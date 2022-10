Whisky-, Gin- und Rumfestival lockte Besucher aus nah und fern nach Peiting

Von: Rafael Sala

Teilen

Schnuppern, riechen und tief einatmen: Markus Lengen (l.) und Michael Zöllner wissen, worauf es beim Whisky-Genuss ankommt. © Rafael Sala

Hochprozentig ist es am vergangenen Wochenende in Peiting beim Whisky-, Gin- und Rumfestival zugegangen. Die Teilnehmer waren dazu aus ganz Deutschland und dem europäischen Ausland angereist.

Peiting – Zeit zum Durchschnaufen – die muss sein. „Ist das stickig da drin“, sagt Barkeeperin Sarah Bauer, als sie aus der „Xaver“-Lounge in Peiting ins Freie tritt, um kurz Frischluft zu tanken. Sie streicht sich lächelnd durchs Haar, wirkt erschöpft. Angenehm erschöpft vom vielen Stehen am Tresen, vom Bedienen und Ausschenken. Von der geballten Menge an Menschen, die sich an diesem Tag in der Bar befinden, um dabei zu sein: Beim Whisky-, Gin- und Rumfestival in den beiden Lokalitäten von Monika Pummer, dem „Xaver“ und dem schräg gegenüber gelegenen Gasthaus Dragoner in Peiting.

Stickig: Das ist die Luft in der Tat. Das darf sie ruhig auch sein, wenn der Raum brechend voll ist, wenn gelacht, geredet und gefachsimpelt wird. Wenn er obendrein mit einer Vielzahl von Aromen geschwängert ist, die sofort ein wohltuendes Kitzeln in der Nase auslösen: Vanille, Himbeere, Zitrone, alles gerundet und gebeizt mit der scharfen Note, die alkoholischen Getränken nun einmal eigen ist.

Gäste kamen aus ganz Deutschland und dem europäischen Ausland nach Peiting

Aus ganz Deutschland und auch aus dem europäischen Ausland sind sie gekommen, um zu probieren und zu kosten. Um zu riechen und zu schnuppern. Um die dünnwandigen, kunstvoll geblasenen Gläser und Gläschen an die Nase zu halten, sie liebevoll zu schwenken, ja, mit ihnen so etwas wie ein Zwiegespräch zu führen.

Liebe auf den ersten Blick? So wirkt es beinahe, als Michael Zöllner aus Altusried sein Glas in die Höhe hält, es leicht dreht und dabei zusieht, wie sich an den Rändern feine Schlieren bilden. „Das heißt, dass er Öl enthält“, sagt er und nippt an den zwei Zentilitern Flüssigkeit. „Swedish Single Malt Whisky“ ist die Flüssigkeit getauft, die sich der Allgäuer gerade gönnt. Ein kleiner, ein winziger Tropfen ist es nur, der auf der Zunge landet – doch was er auslöst, kommt einer Explosion gleich. Einer Explosion der Geschmacksknospen. „Einzigartig, einfach wunderbar“, sagt er.

Die Liebe zum Whisky: Das ist das, was die rund 200 Gäste an diesem Nachmittag vereint, die den Weg nach Peiting gefunden. Und die die Qual der Wahl aus über 1050 Flaschen haben, die die meterhohen Regale der „Xaver“-Lounge beinhalten.

Die Getränke stammen von den unterschiedlichsten Abfüllern, lagerten monate- und jahrelang in Fässern und haben darin das Aroma angenommen, mit dem sich das Holz zuvor vollgesogen hat. Sherry zum Beispiel oder Cognac.

Freuten sich über die Resonanz beim „Whisky-Festival“: (v.r.) Monika Pummer, Inhaberin der „Xaver“-Lounge, und die Barkeeper Sarah Bauer und Mathias Frankl. © Rafael Sala

Damit verbunden: die köstliche Note, der unverwechselbare Geschmack. Ein Fest der Sinne ist es, das da im „Xaver“ und gegenüber im Dragoner gefeiert wird. Hochprozentiges?

Mit Alkoholismus hat das Ganze nichts zu tun – im Gegenteil: Es geht um die hohe Kunst des Genießens. Und die will gelernt sein, ist etwas für Kenner. Mit Sucht hat sie am Allerwenigsten zu tun. „Kein Whiskyliebhaber würde sich je die Kante geben, keiner sich damit zudröhnen“, lautet die Überzeugung von Markus Lengen, der aus Köln angereist ist. „Dafür würde es ein einfacher Wodka auch tun.“

Die Peitinger Bar hat sich in der Szene einen Namen gemacht

Der Genuss des edlen Destillats: Er ist eher wie das Zubereiten eines anspruchsvollen Gerichts oder das Schmökern in einem guten Buch. Man verschlingt die Seiten nicht, sondern lässt sich Zeit. Man hält inne, blättert zurück, vertieft Gelesenes und entwickelt dabei selbst seine Gedanken. Gute Gedanken. „Weniger ist mehr“, lautet auch hier die Devise.

Wie oft er sich einen Schluck gönnt? „Höchstens am Wochenende“, schildert Lengen. Dann aber ist er ganz bei „seinem Getränk“: Über Stunden kann sich die Zeremonie aus Schnuppern, Riechen, Nippen und Probieren hinziehen. Was dann im Magen landet, sind vielleicht ein oder zwei Stamperl.

Was aber macht nun einen guten Whisky oder einen guten Gin oder Rum aus? Markenbotschafter Bastian Denkler muss auf die Frage nicht lange nachdenken. Ein Destillat, das seinen Namen verdient, ist immer komplex im Geschmack, weiß der Gourmet: „Da wird eine Vielzahl von Aromen gleichzeitig freigesetzt.“ Zugleich wirkt er auf der Zunge nach, ändert seine Richtung, erzeugt einen Nachhall. „Ein paar Minuten später schmeckt er ganz anders.“ Und einen langen Abklang muss er haben. Wie eine Komposition.

Wirtin Monika Pummer hat sich übrigens in der Szene einen Namen gemacht. Und zwar längst über die deutschen Grenzen hinweg. Bundesweit ist sie mit ihrer Peitinger Bar-Lounge inzwischen die Drittbeste.

Alles nur trinken und genießen? Keineswegs. Verbunden war das Festival mit einem guten Zweck: Teile des Erlöses kommen der kleinen Julia aus Karlsruhe zugute, die seit ihrer Geburt schwerbehindert ist. Pummer hofft, so viel Geld zusammenzubekommen, um damit den dringend benötigten Spezialrollstuhl bezahlen und die Familie finanziell etwas entlasten zu können.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.