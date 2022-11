Zurück aus der Corona-Pause: Weihnachtsmärkte in Peiting und Herzogsägmühle finden 2022 wieder statt

Am ersten Adventswochenende

Von Christoph Peters schließen

Zwei Jahre haben die Peitinger auf ihren Weihnachtsmarkt verzichten müssen. Heuer soll es endlich wieder klappen mit der Traditionsveranstaltung. Auch in Herzogsägmühle sind die Vorbereitungen für den beliebten Weihnachtsmarkt nach der Corona-Zwangspause angelaufen.

Peiting/Herzogsägmühle – Eine Adventszeit ohne Weihnachtsmärkte? Was vor der Corona-Pandemie quasi als undenkbar galt, war in den vergangenen beiden Jahren traurige Realität. Auch in Peiting und Herzogsägmühle fielen bekanntlich die Traditionsveranstaltungen aus. Dabei waren 2021 die Hoffnungen groß gewesen, dass es bei einem Jahr Zwangspause bleiben würde. Sowohl im Diakoniedorf als auch in der Marktgemeinde waren die Vorbereitungen für die Weihnachtsmärkte angelaufen, nachdem die Staatsregierung zahlreiche Corona-Regeln gelockert hatte. Doch die Kehrtwende folgte Ende November, als rasant steigende Infektionszahlen und volle Krankenhäuser das neuerliche Aus besiegelten.

Ein Jahr später ist die Situation eine andere. Die Pandemie spielt im täglichen Geschehen nur noch eine untergeordnete Rolle. Strenge Regeln wie Maskenpflicht oder 2G gibt es nicht mehr. Spätestens seit das Oktoberfest mit einem Millionenpublikum ohne Einschränkungen über die Bühne ging, war man sich auch in der Peitinger Gemeindeverwaltung sicher: Noch einmal absagen werde man den Weihnachtsmarkt heuer nicht müssen. „Es ist ja eine Draußen-Veranstaltung“, sagt Julian Weninger, der sich auf Marktseite um die Organisation kümmert.

Und so laufen bereits die Vorbereitungen für die Traditionsveranstaltung, die am ersten Adventswochenende an drei Tagen zahlreiche Besucher zum Peitinger Hauptplatz locken soll. 16 Zusagen von örtlichen Vereinen und Einrichtungen für einen Stand am Weihnachtsmarkt hat Weninger schon. Die Rückmeldungen seien gut, freut sich der Verwaltungsmitarbeiter, auch wenn es vor der Pandemie der ein oder andere Stand mehr gewesen sei. „Aber vielleicht kommt ja noch jemand dazu.“ Falls nicht, bliebe eben mehr Platz für die Besucher, sagt Weninger. In Zeiten, wo Abstandhalten weiterhin nicht verkehrt ist, dürfte das der ein oder andere durchaus begrüßen.

Auch in Herzogsägmühle laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren

Nicht nur in Peiting, auch in Herzogsägmühle haben die Vorbereitungen für den ersten Weihnachtsmarkt nach zwei Jahren Zwangspause längst begonnen. Die Entscheidung sei bereits im Sommer gefallen, als sich abgezeichnet habe, dass Corona eine solche Veranstaltung wieder zulasse, sagt Pressesprecherin Sabine Keyser. Der Weihnachtsmarkt im Diakoniedorf gilt als Besuchermagnet, regelmäßig strömten vor der Pandemie tausende Menschen nach Herzogsägmühle, um die adventliche Stimmung zu genießen und durch das umfangreiche Angebot an weihnachtlichen Produkten und Geschenkideen zu stöbern. Daran will man heuer anknüpfen und hat sich für die drei Tage am ersten Adventswochenende ein umfangreiches Rahmenprogramm überlegt. Dazu gehört ein Benefizkonzert von Musik im Pfaffenwinkel, es treten die Peitinger Alphornbläser auf und auch der Nikolaus hat seinen Besuch angekündigt. Für Kinder gibt es außerdem einen eigenen Kaufmannsladen, dazu werden heuer wieder die beliebten Kutschfahrten angeboten, sagt Keyser. Und wer will, kann im Brotbackhaus selber Plätzchen backen.

+ Viel zu entdecken gibt es heuer wieder auf dem Weihnachtsmarkt in Herzogsägmühle. © Herzogsägmühle

Für das Diakoniedorf ist der Weihnachtsmarkt auch ein Wirtschaftsfaktor, denn viele der feilgebotenen Produkte werden in den eigenen Werkstätten oder im Rahmen der therapeutischen Arbeitsangebote gefertigt. In den vergangenen beiden Jahren fehlte diese Absatzmöglichkeit. Auch aus diesem Grund sei es wichtig, dass der Markt heuer wieder stattfinde, sagt Keyser.

Infos:

Der Peitinger Weihnachtsmarkt ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Freitag, 25. November, 17 bis 21 Uhr; Samstag, 26. November, 15 bis 21 Uhr und Sonntag, 27. November, 11 bis 18 Uhr. Der Weihnachtsmarkt in Herzogsägmühle öffnet am Freitag, 25. November, und Samstag, 26. November, von 11 bis 18 Uhr seine Tore, am Sonntag, 27. November, von 11 bis 17 Uhr.

