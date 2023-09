Wellenfreibad Peiting: Regulärer Betrieb für den kommenden Sommer so gut wie gesichert

Von: Christoph Peters

Diese fünf jungen Wasserratten hatten sichtlich Spaß im Peitinger Wellenfreibad. Beim herrlichen Spätsommerwetter der vergangenen Tage suchten noch einmal viele Abkühlung. Jetzt haben alle Bäder in der Region wieder geschlossen. © Herold

Passend zum Ende der Sommersaison im Peitinger Wellenfreibad am gestrigen Sonntag gibt es erfreuliche Nachrichten aus dem Rathaus: „Nach heutigem Stand werden wir im kommenden Jahr Mitte Mai wie gewohnt öffnen können“, gab Bürgermeister Peter Ostenrieder bekannt.

Peiting – Dass so schnell Klarheit herrschen würde, war vor Kurzem noch nicht absehbar gewesen. Schließlich hatte das Wellenfreibad heuer nur dank einer kurzfristig gefundenen Notlösung überhaupt öffnen können. Es mangelte am Personal, nachdem drei Fachangestellte ihr Handtuch geworfen hatten (wir berichteten).

Mit Markus Häringer sprang schließlich ein früherer Bademeister in die Bresche – ein Glücksfall aus Sicht der Gemeinde. Kein Wunder also, dass der Bürgermeister schon bei der Präsentation der Bilanz der abgelaufenen Freibad-Saison in der vergangenen Woche durchblicken ließ, dass man gerne mit dem Peitinger weiter zusammenarbeiten würde.

Markus Häringer bleibt dem Wellenfreibad Peiting treu. © Herold

Dieser Wunsch hat sich nun offenbar erfüllt. „Es freut mich ganz besonders, dass ich in Absprache mit Markus Häringer bekannt geben darf, dass wir auch künftig miteinander weiterarbeiten werden. Das gilt für Herrn Häringer ebenso wie für unser Rettungsschwimmer-Team“, teilt der Rathauschef mit.

Dabei werde der Fachangestellte künftig umfangreicher für das Wellenfreibad arbeiten, als es in diesem Jahr mit der Notlösung möglich gewesen sei. Heißt: Hatte Häringer heuer die Aufgabe neben seinem eigentlichen Beruf als Elektriker gestemmt, wird sein Fokus laut dem Bürgermeister künftig auf dem Freibad liegen.

Neue Stelle wird ausgeschrieben

Ohne Unterstützung freilich wird es nicht gehen, dessen ist man sich auch bei der Gemeinde bewusst. Neben dem Rettungsschwimmer-Team soll deshalb ein weiterer fester Mitarbeiter Häringer im täglichen Betrieb unter die Arme greifen. Die entsprechende Stelle werde man demnächst ausschreiben, kündigt Ostenrieder an. Sollte sich ein Fachangestellter finden, was angesichts der Mangelsituation in diesem Beruf kein Selbstläufer werden dürfte, wäre im kommenden Jahr ein normaler Betrieb des Freibads möglich.

Gelinge es nicht, die Stelle zu besetzen, gehe man von einem Angebot „Modus 2023 plus X“ aus, so Ostenrieder. Heißt, auch in der kommenden Saison würde man um eingeschränkte Öffnungszeiten nicht herumkommen.

Noch ein Ass im Ärmel

Allerdings hat man bei der Gemeinde noch ein Ass im Ärmel. Schon heuer half Personal aus dem Weilheimer Hallenbad in Peiting aus. Gerne würde man die Kooperation in Zukunft weiter ausbauen, betont Ostenrieder im Gespräch mit den Schongauer Nachrichten. „Die Bedarfe von Weilheim und Peiting ergänzen sich optimal aus unserer Sicht.“ Schon in den kommenden Wochen etwa würden Mitarbeiter aus Peiting das Team in Weilheim unterstützen. „Sie haben uns im Sommer geholfen, jetzt helfen wir ihnen“, erklärt der Rathauschef, der von einer „Win-Win-Situation“ spricht. Ob daraus auf Dauer eine verlässliche Zusammenarbeit wird, muss sich freilich erst noch zeigen.

Im kommenden Jahr sollen auch endlich wieder Schwimmkurse im Wellenfreibad angeboten werden. Die waren heuer nach dem kurzfristigen Abgang der drei Fachkräfte vor Saisonbeginn buchstäblich ins Wasser gefallen. Auf die Schnelle habe sich ein Ersatz nicht mehr organisieren lassen, bedauert Ostenrieder. Für die nächste Saison hätten bereits die ersten Gespräche mit externen Partnern stattgefunden. „Wir sind zuversichtlich, dass es klappt.“