Landkreis ehrt seine besten Sportler: 71 Athleten und 13 Mannschaften erhalten Auszeichnung

Von: Roland Halmel

71 Einzelsportler wurden ausgezeichnet, im Bild jene Sportler, die sich über Gold freuen durften. © Roland Halmel

Seit vielen Jahren zeichnet der Landkreis seine erfolgreichen Sportler bei der Sportlerehrung aus. Diese Tradition wurde zuletzt durch die Pandemie aus dem Tritt gebracht. Jetzt konnte der Ehrenabend in der Peitinger Schlossberghalle endlich wieder in Präsenz abgehalten werden.

Peiting – Wegen Corona war die Ehrung einmal komplett ausgefallen, die andere Ehrung erfolgte nur mit Distanz durch das Versenden der Urkunde und der Präsente. „Deshalb ist es schön, Sie alle heute hier begrüßen zu dürfen“, meinte Franz Schlesinger, der Kreisvorsitzende des bayerischen Landessportverbands (BLSV), der den Ehrenabend in Peiting erneut federführend organisierte, bei seinen einleitenden Worten. „Die letzten zwei Jahre waren eine besondere Herausforderung“, so Schlesinger und erinnerte an erschwerte Trainings- und Wettkampfbedingungen durch Lockdowns und Schließungen von Sportstätten. „Sie alle haben das mit Bravour und Standhaftigkeit gemeistert“, lobte Schlesinger die 71 Einzelsportler und -sportlerinnen sowie die 13 Mannschaften, die für ihre Erfolge ausgezeichnet wurden.

„Sie haben das Beste aus der Situation gemacht“, ergänzte Hans Rehbehn, der als Pressesprecher des Landkreises die verhinderte Landrätin Andrea Jochner-Weiß vertrat. „Die Akteure im Sport sind enger zusammengerückt“, erkannte Rehbehn einen positiven Effekt aus der Pandemiezeit. „Sport trägt entscheidend dazu bei, unsere Gesellschaft zusammenzuhalten“, betonte Rehbehn nicht zuletzt mit Blick auf die 170 Sportvereine im Landkreis.

Wurden geehrt (von links): Franz Schlesinger (BLSV Kreisvorsitzender Weilheim-Schongau), Marianne Manz (TSV Schongau) Peter Fischer, Franz Ametsberger, Anderl Gattinger (alle Gut Holz Eberfing) und Hans Rehbehn (Landratsamt Weilheim-Schongau). © Roland Halmel

Hermann Mödl, der Sportreferent der Marktgemeinde Peiting, stelle die Altersstruktur der Geehrten heraus. „Es ist schön zu sehen, dass heute von den ganz jungen bis zu den Senioren Sportler ausgezeichnet werden“, erklärte Mödl, ehe er zusammen mit Rehbehn und Schlesinger die Auszeichnungen überreichte. Bei den Geehrten, die je nach Leistung mit Bronze, Silber oder Gold bedacht wurden, gab es viele Dauergäste wie die BMX-ler des MC Peißenberg oder MC Weilheim, die Schützen verschiedener Vereine oder die Peitinger Stocksportler. Unter den Ausgezeichneten waren aber auch einige Neulinge wie die Teakwondo-Geschwister des SV Raisting Emily und Vinzenz Hörmann oder die Tischtennisspieler Christian Widder und seine Schwester Theresa (TSV Weilheim).

Zahlreiche Podestplätze räumten auch die Rhönradturner des TSV Weilheim ab. Sophie Caminita, Amelie Hammer, Eveline Hack, Celina Sinner und Olivia von Heydebrand bekamen dafür die Ehrung in Gold genauso wie der Segler Benedikt Knapp (Yachtclub Seeshaupt), der auch im Winter keine Pause einlegt. „Ich bin da beim Segeln in Spanien“, verriet Knapp gut gelaunt im Interview mit Moderator Titus Fischer, der wie immer kompetent und unterhaltsam durch den Abend führte.

Nadine Kapfer mit Krücken bei der Ehrung

Stefan Schmitz, der ausgezeichnete Senioren-Turner des TSV Weilheim, berichtete, dass er erst mit zwölf Jahren seinen Sport begann. „Für mich ist das ein gutes Fitness-Training“, erklärte der Deutsche Senioren-Meister. Auch Skifahrerin Nadine Kapfer aus Peiting ließ es sich nicht nehmen, trotz Verletzung die Ehrung entgegenzunehmen. „Ich komme gerade aus der Reha“, berichtete die Weltcup-Teilnehmerin, die sich auf Krücken bewegte.

Bei den Mannschaften zeigte die Ehrung die bunte Vielfalt im Landkreis. Unter den ausgezeichneten Teams waren Kegler aus Eberfing, Volleyballer aus Penzberg und Weilheim, Eishockeyspieler aus Schongau, Tennis-Sportler, Handballer Sportschützen und Rhönradturner aus Weilheim sowie Stockschützen aus Peiting und Segler aus Seeshaupt. Zum Abschluss wurden auch noch verdiente Persönlichkeit aus dem Sport geehrt. Vom TSV Schongau erhielt Marianne Manz und von Gut Holz Eberfing bekamen Franz Ametsberger, Peter Fischer und Anderl Gattinger Auszeichnungen für ihr langjähriges Engagement.

