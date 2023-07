Zukunft der Krankenhaus GmbH: Schongau als Gesundheitszentrum, Weilheim als „Akutversorger“?

Von: Sebastian Tauchnitz

Fünf mögliche Zukunftsszenarien für die Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH wurden am Freitag im Kreistag vorgestellt. Bis Ende September sollen die Fraktionen beraten, ob sie die Vorzugsvariante der Geschäftsführung unterstützen wollen.

Landkreis – Der Weg in die Schloßberghalle geriet für die Kreisräte zum Spießrutenlauf. Demonstranten standen Spalier – auf der einen Seite die Anhänger des Aktionsbündnisses, auf der anderen die Mitarbeiter der Krankenhaus GmbH. Bei infernalischem Lärm bahnten sich die gewählten Volksvertreter ihren Weg in den Saal.

Dort mussten sie und die zahlreichen Zuschauer dann warten, bis endlich über die Zukunft der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH gesprochen wurde: der Antrag von Elke Zehetner (SPD/Penzberg), die Themen, derentwegen die Bürger da sind, zuerst zu behandeln, wurde mehrheitlich im Kreistag abgelehnt.

Als das Thema schließlich an der Reihe war, ergriff Krankenhaus-Geschäftsführer Thomas Lippmann das Wort: „Bei dem Thema gibt es große Emotionen. Man arbeitet sich sehr stark an meiner Person ab. Da gibt es Leserbriefe, wenn ich mal im Urlaub bin.“ Deswegen solle sein Stellvertreter Claus Rauschmeier das Konzept vorstellen. Dieser präsentierte im Anschluss insgesamt fünf Varianten. Auffällig dabei war, dass keine einzige der Varianten kostendeckend ist. Es steht also nicht zur Debatte, ob der Kreis weiter die GmbH bezuschusst. Sondern nur, in welcher Höhe.

Geschäftsführung und Aufsichtsrat klar für Variante 5

Schnell wurde deutlich, dass Geschäftsführung und Aufsichtsrat die Variante 5 favorisieren. Diese beinhaltet den Erhalt beider Häuser. Schongau soll zum „Gesundheitszentrum“ mit Hauptaugenmerk auf ambulante Versorgung mit einer „Basis-Notfallversorgung“ werden, Weilheim ein „Top-Akutversorger“, in dem auch weiterhin Herzinfarkte und Schlaganfälle behandelt werden. Eine Geburtenstation ist weder in Weilheim noch in Schongau vorgesehen, statt dessen soll eine „innovative Lösung unter Beteiligung der Hebammen“ gefunden werden.

Für diese „Transformation“ müsste der Landkreis erneut viel Geld in die Hand nehmen. Neben Investitionen von rund 45 Millionen Euro in beide Häuser noch einmal rund 11 Millionen Euro für einen Sozialplan. Denn am Standort Schongau sollen nach der Umstellung statt bisher über 500 nur noch rund 300 Mitarbeiter beschäftigt werden, wie Rauschmeier auf entschiedene Nachfrage von Bettina Buresch (Grüne/Schongau) berichtete. Die Zahl der Betten in Schongau soll von derzeit 150 auf rund 90 sinken.

Selbst nach „Transformation“ jährlich hohe Millionenverluste

Nach diesen Investitionen soll das jährliche Minus der Krankenhaus GmbH, das der Landkreis dauerhaft ausgleichen müsste, 10,7 Millionen Euro betragen, so Rauschmeier. Allerdings geht die Rechnung davon aus, dass die insgesamt 56 Millionen Euro, die für die „Transformation“ investiert werden, auf 33 Jahre kreditfinanziert werden.

Üblich sind beim Landkreis eigentlich Finanzierungen über 20 Jahre. Wenn man diese Zeitspanne zugrunde legt, würde die jährliche Belastung bei rund 12 Millionen Euro liegen. Bis die „Transformation“ abgeschlossen ist – die Rede war von mindestens zwei Jahren –, soll sich das Minus bei der Krankenhaus GmbH indes weiter auf dem heutigen Niveau bewegen. Die Kreisräte durften sich, wie Landrätin Andrea Jochner-Weiß zu Beginn der Debatte klarstellte, nicht zu den Varianten äußern, sondern nur inhaltliche Fragen stellen.

„Basis-Notfallpraxis“ in Schongau - von 8 bis 20 Uhr

Besonders viele Fragen gab es zur „Basis-Notfallversorgung“, die in Schongau geplant ist. Man habe festgestellt, dass „in der Schongauer Notaufnahme zwischen 0 und 6 Uhr kaum Patienten vorstellig werden“, so Claus Rauschmeier. Deswegen sei der Plan, dass nach der Umstellung in Schongau eine „Notfallpraxis“ täglich von 8 bis 20 Uhr – gegebenenfalls auch von 6 bis 22 Uhr – geöffnet sein soll. Mit einer Besetzung auf „Facharztstandard“ und drei speziell ausgebildeten Pflegekräften. Diese könnten „die meisten Notfälle, die derzeit in der Schongauer Notaufnahme behandelt werden“, abdecken. Herzinfarkte und Schlaganfälle würden schon heute nicht mehr in Schongau behandelt.

Udo Beck vom Clinotel-Krankenhausverbund, der bei der Erstellung des Zukunftskonzeptes inhaltlich mitgearbeitet hatte, stellte klar: „Mit der Notfallpraxis ist die Behandlung schwerer Notfälle abgesichert. Wer sich nachts um 1 Uhr in den Finger schneidet, wird aber halt ein bisschen weiter fahren müssen.“ Beck verwies in der Debatte darüber, ob man die Planung nicht umkehren, aus Schongau den Akutversorger und aus Weilheim ein Gesundheitszentrum machen könne, auf die Standortuntersuchung, die für das Zentralkrankenhaus von seinem Unternehmen durchgeführt worden war: „Diese hat klar ergeben, dass die Akzeptanz für Schongau bei Mitarbeitern und Patienten zu gering ist.“ Über die Sommerpause soll der Vorschlag nun intensiv im Kreistag und mit dem Aktionsbündnis diskutiert, im September entschieden werden.