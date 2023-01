Zug mit 50 Schülern entgleist im Oberland: Fahrgäste berichten von „ruckeln“ – Polizei nennt Details

Von: Klaus-Maria Mehr, Barbara Schlotterer-Fuchs

Im Oberland ist ein Zug entgleist. Im Zug saßen 50 Schüler. Der Zug kam im Gleisbett zum Stehen. Wie durch ein Wunder wurde kein Fahrgast verletzt. Einzelne Personen erlitten einen Schock.

Update, 15.15 Uhr: Die Bergungsarbeiten dauern an. Immer noch steht der Zug der Bayerischen Oberlandbahn entgleist am Peitinger Bahnhof. Nach Informationen vom Einsatzort wird er da wohl auch über Nacht stehen bleiben. Abgesehen davon ist aus früheren Erfahrungen anderer Zugunfälle davon auszugehen, dass diese Strecke mindestens über Wochen gesperrt bleiben wird.

Bundespolizei nennt erste Details: Zug beim Überqueren einer Weiche entgleist

Update, 12.40 Uhr: Die Bundespolizei Kempten hat die Ermittlungen übernommen und schreibt zum Unfallhergang aktuell: „Der Zug passierte die Einfahrweiche des Bahnhofs mit etwa 30 km/h. Dabei entgleisten drei Drehgestelle einer Zuggarnitur.“ Der Unfall ist demnach beim Überqueren einer Weiche passiert. Ein Triebwagen sprang mit mehreren Rädern aus dem Gleis. Dann passierte, wohl aufgrund der gedrosselten Geschwindigkeit, das große Wunder. Der Zug rutschte nicht etwa schräg die Böschung ab und kippte, sondern bremste in im Gleisbett und kam in Fahrtrichtung zum Stehen.

Glück im Unglück: Der Zug springt zwar aus dem Gleisbett, rutscht aber zwischen zwei Gleisen in Fahrrichtung weiter, ohne umzukippen. © Herold

In der BRB befanden sich 52 Reisende, überwiegend Schüler sowie der Triebwagenführer. Die Bundespolizei bestätigt, dass einige Schüler einen leichten Schock erlitten. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Ins Krankenhaus musste niemand. Die Strecke wird sehr lange gesperrt bleiben. Der Zug muss repariert und geborgen werden, dann müssen die Gleise untersucht und repariert werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere 100.000 Euro.

Technisches oder menschliches Versagen? Bundespolizei ermittelt

Zur Unfallursache gibt es noch keine Erkenntnisse. Die Polizei schreibt: „Ob technisches oder menschliches Versagen den Unfall verursacht hat, werden jetzt die Bahnunfallermittler der Bundespolizeiinspektion Kempten klären.“

Zug entgleist kurz vor Bahnhof: Geschwindigkeit war gedrosselt – keine Verletzten

Update, 11.25 Uhr: Neue Infos vom Zug-Drama: Um 7.30 Uhr heulten die Sirenen in Peiting. Kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof Peiting Ost ist der Zug der Bayerischen Regionalbahn entgleist. Sofort ging ein Großalarm bei den Feuerwehren und dem Rettungsdienst ein. Das Glück für die Insassen: Der Zug hatte die Geschwindigkeit bereits für die Einfahrt in den Bahnhof gedrosselt, landete so nach der Entgleisung im Gleisbett. So wurde wie durch ein Wunder niemand verletzt.

Ein Großaufgebot von Einsatzkräften an der Unfallstelle. © Herold

Zug entgleist nahe Schongau: Bundespolizei ermittelt – Schüler erleiden Schock

Die Bundespolizei hat mittlerweile die Ermittlungen aufgenommen und befragt die Fahrgäste. Im Zug befanden sich fast ausschließlich Schüler, die aus dem Raum Hohenpeißberg ins Schulzentrum Schongau fahren wollten. Die Schüler berichteten von einem Ruckeln. Vielen sei der Schrecken ins Gesicht geschrieben, berichtet unsere Reporterin von vor Ort. Zwei der Personen aus dem Zug erlitten demnach einen Schock, sie wurden von Sanitätern behandelt. Die gestrandeten Fahrgäste konnten sich im alten Zuggebäude aufwärmen.

Ein Feuerwehrmann begleitet eine Schülerin aus der Gefahrenzone. Einige Schüler erlitten einen Schock. © Herlod

Update, 10.55 Uhr: Der Großeinsatz dauert an. Die Bayerische Regionalbahn, die die Strecke bedient, meldet eine „Großstörung“ und eine „Streckensperrung“. Von der für die Gleise verantwortlichen DB-Netz gibt es noch keine Informationen zur Unfallursache.

Update, 10.19 Uhr: Der Zug ist inzwischen evakuiert. Die Strecke ist total gesperrt. Die Bergungsarbeiten laufen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist zwischen Schongau und Peißenberg eingerichtet.

Zug entgleist in Peiting: Personen unter Schock – wie durch ein Wunder niemand verletzt

Der entgleiste BRB-Zug kurz vor dem Bahnhof Peiting-Ost. Wie durch ein Wunder ist nicht mehr passiert. © Barbara Schlotterer-Fuchs

Erstmeldung, 09.33 Uhr: Im Einsatz beim Bahnhof Peiting-Ost (Kreis Weilheim-Schongau) waren heute Morgen mehr als hundert Rettungskräfte von Feuerwehr, THW, Rettungsdienst und Polizei. Der Großeinsatz war durch einen Großalarm um halb acht Uhr morgens ausgelöst worden – in der Annahme, dass der Zug auch umgekippt sein könnte. Verletzte gibt es nach ersten Informationen keine. Einzelne Personen erlitten einen Schock.

