Dunkelheit beendete den Einsatz. Am Freitag soll wenn nötig weitergeschaufelt werden. Kreitl war optimistisch: „Der Faschingsball ist damit gesichert.“