Weihnachtsgeschichte in alpenländischer Schneelandschaft: Peitinger baut besondere Krippe

Viel Freude hat Michael Schelle mit seiner Kastenkrippe. Bei der Schneelandschaft werden Erinnerungen an sonnige Wintertage geweckt. © Gerhard Heiß

Zur Adventszeit gehört im Alpenvorland der Schnee: So hat der Peitinger Krippenbauer Michael Schelle in seine Kastenkrippe eine Schneelandschaft vom Feinsten hineingezaubert.

Peiting/Hausen – Dem heute 33-Jährigen ist es ausgezeichnet gelungen, das weihnachtliche Geschehen in die heimatliche Landschaft zu transportieren. Im Hintergrund ist sogar der väterliche „Kaspeler-Hof“ zu sehen, von dem aus ein Schäfer mit seiner Herde zum Stall heraufzieht. Da werden beim Betrachter Erinnerungen an fröhliche Kindertage geweckt.

Schon von klein auf war Michael Schelle nicht nur von der im Elternhaus aufgestellten Krippe und der Hiemer-Krippe in Maria Egg fasziniert. Er besuchte darüber hinaus Krippenausstellungen bis in Tirol und suchte das Gespräch mit den Krippenbauern. In Vils hat Schelle bei Norbert Roth eine Schneekrippe besonders angesprochen. Und da hat er sich heimlich gedacht: „I mach a mal a Schneekrippe.“

Angefangen mit dem Krippenbauen hat Schelle mit 17 Jahren

Selbst so richtig angefangen mit der Krippelekunst hat Schelle mit etwa 17 oder 18 Jahren, wie er sagt. Als ihn Gottfried Hiemer – selbst ein leidenschaftlicher Krippenbauer –, dabei einmal über die Schulter schaute, meinte er anerkennend: „Der hat’s drin, den richtigen Sinn, kurzum den ,Krippelegeist’.“

Ein guter Nährboden für diesen Geist ist die Arbeit im winterlichen Holz. Da ist es oft grad so wie bei Ludwig Thomas „Heiliger Nacht“: „Im Wald is so staad, alle Weg san verwaht, alle Weg san vaschniebn, is koa Steigl net bliebn.“

Die Beschäftigung mit dem Krippenbau ist für Michael Schelle gerade in der sogenannten staden Zeit ein Ausgleich zur Arbeit. So kommt er zur Ruhe und Entspannung.

Wenn man die körperlich und lebendig wirkenden Figuren in dem dreidimensionalen Raum betrachtet, hat der Besucher das Gefühl, ihnen selbst beizuwohnen. Auch im Zeitalter von Handy und Internet findet man dort den richtigen Lebenssinn.

Ja, es trifft noch immer zu, was die österreichische Verbandszeitschrift „Der Krippenfreund“ im Oktober 1932 schrieb: „In jeder Weihnachtskrippe ist ein Schatz vergraben. Finden kann ihn nur der, der an der Krippe bastelt und arbeitet ohne Eigennutz, ohne Stolz und Eifersucht. Wer Zeit und Mühe für das Krippenbauen übrighat, gewinnt den Schatz. Er heißt: Friede und Freude.“

