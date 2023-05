„Wir arbeiten seit Beginn im Krisenmodus“: Peitings Bürgermeister zieht Halbzeit-Bilanz

Von: Christoph Peters

Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder an seinem Schreibtisch im Rathaus. © Christoph Peters

Seit drei Jahren ist Peter Ostenrieder Peitings Bürgermeister. Zur Halbzeit der Wahlperiode zieht er im Interview mit der Heimatzeitung Bilanz.

Herr Ostenrieder, drei Jahre ist Ihre Wahl zum Peitinger Bürgermeister mittlerweile her. Denken Sie noch manchmal an den Wahlabend zurück oder ist das Schnee von gestern?

Ostenrieder: Ich denke tatsächlich oft daran zurück. Es war ja ein spannender Wahlkampf mit fünf Kandidaten und einer Stichwahl. Das bleibt hängen. Zumal ich mir den Start ins Amt wie viele meiner Kollegen anders vorgestellt habe. Wir arbeiten ja quasi seit Beginn im Krisenmodus.

Damals sprachen Sie mit Blick auf den Wahlkampf von eineinhalb Jahren „knüppelharter Arbeit“, die hinter Ihnen lägen. Wie sieht im Vergleich dazu das Leben als Rathauschef aus?

Ostenrieder: Die knüppelharte Arbeit ging weiter (lacht). Man sieht, dass sich etwas tut im Ort, er nicht in einen Dornröschenschlaf gefallen ist. Ich denke, es lässt sich nach den ersten drei Jahren guten Gewissens sagen, dass ich schon einige Dinge, die ich mir im Wahlkampf vorgenommen hatte, umsetzen konnte.

Sie sind mit viel politischer Erfahrung ins Amt gestartet, gab es etwas, das Sie dennoch an ihrem neuen Beruf überrascht hat?

Ostenrieder: Als jemand, der einen Wirtschaftsbetrieb geführt hat, war ich es gewohnt, Entscheidungen selbst zu treffen. Als Bürgermeister ist das so nicht möglich, es braucht selbst für einfache Sachverhalte zumeist eine Gemeinderatsentscheidung. Das war in der Tat gewöhnungsbedürftiger, als ich anfangs dachte.

Mangelnde Arbeitseinstellung kann man Ihnen jedenfalls nicht vorwerfen. Selbst tief in der Nacht kann es passieren, dass Sie Fragen in sozialen Netzwerken beantworten. Gibt es überhaupt noch den Privatmann Ostenrieder? Was sagt Ihr Mann dazu?

Ostenrieder: Ja, den Privatmann Ostenrieder gibt es noch. Mein Mann kennt mich ja schon aus meiner Unternehmerzeit, er sagt, dass er jetzt sogar mehr von mir hat. Es gibt nun auch mal freie Tage am Wochenende, das kannte ich früher gar nicht. Mein Mann unterstützt mich kräftig und hat auch Verständnis, wenn ich mal nachts nach der Gemeinderatssitzung noch Mails beantworte oder in sozialen Netzwerken etwas richtigstelle.

Gab es Momente, in denen Sie sich gefragt haben, ob es richtig war, für das Bürgermeisteramt zu kandidieren?

Ostenrieder: Ja, die gab’s durchaus. Die Zweifel sind aber immer schnell verflogen.

In den vergangenen drei Jahren seit Ihrem Amtsantritt ist viel passiert: Was würden Sie als besondere Erfolge verbuchen?

Ostenrieder: Der größte Erfolg ist für mich ganz klar das Peitingmobil. Ich kriege viele Briefe und Anrufe von Bürgern, die sich über die völlig neue Teilhabe im Ort freuen, die ihnen das kostenlose Bürger-Shuttle ermöglicht. Ich hoffe sehr, dass wir uns das Angebot nach der zweijährigen Testphase weiter leisten können.

Wo hatten Sie sich mehr erwartet bzw. was ist aus Ihrer Sicht nicht wie gewünscht verlaufen?

Ostenrieder: Eigentlich haben die meisten Dinge funktioniert. Ich denke da an den Wegebau im Weinland, der nun nach vielen Jahren endlich kommt. Auch beim Radweg nach Birkland sind wir weitergekommen. Eine Ausnahme ist vielleicht die gescheiterte Peitnachbrücke, aber das sehe ich völlig ohne Groll. Negativ ist dagegen, wie aggressiv mittlerweile Diskussionen in der Gesellschaft geführt werden.

Was werden die größten Herausforderungen in den nächsten drei Jahren sein?

Ostenrieder: Das gute Leben und Arbeiten in Peiting auch weiterhin möglich zu machen trotz der schwierigen Haushaltslage. Diese Aufgabe wird nicht leicht. Da ist auch jeder einzelne gefordert.

Viel Kritik müssen Sie derzeit als Mitglied des Aufsichtsrats der Krankenhaus GmbH einstecken. Inwieweit beeinflusst das Ihre Arbeit als Bürgermeister?

Ostenrieder: Gar nicht. Ich bin als Mitglied des Kreistags und Vertreter des Landkreises im Aufsichtsrat. Da muss man unterscheiden, welchen Hut man gerade auf hat. Als Bürgermeister schaue ich, dass es den Peitingern so gut geht wie möglich. Als Aufsichtsrat des Krankenhauses ist es meine Aufgabe, eine gute Lösung für die Gesundheitsversorgung im Landkreis zu finden, die auch in 20 und 30 Jahren noch valide ist.

Auch wenn es noch drei Jahre dauert bis zur nächsten Kommunalwahl: Haben Sie sich schon Gedanken gemacht, ob Sie erneut kandidieren werden?

Ostenrieder: Mir macht die Arbeit als Bürgermeister viel Freude, ich fühle mich hier wohl und habe noch so viel vor, dass ich alles nicht in den nächsten drei Jahren schaffen werde. Ich gehe deshalb stark davon aus, dass ich 2026 wieder für das Amt des Peitinger Rathauschefs antreten werde.

