Weiberfasching in Peiting: Wild Kostümierte feiern im „Café Central“ und „Bergwerk“

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Der fies grinsende Alien hat sie alle im Griff, die wilden Weiber im „Café Central“. © Hans-Helmut Herold

Weiberfasching-Hochburg Peiting: Kurz nachdem die Schongauer Faschingsgesellschaft das Rathaus eingenommen hat, toben am „g’lumperten Donnerstag“ in der Marktgemeinde zum ersten Mal nach der Pandemie die Damen – und auch Herren.

Peiting – Voll, voller, am vollsten: Beim Weiberfasching im „Café Central“ tanzt die Vogelscheuche mit der Mickey Mouse. Wir treffen „Wednesday“ aus der gleichnamigen Netflix-Serie. Alles selbst gebastelt. Der Kragen der Gothic-Serien-Addams-Tochter und die Manschetten sind aus Papas altem Hemd selbst an das schwarze Kleid hingebastelt. Dazu zwei strenge, dunkle Zöpfe. Und eine selbst gefrickelte Haarmonster-Tasche. Wie bei der Addams Family eben. Marion ist 41, da kennt man den „Wednesday“-Vorgänger noch. Drei Beutel Wolle hat sie für die Grusel-Handtasche verbraucht, jede Menge mit der Heißluftpistole geklebt. Hat sich gelohnt.

Und dann gibt’s da auch noch die Raketen-Mädels aus Peiting – alle Anfang 20. Silberner Schiller-Body. Tüll-Rock, darunter Lichterkette. „Wir wollten endlich mal wieder als Mädels-Gruppe Fasching feiern, erzählt Fiona. „Das hat uns voll gefehlt“, freut sie sich, dass es nach Corona endlich wieder einen Weiberfasching gibt. „Wir haben uns übelst gefreut“, sagt sie und spricht damit für ihre Mädels-Clique, die an diesem Abend im „Central“ abgeht wie eine Rakete: Fiona, Franziska, Leni, Lisa, Sabine und Marina, alle aus Peiting.

Etwa 30 Prozent der Maskerer sind männlich

Zum „Roten Pferd“ tanzen hier auch gerne männliche Kuhherden. Denn: Weiberfasching ist in diesem Sinne schon lange nicht mehr Weiberfasching. Grob überschlagen sind 30 Prozent der Maskerer an diesem Abend im „Central“ und im „Bergwerk“ männlich. Das lässt sich freilich auch unter der Maskerade schnell erkennen.

„Mag denn irgendjemand ,Layla’ hören?“, schreit der DJ. Riesen-Jubel. Die Frauen schreien am lautesten. „Männer sind Schweine“, kommt anschließend aus den Boxen. Bei dem „Toten-Hosen-Song“ rockt die Bude. Die Männer sind eben an diesem Weiberfasching doch in der Unterzahl, der weibliche Gesang überschallt das männliche Gemurmel deutlich. „Wenig Männer hier“, bedauert eine Mickey-Mouse-Dame. Für sie hätte es gerne auch andersrum sein dürfen: Mehr Männer, weniger Frauen am Weiberfasching. Auch keine schlechte Idee.

Gehen im „Cafe Central“ ab wie die Raketen: Der Ladys-Trupp aus Peiting mit Lichterkette unter’m Tüllrock. © Hans-Helmut Herold

Und auch die „Lokal-Prominenz“ ist an diesem Abend in Peiting unterwegs. Unter anderem wird Gemeinderat Christian Lory gesichtet. Er geht nicht als „Schwarzer Peter“. Dafür aber als „Roter“, optisch zumindest. Den Lory’schen Körper ziert ein rotes Abendkleid. Das schwarze Make-Up ist eher im „Shabby Style“ gehalten. Die Nägel sind pink. Über dem schrägen Dekollete des Abendkleids sprießen munter die Brusthaare. Ein bisschen ist das mit den offenen Haaren wie „Conchita Wurst“ vom „Eurovision Song Contest“ aus dem Jahr 2014. „Rise like a Phoenix“ hatte Wurst da gesungen. Ja, wie ein Phoenix aus der Asche steigen: Das wird nach diesem Weiberfasching in Peiting am Tag danach nicht nur für so manche Frau sicherlich nicht so einfach werden.

Upcycling vom Feinsten: Die Horrorbraut in ihrem ersten Brautkleid aus dem Jahr 2006. © Hans-Helmut Herold

Szenen-Wechsel. Rammelvoll ist es im „Bergwerk“ in Peiting: Viele hundert Frauen und Männer rocken dort mit dem DJ die Bude und den Außenbereich mit Stadl. Dazu gibt’s Auftritte der Schongauer Faschingsgesellschaft mit Prinzenpaar, Hofstaat und ihren Garden. Freilich ist das am Weiberfasching nur zu toppen von der Peißenberger Männergarde vom Verein „Frohsinn 2020“. Die Männer rücken an auf der Bühne in der orangenen „Country-Jail“-Weste und bringen die Frauen mit ihrem gewagten Bühnenprogramm zum Ausrasten. Die Bude ist gerammelt voll , wie gut, dass der Außenbereich gute Ausweichmöglichkeiten und vor allem auch ausreichend Frischluft für Durstige bietet.

Christian Lory gewinnt Kostüm-Preis

Im „Bergwerk“ treffen wir beim „Bergwerks“-Fasching auch die Frau, der wir den Kostüm-Preis des Abends verleihen würden. Anja aus Peißenberg feiert Fasching an diesem besonderen Abend in Peiting als „Horror-Braut“: Auf ihrer Backe steht in schwarzen Buchstaben geschrieben „Just married“. Ihr Gesicht: Halb schwarz, halb weiß geschminkt. Ein bisschen Blut-Optik dazu. In der Hand hält sie einen Strauß penetrant riechender Blumen aus dem Discounter. Anja ist eine Horror-Braut. Ihr „Kostüm“: Ein Relikt aus dem Jahr 2006. „Das ist das Brautkleid von meiner ersten Hochzeit“, sagt sie und lacht. Na, wenn das mal kein Upcycling ist.

Auch wenn es im Bergwerk keine Kostüm-Prämierung gibt, so kann zumindest im „Central“ einer mit seinem Auftritt überzeugen: Christian Lory gewinnt am Ende des Abends als Mann im Frauengewand die Kostümprämierung mit seinem Traum in Rot. Ein wahrlich geschlechterübergreifender Preis.