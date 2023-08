Brüder mit Bestleistungen: Zwillinge aus Birkland erreichen fast überall gleiche Abschluss-Noten

Erzielten Bestleistungen bei ihrem Mittelschulabschluss: Roman und Elias Wölk aus Birkland. © Welz

Die Zwillinge Roman und Elias Wölk gehörten beide zu den besten Abgängern der Mittelschule Peiting. Bis auf ein einziges Fach erreichten sie sogar überall die exakt gleichen Noten.

Birkland – Sie basteln gerne, sind handwerklich geschickt und kleine Mathe-Asse – die Rede ist von den Zwillingsbrüdern Roman und Elias Wölk aus Birkland. Mit links haben sie ihren Quali mit 2,0 und 1,7 absolviert und gehörten somit zu den besten Abgängern der Mittelschule Peiting in diesem Jahr. Ob sie intensiv gelernt haben für den Quali? „Mathe nicht unbedingt. Das lief. Schon immer. Aber in den anderen Fächern haben wir uns ab den Pfingstferien richtig gut vorbereitet. Vor allem bei Sport Theorie hätten wir nicht gedacht, dass der Lernaufwand so groß sein könnte“, erzählt Elias, der kurz nach Roman auf die Welt kam. Der Lerneinsatz zahlte sich auf jeden Fall aus: Erstaunlicherweise belegten sie bis auf ein einziges Fach in allen anderen Fächern die exakt gleiche Note.

Erstaunlich? Nein, sagt Mama Monika Wölk: „Das war schon von klein auf zu beobachten. Selbst wenn die beiden weit voneinander entfernt saßen, malten sie gleiche Bilder oder machten in den Schulaufgaben sogar die gleichen Fehler.“ Zwillinge eben. Sogar im Sternkreiszeichen Zwilling geboren.

„Wenn wir nochmal die Schulbank drücken, dann nur, um den Meister zu machen“

Und so wundert es nicht, dass ihre berufliche Laufbahn einen ziemlich ähnlichen Verlauf in der Mechatronik nehmen wird. Elias startet seine Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker bei der Firma Blattenberger in Peiting und sein Bruder Roman hat sich für die Ausbildung zum Land- und Baumaschinenmechatroniker bei der Firma Lutz in Peiting entschieden.

Ob sie vielleicht nun Lust auf noch mehr Schule hätten, nachdem der Abschluss so brillant gut war? Beide fangen an zu grinsen und Roman erwidert: „Nein, auf keinen Fall! Wenn wir nochmal die Schulbank drücken, dann nur, um den Meister zu machen. Wir wollen jetzt endlich ins Handwerk, endlich arbeiten.“

Und so präsentieren sie noch einmal voller Stolz ihr Abschlusszeugnis, dessen Noten sie fast schon vergessen haben – denn gedanklich sind die Zwillingsbrüder schon im nächsten und lang ersehnten Lebensabschnitt angekommen. Und so bleibt zu erwarten, dass sie auch ihre Ausbildung mit Bravour bestehen werden. Vielleicht wieder mit den genau gleich guten Noten. Von Elisabeth Welz