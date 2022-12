Peitinger Weihnachtshaus leuchtet in diesem Jahr auf (kleiner) Sparflamme

Es funkelt und glitzert, das Peitinger Weihnachtshaus an der Wanderhofstraße – in diesem Jahr aus Energiespar-Gründen allerdings hauptsächlich nur zur Straßenseite hin.

Als Reaktion auf Energiekrise

Längst ist es eine Institution in Peiting: das Weihnachtshaus der Familie Maurus-Schott. Doch wie reagieren Passanten in Zeiten der Energiekrise auf das leuchtende Wunder?

Peiting – Es blinkt und funkelt wieder an der Peitinger Wanderhofstraße. Sogar ein neuer Stern ist aufs Dach gekommen. Durch den Garten braust jetzt auch noch ein leuchtender Rentierschlitten. Doch tatsächlich hat Familie Maurus-Schott in diesem Jahr aus Rücksicht auf die Energiekrise energetisch „abgespeckt“.

Der Eingangsbereich, der noch in den vergangenen zwei Jahren als funkelndes Lichtermeer gestaltet war, ist deutlich zurückgenommen. Hier steht nur noch ein Leucht-Bäumchen. „Und wir haben die Beleuchtung insgesamt kürzer eingestellt“, erzählt Nina Maurus (28). Nur noch von 17 bis 22 Uhr leuchten das Haus und die Weihnachtsdeko im Garten in voller Pracht – also nur zu den Stoßzeiten.

Hinter dem Haus bleibt es dunkel

Außerdem hat sich die Weihnachtshaus-Familie in diesem Jahr auf die sichtbare Deko zur Straße hin konzentriert, erzählt Mama Sylvia Schott. Hinter dem Haus, da muss es in diesem Jahr dunkel bleiben.

Ein schlechtes Gewissen brauchen die Weihnachtshaus-Besitzer bei alledem trotzdem nicht haben. Zum einen sind die verwendeten LEDs stromsparend und haben noch nie so richtig zu Buche geschlagen. Außerdem wird der Strombedarf über die eigene PV-Anlage auf dem Dach abgedeckt.

Viele haben schon nachgefragt

Doch selbst bei denjenigen, die das nicht wissen, gibt es fast ausschließlich positive Reaktionen aufs leuchtende Weihnachtswunder. „Eigentlich sagen alle: ,Wow’, ,toll’! Und dass wir uns bloß nichts schlecht reden lassen sollen“, erzählt Nina Maurus. Nur eine Frau hat ihrem Ärger bislang Luft gemacht. Im Vorbeifahren hätte sie den Kopf geschüttelt und sich angesichts des allgemeinen Aufrufs zum Stromsparen aufgeregt, erzählt Sylvia Schott.

Gerade weil die Familie zeigen möchte, dass sie trotz Deko auch ans Klima denkt, wurde das Peitinger Weihnachtshaus erst weit nach der allgemeinen Weihnachtsbeleuchtung im Ort erhellt – und zwar erst fünf Tage später. „Da haben uns dann schon viele gefragt, wann wir loslegen. Die Leute warten in Peiting schon drauf, dass unser Haus endlich brennt.“

Besondere Überraschung in der Garage

Eine ältere Dame, so erzählt es Sylvia Schott, wäre in der Woche vor dem ersten Advent extra mit Lichterkette am Rollator zum Weihnachtshaus gekommen. „Die hat gesagt, sie wollte uns Konkurrenz machen und war dann ganz traurig, dass bei uns die Lichter noch nicht leuchteten.“

Dafür leuchten sie jetzt umso schöner und sorgen bei Groß und Klein für ein tolles vorweihnachtliches Gefühl – versorgt von grünem Strom.

Übrigens: In diesem Jahr gibt es noch eine besondere Überraschung für die Weihnachtshaus-Besucher. Zwischen den Garagen findet sich ein Verkaufs-Schrank, der so allerlei Selbstgemachtes bietet. Kerzen, Holzdeko, Windlichter und kleine Geschenke. Bezahlt wird auf Vertrauensbasis in eine Kasse neben dem Schrank.

