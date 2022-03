Hohe Spritpreise: Peitinger rufen Facebook-Gruppe für Mitfahrgelegenheiten ins Leben

Von: Christoph Peters

Nadine Eberle und Jens Teschner haben eine Gruppe für Mitfahrgelegenheiten bei Facebook gegründet. © privat

Wegen des Ukraine-Kriegs sind Benzin und Diesel so teuer wie noch nie. Das brachte den Peitinger Jens Teschner und seine Lebensgefährtin Nadine Eberle auf eine Idee. Bei Facebook haben sie eine Gruppe ins Leben gerufen, in der Mitglieder Mitfahrgelegenheiten anbieten und suchen können. Das Interesse ist groß.

Peiting – Auto fahren ist in diesen Tagen ein teures Vergnügen. Seit Russland in die Ukraine einmarschiert ist, erklimmen die Spritpreise hierzulande ungeahnte Höhen. Die psychologisch wichtige Marke von zwei Euro pro Liter ist längst überschritten.

Die einfachste Lösung, um den hohen Kosten aus dem Weg zu gehen, wäre, das Auto einfach stehen zu lassen. Doch gerade am Land ist das für Pendler einfacher gesagt als getan. Denn Bus und Bahn sind aufgrund des Fahrplans und Takts allzu oft keine brauchbare Alternative.

Aufs Auto verzichten kann also nur, wer eine andere Mitfahrgelegenheit findet. Doch wie bringt man Angebot und Nachfrage am besten zusammen? Diese Frage stellten sich auch Jens Teschner (33) und seine Lebensgefährtin Nadine Eberle (36). Das Paar lebt in Peiting, Teschner ist mit dem Auto viel im Außendienst unterwegs, Eberle arbeitet in den Krankenhäusern in Schongau und Weilheim. Auch sie trifft der hohe Spritpreis. „Statt zu jammern, wollten wir aber etwas Konstruktives beitragen“, sagt Eberle.

Gruppe als Anlaufstelle für den ganzen Landkreis

Gesagt, getan. Ende vergangener Woche rief das Paar eine Online-Gruppe im sozialen Netzwerk Facebook ins Leben, in der Mitglieder Mitfahrgelegenheiten anbieten und suchen können sollten. Zu anfangs war das Angebot auf Peiting und Umgebung beschränkt, doch mittlerweile haben Teschner und Eberle die Gruppe für Anfragen aus dem ganzen Landkreis Weilheim-Schongau geöffnet. „Das hat Sinn gemacht, weil sich herausgestellt hat, dass es viele gibt, die einen weiteren Arbeitsweg haben“, sagt Eberle. Je mehr Leute man zudem erreiche, umso höher sei auch die Chance, dass die Suche nach einer Mitfahrgelegenheit am Ende auch zum Erfolg führe.

Binnen kurzer Zeit haben sich bereits über 360 Mitglieder für das Angebot registriert. © Screenshot/Facebook

Dass die Peitinger mit der Online-Plattform einen Nerv getroffen haben in diesen Zeiten, zeigt sich beim Blick auf die Mitgliederzahl. Binnen weniger Tage haben sich bereits über 360 Nutzer für das Angebot registriert – Tendenz steigend. Der Ablauf ist denkbar einfach. Für jede gewünschte Strecke hat Eberle ein eigenes Album angelegt, in dem Mitglieder angeben können, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten sie eine Mitfahrgelegenheit benötigen. Ebenso können sich Pendler melden, die einen Platz im Auto anzubieten haben. Die genauen Details, etwa, wo man sich treffe, werden dann per privater Nachricht zwischen Fahrer und Mitfahrer ausgemacht, erklärt die Peitingerin.

Ob sich in den ersten Tagen bereits die ein oder andere Fahrgemeinschaft gefunden hat, kann die 36-Jährige deshalb nicht sagen. Schön wäre es auf jeden Fall, finden sie und ihr Lebensgefährte. Schließlich spare man durch gemeinsames Fahren nicht nur Geld, sondern „tut auch noch etwas Gutes für die Umwelt“.

Wer auf der Suche nach einer Fahrgemeinschaft ist, findet die neue Gruppe bei Facebook unter dem Namen „Mitfahrgelegenheit Landkreis WM/SOG und Umgebung“.