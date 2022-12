Welterbe Wieskirche: Neuer Anlauf für Windkraft-Pläne bei Peiting

Von: Christoph Peters

Wegen des Weltkulturerbes Wieskirche hat sich die Unesco bislang dagegen ausgesprochen, dass elf Kilometer entfernt Windräder aufgestellt werden. © Hans-Helmut Herold

Gibt es doch noch Hoffnung für den Bau von Windrädern auf den Köpfinger Wiesen bei Peiting? Ein Kommunales Denkmalkonzept soll endgültig klären, ob die geplanten Anlagen mit dem Welterbe Wieskirche vereinbar sind.

Peiting – Es war Anfang Oktober, als Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder keinen anderen Ausweg sah, um das Windkraft-Projekt auf den Köpfinger Wiesen vielleicht doch noch irgendwie zu retten. Der CSU-Politiker schrieb einen Brief an den grünen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und bat ihn darum, sich mit „Mitteln der höchsten politischen Ebene“ bei der Unesco für eine Vereinbarkeit der Windräder mit der Wieskirche einzusetzen (wir berichteten). Seit Jahren ist das Veto der Unesco, die den Welterbestatus durch Vorhaben als gefährdet sieht, einer der Hauptgründe, weshalb die Bürgerwind Pfaffenwinkel Planungs GmbH ihr Windrad-Projekt bisher nicht umsetzen konnte.

Eine Antwort aus Berlin hat Ostenrieder zwar bis heute nicht bekommen, doch sein Schreiben, das unter anderem auch an das bayerische Wirtschaftsministerium ging, scheint dennoch wieder Bewegung in die Sache gebracht zu haben. Der Bürgermeister berichtet von jüngsten Gesprächen mit Vertretern des Wirtschafts- und Kultusministeriums, des Landesamts für Denkmalpflege und des Landratsamts. Darin kam man überein, dass der Markt Peiting und der Landkreis gemeinsam ein kommunales Denkmalkonzept für das Welterbe Wieskirche in Auftrag geben sollten. Ein solches war bereits Mitte 2021 im Gespräch gewesen, damals aber wegen zwei anderer K.o.-Kriterien nicht weiter verfolgt worden (wir berichteten). Doch sowohl der Artenschutz als auch das Wetterradar auf dem Hohen Peißenberg seien Themen, die man in den Griff kriegen könne, sagt Ostenrieder heute. „Das ist lösbar.“

Denkmalkonzept soll Pufferzone definieren

Bleibt also noch die Wieskirche. Vom Denkmalkonzept erhofft man sich eine Antwort auf die Frage, wie weit die Auswirkungen des Denkmals auf die Umgebung tatsächlich reichen. Denn bisher sei diese räumlich nicht festgelegt, sagt Ostenrieder, in der ablehnenden Stellungnahme der Unesco werde allgemein vom „Pfaffenwinkel“ gesprochen. Kommt das Gutachten beispielsweise zu dem Schluss, dass eine fünf Kilometer große Pufferzone um die Wieskirche ausreicht, würde das Denkmal für die in elf Kilometer Entfernung geplanten Windkraftanlagen keine Rolle mehr spielen.

Entsprechend dürften die Erkenntnisse aus der Untersuchung auch für andere Kommunen im Landkreis hilfreich sein, schließlich würden für sie im Moment ähnliche Einschränkungen gelten wie im Peitinger Fall, so der Rathauschef. Ein Grund, warum auch der Landkreis mit im Boot sitzt und sich finanziell beteiligen will. Rund 80 000 Euro soll die Erstellung des kommunalen Denkmalkonzepts kosten. Mindestens 60 Prozent Förderung hat das Landesamt für Denkmalpflege laut dem Bürgermeister in Aussicht gestellt, den Rest wollen sich Gemeinde und das staatliche Landratsamt teilen. Weil in den nächsten Jahren ohnehin derartige Untersuchungen für Welterbestätten wie die Wieskirche durchgeführt werden müssten, greife man diesen nun einfach vor, so Ostenrieder.

Ausschreibung soll im Januar starten

Schon im Januar soll die Ausschreibung starten, um möglichst zeitnah ein Fachbüro zu finden. Bis zum Jahresende, so hofft der Bürgermeister, könnte dann das Ergebnis vorliegen – und endlich Klarheit herrschen, ob sich in naher Zukunft Windräder auf den Köpfinger Wiesen doch noch drehen dürfen oder nicht.

