Wer bietet mehr? Gemeinde legt Vergabeverfahren für Gewerbegrundstück in Peiting fest

Von: Christoph Peters

Im neuen Gewerbegebiet an der Bergwerkstraße in Peiting wird bereits kräftig gebaut. Für die freie Parzelle (rot markiert) sucht die Marktgemeinde nach dem gescheiterten Verkauf einen neuen Interessenten. V © hans-Helmut Herold

Eines der acht Grundstücke im neuen Gewerbegebiet in Peiting ist nach gescheitertem Verkauf wieder zu haben. Der Gemeinderat hat nun festgelegt, wie das Vergabeverfahren ablaufen soll. Der Preis spielt dabei eine wichtige Rolle.

Peiting – Ende 2021 hatten acht Firmen den Zuschlag für einen der begehrten acht Bauplätze bekommen. Vorausgegangen war damals ein neues Vergabeverfahren, in dem die Interessenten im Vorfeld Auskunft über ihr Vorhaben geben mussten. Wie Geschäftsleiter Stefan Kort in der Gemeinderatssitzung mitteilte, seien zwischenzeitlich bis auf ein Grundstück alle Parzellen verkauft. Teils sind die Grundstücke bereits bebaut. Für das 1835 Quadratmeter große Areal am Stollenweg 5 gilt das nicht. In diesem Fall hatte sich das Grundstücksgeschäft laut Kort kurz vor der notariellen Beurkundung zerschlagen. Veräußert werden sollte es, wie berichtet, ursprünglich an das Pflegeteam Gabel. Auch der im Verfahren auserkorene Nachrücker, dem daraufhin der Bauplatz angeboten worden sei, habe einen Rückzieher gemacht, berichtete Kort.

Für die Gemeinde bedeutet das, sie muss sich nach einem neuen Käufer umschauen. Das Verfahren soll ähnlich ablaufen wie beim ersten Mal. Wer sich bewerben will, muss einen Fragebogen ausfüllen und darin unter anderem Auskunft zum geplanten Vorhaben, der Finanzsituation, der Beschäftigtenentwicklung, sowie zur Nachhaltigkeit und sozialem Engagement seines Betriebs geben. Aus den eingegangenen Bewerbungen wählt dann der Gemeinderat geeignete Interessenten aus.

Bewerber sollen Preisangebot für Grundstück abgeben

Neu ist diesmal, dass die Gemeinde keinen Verkaufspreis festlegt, sondern die ausgesuchten Bewerber selbst ein Angebot abgeben, wie viel sie bereit sind, für das Grundstück zu bezahlen. Einzige Bedingung: Der Preis darf den Bodenrichtwert von 75 Euro pro Quadratmeter für ein unerschlossenes Grundstück nicht unterschreiten. Zu diesem Preis seien auch die übrigen Gewerbegrundstücke verkauft worden, wies Kort hin. Gewichtet werden sollen die Angaben zum Unternehmen und das Preisangebot nach Vorschlag der Verwaltung gleich. Bei Gleichstand bei der Bewertung der Konzeption würde der höhere Preis entscheiden.

Christian Lory (Unabhängige) hielt es für sinnvoller, die Angaben des Unternehmens mit 60 Prozent höher zu gewichten. Schließlich seien diese für den Ort langfristig wichtiger als möglicherweise fünf Euro mehr an Einnahmen pro Quadratmeter. Auch Marion Gillinger (ÖDP) gab Lory recht. „Wir sollten nicht danach gehen, wer mehr zahlt.“ Doch Bürgermeister Peter Ostenrieder versuchte, die Bedenken zu zerstreuen. Am Ende entscheide allein der Gemeinderat, wer den Zuschlag erhalte. Das unterstrich auch Michael Deibler (CSU). Es sei schade, dass der ursprüngliche Interessent die Gemeinde so lange hingehalten habe. Man werde aber sicher einen „vernünftigen Bewerber“ finden.

Verkaufen oder besser behalten?

Dass die Gemeinde wegen der angespannten Haushaltslage die Einnahmen aus dem Grundstücksverkauf gut gebrauchen könne, sah Andreas Barnsteiner zwar ein. Leider werde damit jedoch die Debatte wieder losgehen, dass man neuen Gewerbegrund ausweisen müsse, befürchtete der BVP-Rat. Die Parzelle nur aus diesem Grund als Reserve zurückzuhalten, machte aus Sicht des Rathauschefs allerdings wenig Sinn. Schließlich gebe es genug Interessenten in Peiting. „Dann sollten wir es auch veräußern.“ Einstimmig gab der Gemeinderat am Ende grünes Licht für das von der Verwaltung vorgeschlagene Vergabeverfahren.

