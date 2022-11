„Endlich wieder“: Weihnachtsmärkte in Peiting und Herzogsägmühle locken Besucher in Scharen

Von: Rafael Sala

Teilen

Reger Andrang: Viele Menschen besuchten die Stände auf dem Weihnachtsmarkt in Herzogsägmühle. © Rafael Sala

Zwei Jahre hatte es in Peiting und Herzogsägmühle wegen der Corona-Pandemie keine Weihnachtsmärkte mehr gegeben. Wie sehr sie den Menschen gefehlt hatten, zeigte sich am vergangenen Adventswochenende.

Herzogsägmühle/Peiting – Weihnachtliche Figuren aus Holz, geschmackvoll eingebundene Bücher und Notizblöcke, bunt bemalte Töpferware und Dekorationen aus dem Eine-Welt-Laden: All das und vieles mehr gab es auf dem traditionellen Herzogsägmühler Weihnachtsmarkt von Freitag bis Sonntag zu bestaunen und zu erwerben. Welcher Beliebtheit sich die Veranstaltung erfreut, zeigte der rege Andrang: Trotz zeitweisen Regens strömten zahlreiche Besucher über den Dorfplatz, die Gärtnerei und den Mühlen Markt, in der Deckerhalle und im Rainer-Endisch-Saal trat man sich zeitweise gegenseitig auf die Füße.

Für die Organisatoren war es wie ein Aufatmen. „Endlich tut sich wieder was“, freut sich Marco Weise mit Blick auf die zurückliegenden beiden Jahre, in denen coronabedingt gar nichts lief. Ein schwerer Schlag insbesondere für die Bewohner der Diakonie war das, sind ihre in den Ausbildungsbetrieben hergestellten Waren doch der Stolz der Einrichtung. Sie der Öffentlichkeit zu präsentieren, ist einer der ganz großen Höhepunkte im Jahr. „Die Betriebe leben davon“, sagt auch Mitarbeiterin Gabi Fischer. Nicht zuletzt fließen die Einnahmen aus dem Verkaufserlös wieder zurück in die Ausbildungsstätten.

Besondere Aktion für die jungen Besucher

Rund um den geschmückten Dorfplatz war mit den verschiedensten Speisen und Getränken für das leibliche Wohl gesorgt. Ein besonderes Augenmerk galt heuer den Kleinen, worauf Weise besonders stolz war. Viel Kreativität und Erfindungsgeist seien in die Überlegungen eingeflossen. Das Ergebnis war ein Kaufmannsladen, der es in sich hatte. Den Zugang dazu mussten sich die mutigen kleinen Entdecker nämlich erst einmal mittels eines Spielpasses verdienen, den es am Infostand in der Deckerhalle gab. Dann begann die Suche nach zwei kleinen Häuschen. Waren sie ausfindig gemacht, galt es, nach den passenden Stempeln für die Spielkarten zu suchen. Der Clou: Nur kleine Erdbewohner konnten in das Häuschen rein. Mit den abgestempelten Spielkarten ging es dann zum Shoppen vor dem Rainer-Endisch-Saal. Auch hier passten nur kleine Menschen durch die Türe, die dann schließlich, einmal in das Reich der vielen Kostbarkeiten im Kaufmannsladen eingetreten, sogleich die Qual der Wahl hatten, welches Geschenk es für die Lieben denn sein sollte.

Doch damit nicht genug – weitere Angebote für Klein und Groß, Jung und Alt warteten in Hülle und Fülle. Die Licht- und Wachsmanufaktur zum Beispiel bot kunstvoll gefertigte Kerzen und Fackeln, Günstiges aus zweiter Hand war in der Wühlkiste zu haben. Natürlich erschien auch abschließend der Nikolaus, um Klein und Groß mit Süßigkeiten zu beschenken.

Für strahlende Kinderaugen sorgte am Samstag der Besuch vom Nikolaus am Peitinger Weihnachtsmarkt. © Hans-Helmut Herold

Auf den Mann mit der Bischofsmütze und dem roten Mantel war auch auf dem Peitinger Weihnachtsmarkt Verlass. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit hörte man am Samstag das Glöckchen an seinem goldenen Stab klingeln. Langsam schritt er durch die Reihen an den bunt und dekorativ geschmückten Buden vorbei zur Rathaustüre, wo die großen Stoffsäcke lagerten. Natürlich mit dem begehrten Inhalt. Über 300 Nikoläuse in Schokolade wurden an diesem Abend an die Kinder verteilt. Und immer hatte der Nikolaus einen passenden Spruch auf Lager. Nur auf Krampus und die Engel musste man heuer verzichten. „Die sind alle verschnupft und erkältet zuhause geblieben“, bedauerte der gütige Mann.

Großes Angebot und weihnachtliche Klänge

Der Stimmung tat dies freilich keinen Abbruch. Der Hauptplatz strahlte mit seinen vielen Lichterketten eine weihnachtliche Atmosphäre aus. An den Buden tummelten sich die Besucher. Die örtlichen Kindergärten boten Adventsgestecke und viel Selbstgebasteltes an. Der große Adventskalender wurde von den Kindern belagert. Unübersehbar war die lange Schlange vor der Bude der Feuerwehr, wo es den Klassiker „Halbmeterbratwürste“ gab. Die Trachten- und Knappschaftskapelle haute am Samstag erst auf die Pauke, dann wurde es weihnachtlich. Ein Wechsel verschiedener Melodien passend zum ersten Adventswochenende, auf das man sich auch in der Marktgemeinde nach der langen Pause so gefreut hatte.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.