Mit Fleisch oder lieber ohne? Test-Essen in Kita zeigt, was bei den „Kleinen“ gut ankommt

Nach Debatte

Von Barbara Schlotterer-Fuchs schließen

Kita-Essen in Freiburg gibt’s künftig nur fleischlos – so haben es „die Großen“ entschieden. Wir haben uns mal bei den „Kleinen“ umgehört, was auf dem Teller gut ankommt.

Landkreis/Peiting – Acht Kinder, zwei Essen und am Ende volle Bäuche und ziemlich viel Tomatensoße auf Shirts und im Gesicht: Im Therese Peter-Haus für Kinder in Peiting tischen wir gestern Mittag für ein Essens-Experiment zwei Gerichte auf, die sich in der Grundform ähneln, allerdings einen essenziellen Unterschied haben: Fleisch. Zu Nudeln gibt es eine leckere Tomaten-Soße. Daneben steht, auf gleicher Grundlage gekocht, eine Bolognese. Gecatert hat das Essen extra für unser Experiment der Albrechthof aus Polling, der die Kita in Peiting täglich beliefert.

Erstmal gibt’s für alle die blanken Nudeln in den Teller. Beide Soßen stehen auf dem Tisch. Zu welcher wird Leonie (5) wohl greifen? Tomate. „Fleisch hängt mir immer so zwischen den Zähnen“, liefert sie einen recht pragmatischen Ansatz, warum bei ihr die fleischlose Soße die Nase vorn hat.

Essensexperiment in Kita: Bolognese? Nein danke

Lustigerweise liefert ihr Kindergartenfreund Elias (5) die selbe Begründung für seinen Griff zur Tomatensoße. Kinder „ticken“ eben anders als wir Großen. Wer hätte gedacht, dass die lästige Sache mit den Zähnen tatsächlich Auslöser sein könnte für einen Griff zum fleischlosen Produkt? Und was ist Elias Lieblingsessen? Er überlegt. „Nudeln mit Tomatensoße!“ Na, dann war das ja gestern quasi ein Glückstag!

Und es sitzen noch mehr am Tisch, die lieber zur fleischlosen Soßen-Variante greifen. Magdalena (5) beispielsweise. „Weil ich nicht so auf Fleisch steh’“, gibt sie unumwunden zu. „Mir schmeckt es nicht so gut.“ Auch sie liebt Nudeln mit Tomatensoße. Bolognese: Nein, danke.

Leonhard (5) greift gleich mal zu beiden Soßen. Dem äußeren Anschein nach scheint es zu schmecken. Und welche war besser? „Beide.“ Und wenn er nur eine hätte nehmen dürfen? „Dann lieber die ohne Fleisch.“ Auch Moritz hat beide Soßen nacheinander getestet. Und? Beide lecker. Er kann sich nicht entscheiden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Weilheim-Penzberg-Newsletter. Und hier geht‘s zum Schongau-Newsletter.)

„Ich freu’ mich auch, wenn ich im Kindergarten oder zu Hause Fleisch bekomme.“

Und Lina (5)? „Ich liebe nicht so gerne Fleisch.“ Und was isst sie in der Kita am liebsten zu Mittag? „Ich freue mich am meisten, wenn es da kein Fleisch gibt.“ Da gehen die Meinungen dann wieder relativ weit auseinander. Neben Lina sitzt Iljina (6). „Ich mag gerne Fleisch“, erzählt sie uns und schiebt sich genüsslich eine Gabel Nudeln mit Bolognese in den Mund. Zu Hause gäbe es bei ihr oft Fleisch zu essen. „Und ich freu’ mich auch, wenn ich im Kindergarten oder zu Hause Fleisch bekomme.“

Auch Magdalena (6) liebt Fleisch. Sie greift deshalb gleich zur Bolognese. Und was mag sie noch gerne? „Karotten.“ Das passt ja prima, die sind an diesem Tag auch in der Bolognese drin. „Deshalb habe ich die auch ausgesucht“, sagt sie und schwärmt vom guten Geschmack der Soße. Vor allem das Fleisch darin: einfach lecker. Freilich wären die Karottenstückchen auch in der Tomatensoße drin gewesen. Aber der fleischige Geschmack: den gibt’s halt nicht.

Wir fragen nach: Bei wem gibt es denn zu Hause oft Fleisch zu essen? Bei fünf von acht Kindern schnellen die Arme sofort in die Höhe. Wenn also zu Hause viel Fleisch gegessen wird, vielleicht stimmt tatsächlich der Freiburger Ansatz, dass in der Kita zugunsten des CO2-Fußabdrucks auf Fleisch verzichtet werden kann?

Drei Kinder entscheiden sich für Bolognese, fünf für Tomatensoße

Immerhin: Am Ende des Experiments entscheiden sich drei Kinder für die Bolognese. Interessant: Von wegen nur Buben stehen auf Fleisch. Zwei der drei Fleischliebhaber sind Mädchen. Bei fünf Kindern allerdings hat bei unserem Test-Essen in der Kita ganz klar die fleischlose Variante die Nase vorn.

Vielleicht regen sich also nur die Großen über ein fleischloses Kita-Catering in Freiburg auf, während die Kleinen, um die es eigentlich geht, es gar nicht so schlimm finden würden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau. Mehr aus der Region um Weilheim gibt es hier: Merkur.de/Weilheim.