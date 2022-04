Brigitte Weggel aus Peiting ist Vize-Chefin im Dekanat Weilheim

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Die evangelische Peitinger Pfarrerin Brigitte Weggel ist jetzt Vize-Dekanin im Dekanat Weilheim. © Hans-Helmut Herold

Kurz nachdem ihr Mann Dirk Wollenweber als Ober-Notfallseelsorger Kirchenrat geworden ist, wird Pfarrerin Brigitte Weggel Vize-Dekanin im Dekanat Weilheim – und das ist riesig.

Landkreis – Es ist eine große Aufgabe, vor der die evangelische Peitinger Pfarrerin Brigitte Weggel nun steht: Sie hat als Vize von Dekan Jörg Hammerbach die Stelle der stellvertretenden Dekanin des Dekanats Weilheim angetreten.

Warum die Aufgabe so groß ist? Im Dekanat treffen Berge auf Seen, oberbayerisches Idyll auf Großstadtnähe, Kultur trifft auf Diakonie. Der Dekanatsbezirk umfasst 16 Gemeinden mit zirka 50 000 Gemeindemitgliedern vom Nordufer des Starnberger Sees bis nach Mittenwald, von Kaufering und Landsberg bis nach Penzberg. Hinzu kommt: Die evangelischen Gemeinden befinden sich in Orten, die von Bergbautradition oder Bio-High-Tech geprägt sind, von Kunstgewerbe und Handwerk, von Geschichte, vom Tourismus und Erholungssuchenden, von Industrie und Behörden.

Herausfordernd wird es sein, der Blick für alle zu bekommen

Die große Herausforderung: „Den Blick für alle zu bekommen“, sagt die Pfarrerin. So verschieden sind die Mentalitäten, die Regionen in diesem Dekanat. „Wir sind ein Riesen-Ding und ganz unterschiedlich aufgestellt.“ Was sie künftig stellvertretend führt: „Das ist wie ein Kleinunternehmen.“ Sie muss auch die unterschiedlichsten Pfarreien an einen Tisch bringen. Ihr Haupt-Motto: Es geht ums „Evangelisch sein“.

Brigitte Weggel ist nicht die erste Frau in einer großen Position in dieser ebenfalls großen Region. Sie hat Pfarrerin Bärbel Ehrmann abgelöst, die sich in ihren letzten Berufsjahren ganz der Krankenhausseelsorge am UKM in Murnau widmen möchte. Geplant hat die Peitinger Pfarrerin die Ablöse der Vorgängerin allerdings keinesfalls.

Eine Bewerbung gab es nicht. Tatsächlich wurde sie von dieser großen Aufgabe buchstäblich überrollt. Der Dekan ruft an. Sagt, er würde Weggel „mal gerne besuchen. Klar bin ich erschrocken.“ Die Situation, wenn der Chef mal gerne ein Gespräch hätte: Da denkt freilich jeder mal kurz darüber nach, ob er irgendetwas ausgefressen hat.

„Ich habe etwas getan, was ich sonst nie mache: Ich habe spontan ‚Ja‘ gesagt“

Das Gegenteil ist der Fall. Hammerbach möchte persönlich vorstellig werden, um anzufragen, ob sich Brigitte Weggel vorstellen könne, künftig als stellvertretende Dekanin das Dekanat Weilheim nach innen und nach außen zu vertreten. „Und dann habe ich etwas getan, was ich sonst nie mache: Ich habe relativ spontan ,Ja’ gesagt.“ Wer Weggel kennt, der weiß: Sie ist diejenige, die gerne abwägt, alle Seiten hört. Erstmal in sich geht. „Aber da hat mir mein Bauchgefühl gesagt: Das ist genau das Richtige.“

Das dachten auch die Pfarrer im Dekanat: Sie stimmten dem Vorschlag des Dekans zu, der Dekanatsausschuss segnete die Neubesetzung schließlich ab. Für sechs Jahre ist Weggel nun auserkoren. Dann werden die Karten neu gemischt.

Auch zeitlich passt die Berufung ins neue Amt perfekt in den Lebensplan: Weggels Mann Dirk Wollenweber hat ihr die Pfarrei in Vollzeit übergeben, ist jetzt Kirchenrat, und auch die familiäre Situation lässt diesen Sprung in die große Kirchen-Politik zu. Weggel selbst beschreibt es als „Horizont-Erweiterung“. Schließlich saß sie bis zu ihrer Ernennung noch auf der „anderen Seite“: Seit 2013 fungierte sie als stellvertretende Seniorion im Dekanat. Was ins Deutsche übersetzt so viel ist wie ein zweiter Klassensprecher für die etwa 30 Pfarrer, die in den 16 Kirchengemeinden des Dekanats wirken.

Für den Dekan ist Brigitte Weggel die perfekte Kandidatin

Bereits unter Ex-Dekan Axel Piper war Weggel Mitglied des Leitungskreises im Dekanat. Man kannte sie. Aber: Warum ist die Wahl gerade auf sie gefallen? Dekan Jörg Hammerbach hat Weggel als Pfarrerin kennengelernt, die „einen sehr differenzierten Blick auf die Kirche hat“. Schnell erkenne sie die richtigen Perspektiven. „Sie ist eine sehr wendige und eigenständig denkende Person, sehr loyal und mit einer großen Liebe zur Kirche.“ Für den Dekan also die perfekte Kandidatin. Brigitte Weggel selbst bezeichnet sich in Pfarrkonferenzen eher als still. Im Leitungskreis hingegen: Da sei sie „sehr direkt und nicht so diplomatisch“. Weggel denkt. Und dann zeigt sie auch Kante. Das zeichnet sie aus. Bei aller Loyalität hat sie sich im Dekanat einen Namen gemacht, der für klare Worte steht.

Übrigens: Die ersten wirkungsvollen Wochen hat Weggel bereits hinter sich: Gleich zu Beginn ihrer Amtszeit hat sie den Dekan vertreten. Unter anderem standen da zwei Einführungen von Prädikantinnen an – sie selbst wird offiziell erst am 30. April eingeführt. Und zwar im Rahmen der nächsten Dekanats-Synode.

