Zirkus Schweinsgalopp in Peiting: 76 Kinder erarbeiten mit 35 Betreuern ein eigenes Zirkusprogramm

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Bei Motivationsrunden kommen alle Kinder zusammen, um ihren Schlachtruf zum Besten zu geben: „Wirf den Ball und dreh den Stab, sei ein Zirkusakrobat!“ © Zirkus Schweinsgalopp

Weil Kinderbetreuungs-Maßnahmen wie der jährliche Sommerferien-Zirkus Schweinsgalopp im Landkreis eher rar sind, kam es in diesem Jahr, wie es kommen musste: Binnen einer guten halben Stunde war der Zirkus wortwörtlich im Schweinsgalopp ausgebucht. Das Team des Vereins denkt über Veränderungen nach.

Peiting – Dass ihr Kinderzirkus Schweinsgalopp einmal so begehrt sein würde, dass die Eltern sich bei der Anmeldung überschlagen: Das hätte das über Jahre gut eingespielte Betreuer-Team sich nicht träumen lassen. „Eine Mutter hat mir erzählt, dass sie extra lange aufgeblieben ist, weil sie dachte, die Anmeldung beginnt um Mitternacht“, erzählt Betreuer Basti Kosler, den man eigentlich aus dem Juze in Schongau kennt. Ein bisschen hat das tatsächlich schon was wie beim Ansturm auf Konzert-Tickets für Taylor Swift.

35 Betreuer – fast alle gelernte Erzieher oder Sozialpädagogen – kümmern sich in der Peitinger Schloßberghalle voller Herzblut um insgesamt 76 Kinder, davon ach Inklusionskinder, die eine 1:1-Betreuung bekommen.

Jonas Feichtl ist der Leiter der Maßnahme und zugleich zweiter Vorsitzender des Vereins. Mit dem Zirkus-Projekt, das in Peiting traditionell in der zweiten Ferienwoche der Sommerferien über die Bühne geht, ist er das ganze Jahr über befasst. Schließlich trägt sich die Maßnahme keinesfalls über die Gebühren, die die Eltern entrichten. Bezirksjugendring, Kreisjugendring, Freistaat Bayern, der Verein „Sternstunden“ und nicht zuletzt die Gemeinde Peiting machen es über Spenden oder Hilfs-Aktionen möglich, dass die ehrenamtlichen Helfer den Kindern eine Woche über etwas so Einzigartiges anbieten können.

Im Zelt ist es zu kalt für eine Probe

Der ganze Stolz des Vereins: Das neue in Hamburg gefertigte Zirkuszelt in den Farben des Zirkus Schweinsgalopp. Knallrot und cremefarben steht es auf der Wiese hinter der Schloßberghalle. Innen prangen helle Sterne am dunklen Zeltfirmament des Zweimasters. Alles ist für die kleinen Luftakrobaten aufgebaut, die dort jetzt eigentlich üben sollten. Alleine das Problem: An diesem Mittwochmorgen nieselt es draußen. Über elf Grad will das Thermometer nicht steigen. Zu kalt für die Proben, die eigentlich auch draußen im neuen und zwei weiteren teuer gemieteten Zelten stattfinden müssen. Denn die Schloßberghalle ist für die fast 80 Kinder und 35 Betreuer, die sich in 15 verschiedenen Gruppen den unterschiedlichen Zirkus-Projekten annehmen, einfach zu klein.

„15 verschiedene Workshops, alle in der Halle: das funktioniert nicht“, sagt Feistl und schiebt den Vorhang auf der Bühne ein wenig zur Seite. Warum das nicht gehen kann, wird schnell klar mit Blick auf die mehr als 110 Erwachsenen und Kinder, die im Kreis in der Halle stehen und sich motivieren für die nächste Runde: „Wirf den Ball und dreh den Stab – sei ein Zirkusakrobat“, schreien sie gemeinsam ihre volle Motivation hinaus. Nicht auszudenken, wie der Lärmpegel beim gemeinsamen Proben in der Halle wäre.

Draufgestellt und losprobiert: Auf dem Ball laufen, sich dabei Ringe zuwerfen – klappt bei den Mädels schon recht gut. Was sie bei der Gala vorführen: streng geheim! © Zirkus Schweinsgalopp

„Beim schönen Wetter sind wir darauf angewiesen, rauszugehen“, erklärt Feistl. Und überhaupt kann man sich den Aufwand, der dort betrieben wird, um eine echte Zirkus-Gala am Ende der Woche hinzubekommen, erst vorstellen, wenn man es sieht. Feistl führt durch den Keller der Halle. Dort stapeln sich Boxen mit Material – 50 Stück. In den Gitterboxen sind Stoffstücke zum Kostüme-Nähen, Farben und Kartonagen. Und dann die Fußballer-Umkleiden, vollgehängt mit Kostümen.

Dass es dort neben den Duschen im Keller feucht ist: Auch das ist eher suboptimal für das Kleidungs-Equipment des Zirkus, dem die Feuchtigkeit freilich zusetzt.

Betreuer schlafen auf der Empore

Das Fußballerheim, das die Abteilung dem Zirkus gerne kostenlos überlässt: Eigentlich ist es ein Besprechungsraum fürs Zirkus-Team. Auch dort ist alles eng, vollgestopft mit Aufstellwänden und Technik-Material.

Zum Schlafen geht’s für die Betreuer zusammengepfercht auf die Empore der Halle. Nicht auszudenken, wenn am Freitag die Abschlussgala stattfindet. Maximal bestuhlt werden kann für gut 300 Besucher. Tatsächlich rechnet das Schweinsgalopp-Team mit 200 Menschen mehr. Schließlich kommen zur Gala inzwischen auch viele Peitinger mit ihren Kindern.

Jonglage, Balllaufen, Moderation, Großillusion, Clownerie.

Gerne denkt das Schweinsgalopp-Team dann an das Jahr zurück, in dem sich die Zirkus-Kinder in der Dreifachturnhalle austoben konnten. Die Halle groß genug für alle zum Proben, die tolle Akustik und dann noch die Tribüne, auf der jeder einen Platz bekommt.

Dass es von Jahr zu Jahr immer mehr Eltern werden, die ihr Kind auf die Warteliste des Zirkus Schweinsgalopp setzen lassen, wo es dann am Ende trotzdem nicht nach vorne rückt, weil von den Angemeldeten keiner freiwillig wieder absagt: das wundert Jonas Feichtl nicht. Bei der Zirkus-Woche sei für jedes Kind was dabei: Jonglage, Balllaufen, Moderation, Großillusion, Clownerie.

Bunte, schillernde Zirkuswelt: Auch die Betreuer schmeißen sich beim Proben in Schale. © Zirkus Schweinsgalopp

Nach der Gala „sind die Kinder gefüllt mit Endorphinen und durch und durch stolz. Wenn ich das Strahlen der Kinder sehe, dann ist das mein Antrieb und der meines Teams.“

Deshalb wollen Feichtl und die Betreuer weiter machen. Vielleicht künftig ein wenig anders: „Ich möchte nicht die Frustration der Eltern schüren, die ihre Urlaubsplanung darauf ausgerichtet haben, dass ihr Kind bei uns unterkommt. Wir müssen uns also was überlegen. Ich kann nicht wachsen, wenn ich noch hinke. Und hier hinken wir“, sagt er bei aller Dankbarkeit für die Gemeinde Peiting, die immer gerne hilft.

Neue Ideen für die Zukunft

Gibt es vielleicht eine Lösung für das Platz-Problem? Wird die Maßnahme ausgebaut? In der Vorstandschaft des Schweinsgalopp-Vereins jedenfalls denkt man bereits laut über neue Wege nach.

Info: Die Zirkus-Gala findet am morgigen Freitag um 17 Uhr in der Peitinger Schloßberghalle statt. Die Gala kann auch Live auf der Youtube-Internetseite des Zirkus Schweinsgalopp gestreamt werden.

Dreifachturnhalle wegen Revision geschlossen

Sowohl das Zirkus-Team, als auch Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder sprechen von einer stets guten Zusammenarbeit: „Wir unterstützen gerne, wo es geht“, so Ostenrieder.



Als der Zirkus Schweinsgalopp im Jahr 2019 in der Dreifachturnhalle stattfinden hatte können, hatte es die Regelung noch nicht gegeben, die später Gemeinde, TSV und die Hausmeister getroffen haben: In den ersten drei Wochen der Sommerferien bleibt die Dreifachturnhalle zur Revision geschlossen, die Hausmeister können in dieser Zeit ihren Urlaub abbauen. „Im Jahr 2019 hatten wir diese Schließzeiten noch nicht.“ Die Sorgen des Zirkus-Teams kann er nachvollziehen. „Der Zirkus liegt mir schon am Herzen, seit ich in Peiting Jugendreferent war.“ Damals war noch der Kinderzirkus des Kreisjugendrings in den Sommerferien in Peiting.