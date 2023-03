Wegen Naturschutz: Geplante Heizzentrale für Herzogsägmühle braucht anderen Standort

Von: Christoph Peters

Die neue Heizzentrale für Herzogsägmühle soll nun auf der hell schraffierten Fläche umgesetzt werden. Der ursprüngliche Standort auf dem dunkel schraffierten Areal scheidet aus Naturschutzgründen aus. © herzogsägmühle

An der Staatsstraße nahe der Herberge will die Diakonie Herzogsägmühle wie berichtet ein großes Hackschnitzelheizkraftwerk bauen. Doch jetzt muss wegen naturschutzrechtlicher Probleme umgeplant werden.

Peiting/Herzogsägmühle – Ende Januar hatte sich der Gemeinderat mit dem Vorhaben des Diakonieunternehmens befasst, das mit dem Bau einer Hackschnitzelanlage die Nahwärmeversorgung des Orts auf neue Füße stellen will. Auserkoren als Standort hatte man das Areal nordöstlich der Herberge an der Staatsstraße zwischen Peiting und Birkland. Für die Fläche existiert bereits ein Bebauungsplan, der einst für den Bau eines Gebrauchtwarenmarkts aufgestellt worden war. Im Gemeinderat zeigten sich die Räte damals durchaus angetan vom Vorhaben. Mit großer Mehrheit stimmte das Gremium für eine Änderung des Bebauungsplans hin zu einem „Sondergebiet Wärmeversorgung Herzogsägmühle“. Einzig Grüne und ÖDP sahen das Vorhaben kritisch (wir berichteten).

In der jüngsten Sitzung landete das Thema nun überraschend erneut auf der Tagesordnung. Im Zuge des Verfahrens habe sich herausgestellt, dass die Fläche 2018 im Zuge des Volksentscheids „Rettet die Biene“ als gesetzlich geschütztes Biotop kartiert worden sei, erklärte Bürgermeister Peter Ostenrieder, was in diesem Fall das Aus für die Pläne bedeute. „Das Vorhaben ist dort so nicht möglich.“ Kurios: Ein Gebrauchtwarenmarkt dürfte laut dem Rathauschef nach wie vor an der Stelle gebaut werden. „Für den besteht ja bereits Baurecht.“ Der Naturschutz spiele in dem Fall keine Rolle.

Nun will die Diakonie Herzogsägmühle aber nun mal keinen neuen Markt, sondern eine Heizzentrale errichten, die dem gesteckten Ziel, das Dorf in absehbarer Zeit CO2-neutral mit Wärme zu versorgen, Rechnung trägt. Um das Dilemma Arten- versus Klimaschutz zu lösen, blieb nichts anderes übrig, als nach einem anderen Standort Ausschau zu halten. Zum Bedauern von Herzogsägmühle-Geschäftsführer Andreas Kurz. „Die Fläche wäre optimal gewesen.“

Auch Einsatz einer Wärmepumpe wird geprüft

Wie Kurz und Planer Stefan Hofer in der Sitzung erläuterten, konzentrieren sich die Überlegungen für einen Alternativstandort nun darauf, den Bebauungsplan nach Westen auf das Areal zwischen Kläranlage und Birkländer Weg zu erweitern. An den Plänen für eine Hackschnitzelanlage will man festhalten, sie jedoch um eine Wärmepumpe ergänzen. Eine solche Anlage könnte ihre Energie entweder aus den starken Grundwasserströmen gewinnen, die man bei Bohrungen vorgefunden habe, oder auch aus dem Wasser des nahen Lechs. Alle Möglichkeiten würden derzeit mit einer Machbarkeitsstudie geprüft, erklärte der Geschäftsführer.

Viel Lob erntete Kurz damit bei Grünen und ÖDP. Es sei sehr positiv, dass nun nicht mehr ausschließlich auf einen Energieträger gesetzt werde, sagte Marion Gillinger. Sie wollte wissen, ob auf der Fläche nicht auch noch Solar-Panels aufgestellt werden könnten. Auch die Nutzung von Windkraft brachte die ÖDP-Rätin ins Spiel.

Tatsächlich habe man beide Arten der Energieerzeugung im Auge, auch das werde geprüft, allerdings an anderen Stellen, sagte Kurz. Denn dafür fehle es auf dem Grundstück an Platz. „Wir brauchen auch Lagerflächen fürs Holz.“ Für die Lieferung der Hackschnitzel habe man bereits Vorverträge mit regionalen Lieferanten geschlossen, konnte er auf Nachfrage berichten.

Thomas Elste (Grüne) erinnerte an die Bitte aus der vorangegangenen Sitzung, wegen der Nähe zum nahen Klärwerk mögliche Synergien zu prüfen. Das sei zwischenzeitlich geschehen, sagte Kurz, jedoch mit negativem Ergebnis. Den Grünen-Rat interessierte auch, was mit der eigentlich angedachten Fläche geschehe, nachdem sie als Standort ausscheide. „Wir werden das Baurecht nicht aufgeben, auch wenn im Moment dort niemand bauen will“, so Kurz.

Ein Punkt, der Andreas Barnsteiner (BVP) am Herzen lag, war der Hochwasserschutz. Dieser werde im Rahmen des Verfahrens durch das Wasserwirtschaftsamt geprüft, versicherte der Geschäftsführer.

Am Ende gab der Marktgemeinderat grünes Licht für die nötige Änderung des Flächennutzungsplans und der Aufstellung des Bebauungsplans – diesmal mit den Stimmen von Grünen und ÖDP..

