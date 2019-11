Außer Kontrolle: Opel rammt Skoda

Eine Leichtverletzte und knapp 10 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagabend zwischen Peiting und Birkland ereignete. Ein 60-Jähriger hatte die Kontrolle über sein Auto verloren.

Peiting – Wie die Polizei berichtet, war der 60-Jährige gegen 19.35 Uhr mit seinem Opel auf der Staatsstraße von Birkland kommend in Richtung Herzogsägmühle unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über den Wagen, der auf die Gegenfahrbahn schleuderte. Dort prallte der Opel mit der linken Front in die linke Front eines entgegenkommenden Skodas, der von einer 23-jährigen Frau aus Bernbeuren gelenkt wurde. Der Skoda rutschte nach dem Aufprall nach rechts in einen Graben, der Opel kam nach fünf bis zehn Meter in einem angrenzenden Feld zum Stehen.

Der Opel-Fahrer kam bei dem Unfall mit dem Schrecken davon, die junge Bernbeurerin erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro, die Reparatur des Opels wird rund 1500 Euro kosten. Der Skoda musste abgeschleppt werden.

