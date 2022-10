Windkraft und die Wieskirche: Peitings Bürgermeister bittet Habeck um Hilfe

Von: Christoph Peters

Teilen

Damit sich auf den Köpfinger Wiesen bei Peiting endlich Windräder drehen, hofft die Gemeinde auf Hilfe von Wirtschaftsminister Robert Habeck. (Symbolbild) © IMAGO

Seit Jahren gibt es in Peiting Pläne für den Bau von Windrädern auf den Köpfinger Wiesen. Doch alle Bemühungen scheiterten bislang unter anderem an Denkmalschutzbedenken wegen des Weltkulturerbes Wieskirche. Jetzt soll Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Unesco zum Einlenken bewegen.

Peiting – Es war am Ende der jüngsten Gemeinderatssitzung am vergangenen Dienstag, als Bürgermeister Peter Ostenrieder seinen Vorstoß öffentlich machte, der endlich die Wende im jahrelang erfolglosen Kampf um den Bau von Windrädern auf den Köpfinger Wiesen bringen soll. Per Brief hat sich der Rathauschef an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gewandt. Woran sich Gemeinde, die Bürgerwind Pfaffenwinkel als Bauherr und der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger bislang die Zähne ausgebissen haben, soll nun dem Grünen-Politiker gelingen. „Ich sehe in der Angelegenheit nur noch eine Chance auf Bundesebene und hoffe, dass es Habeck ernst meint mit seiner Aussage, dass für einen wirksamen Klimaschutz die Energiewende höchste Priorität haben muss.“

Seit 2013 gibt es in Peiting einen Teilflächennutzungsplan Windkraft

Tatsächlich dürfte die Zeit günstig wie nie sein, für den Versuch, den Windkraft-Plänen neues Leben einzuhauchen. Wegen der Energiekrise soll der Ausbau der erneuerbaren Energien schließlich massiv vorangetrieben werden. Selbst in Bayern wird plötzlich wieder über die hierzulande bislang stiefmütterlich behandelte Windkraft gesprochen.

In Peiting war das freilich schon vorher anders. Bereits 2013 habe die Gemeinde einen Teilflächennutzungsplan Windkraft für die Köpfinger Wiesen aufgestellt, blickt Ostenrieder in seinem Schreiben an Habeck zurück. Rund 60 Grundstückseigentümer hatten sich damals in der Bürgerwind Pfaffenwinkel Planungs GmbH zusammengeschlossen, um an dem Standort mehrere Windräder zu installieren. Doch 2015 folgte das böse Erwachen. Die Unesco legte ihr Veto ein, sah den Welterbestatus der elf Kilometer entfernten Wieskirche als gefährdet, sollten die Pläne umgesetzt werden.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Die Bürgerwind Pfaffenwinkel habe daraufhin 2019 ein neues Gutachten erstellen lassen, um die Bedenken zu entkräften. 2020 habe sich der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger bei der Unesco für das Projekt eingesetzt, allerdings, so Ostenrieder, ohne auf das aktuelle Gutachten zu verweisen. Die Unesco sei daraufhin bei ihrer Einschätzung geblieben.

Eindringliche Bitte des Bürgermeisters an Wirtschaftsminister Robert habeck

In seinem Schreiben betont Ostenrieder, dass man diese nach wie vor für falsch halte. Der Umgebungsschutz der Wieskirche werde durch die Unesco zu streng ausgelegt. „Ein anerkanntes Welterbe und eine zeitgemäße Energiegewinnung aus Windkraft müssen sich nicht entgegenstehen, sondern können gut nebeneinander existieren, zudem eine Sichtverbindung gemäß den Auflagen für den Teilflächennutzungsplan nicht bestünde“, schreibt der Rathauschef. Gerade angesichts der aktuellen Situation und Diskussion herrsche sowohl in Peiting als auch in den umliegenden Orten „großes Unverständnis“ für die Blockade der Anlagen. Und so richtet Ostenrieder eine eindringliche Bitte an Habeck: Dieser möge sich mit „Mitteln der höchsten politischen Ebene“ bei der Unesco für eine Vereinbarkeit der Windräder mit der Wieskirche einsetzen. „Ansonsten sehen wir keine Realisierungschancen mehr für diese Anlagen.“

Auch die Bürgerwind Pfaffenwinkel hofft auf positive Signale

Nicht nur im Rathaus wartet man nun gespannt auf die Reaktion aus Berlin. Auch Franz Schwaiger, Geschäftsführer der Bürgerwind Pfaffenwinkel, hofft auf positive Signale. „Die Hoffnung ist natürlich da, dass wir irgendwann doch noch bauen.“ Derzeit treibt seine Gesellschaft die Errichtung einer Freiflächen-PV-Anlage auf den Köpfinger Wiesen voran. Für den Bau von bis zu drei Windrädern sei aber weiter der Platz da, so Schwaiger.

Sollte sich die Unesco in Sachen Wieskirche doch noch überzeugen lassen, blieben allerdings noch zwei weitere Hindernisse aus dem Weg zu schaffen. Doch sowohl beim Artenschutz als auch hinsichtlich des Wetterradars auf dem Hohen Peißenberg, zeigt sich Schwaiger optimistisch. In Fuchstal werde derzeit ein Vogelmonitoring-System erprobt, das auch auf den Köpfinger Wiesen zum Einsatz kommen könnte, sagt der Geschäftsführer. „Mit dem Wetterradar bekommen wir bis zu einer Anlagenhöhe von 210 Meter kein Problem.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.