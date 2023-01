Weihnachtsgeschäft 2022: So fällt die Bilanz der Peitinger Einzelhändler aus

Von: Andreas Jäger

Haferlschuhe waren zuletzt Mangelware im Schuhhaus Haslauer. Entsprechend groß ist die Freude von Juniorchefin Melanie Haslauer über eine frisch eingetroffene Lieferung. © Hans-Helmut Herold

Für den Einzelhandel in Peiting war das Weihnachtsgeschäft 2022 eine Rückkehr zur Normalität, zumindest in Teilen: Corona-Beschränkungen gab es nicht mehr, allerdings trübte die hohe Inflation ein wenig die Freude vor dem Fest.

Peiting – „Wir sind zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft“, sagt Michaela Schuster von „Intersport Schuster“. Zwar seien Ski und entsprechendes Zubehör aufgrund des milden Wetters etwas weniger als normalerweise nachgefragt worden, doch stattdessen wurden viele Schlittschuhe verkauft. Neben den klassischen Artikeln der Wintersaison sei aber auch anderes gefragt gewesen, von Bademode bis zu Fußballtrikots war laut Schuster alles dabei.

Ebenfalls zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft ist Michael Geiger von „Betten & Mode Weissenbach“. Im Vergleich zum vergangenen Jahr seien die Umsätze leicht gestiegen. „Eine gesteigerte Nachfrage haben wir vor allem bei den Wohndecken gespürt. Daran merkt man, dass die Leute derzeit etwas weniger heizen als sonst“, so Geiger.

Einkaufsverhalten der Kunden hat sich verändert

Über ein ordentliches Weihnachtsgeschäft freut sich auch Gabriele Pischel, Inhaberin von „Kids and Style“. Die Umsätze in der Vorweihnachtszeit hätten sich bei ihr im Vergleich zum vergangenen Jahr aber kaum verändert. Was sich in letzter Zeit allerdings sehr wohl verändert habe, sei das Einkaufsverhalten der Kunden, sagt Pischel: „Die Leute kaufen wieder mehr vor Ort, es zieht sie weniger in die großen Städte.“ Das habe in den vergangenen zwei Jahren vermutlich an Corona gelegen, heuer wohl vor allem an den hohen Spritkosten. Diese Entwicklung kann auch Michael Geiger von „Betten & Mode Weissenbach“ bestätigen.

Eine andere Veränderung im Kundenverhalten hat man bei „Intersport Schuster“ beobachtet: Trotz des guten Geschäfts sei aufgefallen, dass die Kunden in Zeiten einer Wirtschaftskrise und hoher Inflation anders als früher einkauften. „Die Leute schauen mehr auf den Preis und überlegen sich oft zweimal, ob sie den Artikel wirklich brauchen“, berichtet Schuster. Mehr Preisbewusstheit bei ihren Kunden hat auch Gabriele Pischel von „Kids and Style“ beobachtet: „Das merkt man eindeutig.“

Bei „Betten & Mode Weissenbach“ ist man zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft. Besonders Decken, wie sie Chefin Gabi Geiger in der Hand hält, gingen diesmal vermehrt über die Ladentheke. © Hans-Helmut Herold

Anders sieht es in dieser Hinsicht im Lederwarengeschäft von Sabine Fischer aus: „Meine Kunden waren auch in diesem Jahr bereit, sehr wohl Geld für hochwertige Produkte auszugeben.“ Das liege bei ihr sicherlich auch daran, dass ihr Kundenstamm zu 90 Prozent aus Stammkunden bestehe: „Die wissen schon, dass Qualität einfach ihren Preis hat.“

Der Blick ins neue Jahr ist bei Gabriele Pischel trotz anhaltender Krise optimistisch: „Ich hoffe, dass sich die Lage in diesem Jahr bessert. Vor allem für uns kleine Geschäfte wäre das wichtig, denn wir haben es in Krisenzeiten immer schwerer als die großen Einzelhändler.“

Liefersituation ist immer noch angespannt

Einer, bei dem das Wetter eher eine Rolle spielte, war in der Vorweihnachtszeit Orthopädieschuhmacher und Schuhhändler Markus Haslauer vom gleichnamigen Peitinger Traditions-Geschäft. Der Schnee und die Kälte vor Weihnachten haben bei ihm das Geschäft mit den Stiefeln angekurbelt. Doch noch längst nicht alles, was gefragt war, konnte auch verkauft werden. „Die Liefersituation ist immer noch sehr angespannt“, erklärt Haslauer.

Haferlschuhe beispielsweise: Fehlanzeige. „Eine Katastrophe.“ Nichts war mehr zu holen beziehungsweise nachzubestellen. „Die Lager sind leer. Früher habe ich einfach nachbestellt, diesmal ist gar nichts mehr gegangen.“ Zumindest gibt es die Aussicht auf Besserung. Immerhin: Die ausliefernden Firmen hätten versprochen, dieses Jahr zu nutzen, um die Lage zu bereinigen und die Lager wieder aufzufüllen, weiß Haslauer. Lieferengpässe beim Material dürften dieses heere Vorhaben nicht einfacher machen. Ob das Versprechen, dass bis 2024 alles wieder normal läuft, gehalten werden kann: Markus Haslauer ist gespannt.