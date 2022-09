Weil Lkw regelmäßig Zaun demolieren: Gemeinde Peiting beschränkt Verkehr in der Drosselstraße

Von: Christoph Peters

Für Lastwagen ist die Ecke Drosselstraße/Jahnstraße in Peiting ein Nadelöhr. Regelmäßig werden die dortigen Zäune beim Rangieren beschädigt. © Hans-Helmut Herold

Weil Lastwagen regelmäßig den Zaun seines Eckgrundstücks demolieren, hat ein Anwohner der Jahnstraße in Peiting die Gemeinde zum Handeln aufgefordert. Im Bauausschuss stieß der Antrag, den Lkw-Durchgangsverkehr zu beschränken, auf breites Verständnis.

Peiting – Vor gut drei Wochen war es mal wieder soweit: Ein Lastwagenfahrer wollte von der Drosselstraße in die Jahnstraße einbiegen, doch die Kurve war für sein Gefährt zu eng. Beim Versuch, ums Eck zu kommen, beschädigte der Lastzug nicht nur den Zaun vor dem Haus von Manfred Meichelböck, sondern auch den auf der gegenüberliegenden Seite. Notdürftig hat der Peitinger seinen Zaun seitdem wieder hergerichtet. Bis eine Firma kommt, um den Schaden professionell zu beheben, wird es noch dauern.

Es war nicht das erste Mal, dass ein Lastwagen eine unliebsame Bekanntschaft mit der Zaunanlage der Meichelböcks machte. Das Problem: Von der gut 5,5 Meter breiten Drosselstraße geht es an der Stelle um 90 Grad in die deutlich schmalere Jahnstraße. Für lange Gefährte über zwölf Meter sei die Kurve einfach zu eng, sagt Meichelböck. Bestimmt an die 15 Mal sei deshalb bereits der Zaun entlang seines Grundstücks der Leidtragende gewesen. Das führte soweit, dass der Peitinger vor drei Jahren sogar Betonsäulen auf Vorrat kaufte, um bei Beschädigungen rasch Ersatz bei der Hand zu haben.

Zufahrt für Fahrzeuge mit mehr als zwölf Meter Länge künftig verboten

Besonders schlimm sei die Situation gewesen, als am Weilheimer Hof der Kreisverkehr gebaut wurde und viele Lkw als Ausweichroute über die Drosselstraße fuhren. Damals habe die Gemeinde reagiert und temporär eine Beschränkung für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen verhängt, erinnert sich Meichelböck. Doch mit dem Ende der Baustelle verschwanden auch die Schilder wieder – das Problem blieb.

Seit an der Drosselstraße im neuen Baugebiet die Häuser in die Höhe wachsen, hat auch der Lkw-Verkehr vor Meichelböcks Haustür wieder zugenommen. So sei der Verursacher des jüngsten Unfalls ein Zulieferer der Baustelle gewesen – in diesem Fall ein Glück. Mit der Versicherung der Spedition steht der Peitinger bereits in Kontakt. Doch es gab in der Vergangenheit auch schon Fälle, da blieb Meichelböck auf seinem Schaden sitzen, weil der Lkw-Fahrer nach dem Unfall einfach weiterfuhr.

Um solch ärgerliche Zwischenfälle künftig zu vermeiden, hat der Peitinger bei der Gemeinde beantragt, den Lkw-Durchgangsverkehr zu beschränken. Wie Ordnungsamtsmitarbeiter Julian Weninger dem Bauausschuss in der jüngsten Sitzung erläuterte, sei die Idee, per Beschilderung an der Ecke Drosselstraße/Finkenweg Fahrzeugen mit einer Länge von mehr als zwölf Metern die Fahrt Richtung Jahnstraße zu verbieten – ausgenommen Anlieger. Das würde dazu führen, dass Lastwagen den Weg über den Finkenweg nehmen, „wo sie besser rumkommen“, so Weninger.

Bei Franz Seidel, der in direkter Nachbarschaft von Meichelböck wohnt, kam der Vorschlag gut an. Er kenne das Problem mit den langen Sattelzügen nur zu gut, sagte der BVP-Rat. Teils habe er schon beobachtet, dass Lkw, die an der Kurve nicht weitergekommen seien, 300 Meter rückwärts hätten fahren müssen. „Der Zustand ist nicht tragbar.“ Anders als Weninger war Seidel nicht nur für eine temporäre Beschilderung. „Wir schaffen hier keinen Präzedenzfall. Wenn es eine Engstelle gibt, dann muss man die auch beschildern.“

Auch Herbert Salzmann konnte Meichelböcks Anliegen gut nachvollziehen. Auch an anderen Stellen im Ort gebe es derartige Probleme, sagte der SPD-Fraktionschef, der aus eigener Erfahrung als Beispiel die Säulingstraße nannte. „Hier wäre eine Beschilderung ebenfalls sinnvoll.“

Navihersteller ins Boot holen

Thomas Elste (Grüne) regte an, die Anbieter von Navigationssystemen ins Boot zu holen. Schließlich würden viele Lkw-Fahrer sich auf die Geräte verlassen. Tatsächlich laufe in dieser Hinsicht gerade ein Pilotprojekt des Zweckverbands Kommunale Dienste Oberland, sagte Bürgermeister Peter Ostenrieder. Doch bis es da Ergebnisse gebe, werde es noch dauern.

Am Ende sprach sich das Gremium einstimmig dafür aus, es im Fall der Drosselstraße mit der vorgeschlagenen Beschilderung zu versuchen. Sehr zur Freude von Manfred Meichelböck, der nun zuversichtlich ist, dass sein Zaun künftig heil bleibt.

