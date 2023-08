Helden des Peitinger Badesommers: Bademeister und Rettungsschwimmer sichern Freibad-Betrieb

Sie sind die Helden, die das Peitinger Wellenfreibad in dieser Saison am Laufen halten: (von links) Andreas Heinrich, Max und Markus Häringer, Thomas Edinger, Tanja Borr und Tanja Haas (liegend).

Bade-Saison 2023

Wenn andere sich in die Fluten stürzen, sorgen sie vom Beckenrand aus dafür, dass nichts passiert. Sie sind die Helden des Peitinger Badesommers: Das Team um Bademeister Markus Häringer.

Peiting – Insgesamt sieben Leute – einen weiteren Fachangestellten für Bäderbetriebe und sechs Rettungsschwimmer – haben zwei Personen mühsam rekrutiert, um das Wellenbad in dieser Saison irgendwie öffnen zu können: Bürgermeister Peter Ostenrieder und Markus Häringer, selbst Fachangestellter für Bäderbetriebe und früher im Freibad angestellt.

Vor allem für Letzteren war es keine einfache Entscheidung, in diesem Jahr plötzlich Chef des Wellenfreibad-Teams zu sein. Schließlich arbeitet er, ganz nebenbei, voll in einem anderen Job. „Aber ich habe mich dann doch überreden lassen. Es hat ja nur zwei Möglichkeiten gegeben: Entweder, ich spiele mit, oder hier bleibt alles zu.“ Häringer ließ sich also überzeugen. „Ich mach’s für die Leute. Sonst können wir das Bad ja irgendwann ganz einstampfen.“

Bademeister-Sohn absolviert für „Mission Wellenfreibad“ extra den Rettungsschwimmer

Dass gleich zu seinem Einstand sechs Wochen am Stück die Sonne lachen und bestes Freibad-Wetter geboten sein würde: Das konnte Häringer zu diesem Zeitpunkt freilich nicht ahnen. Sein Arbeitspensum: „Das ist schon heftig“, räumt der Peitinger ein, der auch gleich Sohn Max überredet hat, am Wochenende im Bad auszuhelfen, wenn er von der Bundeswehr in Weiden zuhause ist. Während Papa Markus bekanntlich gelernter Bademeister ist, hat Max eigens für die „Mission Wellenfreibad Peiting“ den Rettungsschwimmer absolviert.

Ebenso Tanja Borr: Noch heute erinnert sie sich gut an die Prüfung zum Rettungsschwimmer. Fünf Kilogramm aus 3,40 Metern Tiefe herauftauchen, „das kam mir vor wie acht Meter tief“, gesteht sie. Dann noch Schwimmen in Leinenkleidung und dabei eine andere Person ziehen. Der Rettungsschwimmer ist eben nicht geschenkt.

Kinder haben Nachholbedarf: „Der Schwimm-Zustand ist schlimm“

„Ich hatte viel Muskelkater“, sagt Borr heute. Trotzdem hat sie diese Hürde gerne genommen und hilft diesen Sommer ebenso gerne im Bad aus. „Ich habe selber zwei Kinder. Für die wäre das auch ganz schlimm gewesen, wenn das Bad heuer zu gewesen wäre.“

Tanja Haas ist im Freibad ein bekanntes Gesicht. In diesem Jahr steht sie als Angestellte des Marktes Peiting als Badeaufsicht am Beckenrand. In den Vorjahren kannte man sie als Ehrenamtliche der Wasserwacht. Auch dem Peitinger Andreas Heinrich ist es ein Herzensanliegen, im Wellenfreibad als Badeaufsicht auszuhelfen, damit der Betrieb am Laufen bleibt. „Ich mach’s hauptsächlich für die Kinder“, sagt er.

Bad-Kollege Thomas Edinger sieht’s aus dem Blickwinkel des Sportlehrers: Für ihn sei es gar keine Frage gewesen, im Bad mitzuhelfen. Es ginge um Sport, um Freizeit – aber auch darum, dass Kinder wieder mehr Routine beim Schwimmen bekommen. „Der Schwimm-Zustand unserer Kinder ist schlimm“, weiß Edinger. „Dramatisch“, pflichtet ihm Häringer bei. Rund 30 Prozent der schwimmenden Kinder könnten technisch nicht ausreichend gut schwimmen, stimmen beide bei einer großen Schätzung überein. Um so wichtiger ist es da, dass die Kinder im Freibad viel zum Schwimmen kommen – Übung macht schließlich den Meister.