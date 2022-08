Kinder begeistern beim „Zirkus Schweinsgalopp“ über 300 Zuschauer - jetzt fehlt nur noch ein Zelt

Teilen

Geschick und Körperbeherrschung waren bei der Jonglage auf den Bällen gefordert. © Ursula Gallmetzer

Rappelvoll war die Schloßberghalle in Peiting: Über 300 Gäste wollten sich die Abschlussgala des „Zirkus Schweinsgalopp“ nicht entgehen lassen und wurden bestens unterhalten.

Peiting – „Endlich wieder eine Gala vor Publikum“, sagte Organisator Jonas Feichtl sichtlich erfreut, denn auch vor dem „Zirkus Schweinsgalopp“ hatten die Corona-Beschränkungen in den vergangenen beiden Jahren nicht Halt gemacht. „Ich kann gar nicht sagen, wie glücklich ich bin.“

Eine Woche sagenhafte Arbeit läge hinter ihm, den 31 weiteren Betreuern sowie den 80 teilnehmenden Kindern. „Sie haben Fleiß, Mut und Willen reingesteckt“, lobte der Zirkusdirektor.

Auch Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder zollte in einer kurzen Ansprache Respekt. Die Kinder würden in der Zirkusschule erfahren, dass man Dinge schaffen kann, die am Anfang schwierig erscheinen. „Sie lernen fürs Leben“, so seine Einschätzung.

„Zirkus Schweinsgalopp“ in Peiting: Kinder begeistern bei Artistik-Nummern

Die Vorstellung begann humorvoll mit einer Nummer, bei der „devil sticks“ von Bauern und Schweinchen gekonnt durch die Luft gewirbelt wurden, bevor die vier Moderatoren die Galagäste mit auf ihre Welttournee nahmen. Denn Jonas, Jonathan, Moritz und Ferdinand traten in der Rolle einer fiktiven 90er-Jahre-Band auf und begleiteten die Gäste den Abend über in verschiedene fantastische Szenarien. Dabei bewiesen die Vier mit Charme und Witz, dass sie genau die Richtigen für den Moderationsworkshop der Vortage waren.

Viele Artistik-Nummern wie hier am Trapez gehörten zur Zirkus-Vorführung. © Ursula Gallmetzer

Doch auch die anderen Kinder zeigten in insgesamt 16 Nummern, was sie in ihren Workshops einstudiert hatten. Die hatten sie sich nach dem ersten Schnuppertag selbst auswählen können. Viele entschieden sich für unterschiedliche Artistikbereiche. Ob am Seil oder Trapez, auf Stelzen, dem Einrad oder Gymnastikbällen, beim Tanz, der Jonglage in zahlreichen Varianten oder beim „rope skipping“: Die Sieben- bis Vierzehnjährigen lieferten souverän mit viel Gleichgewicht und Geschick ab.

Clownerie durfte im Zirkus natürlich ebenfalls nicht fehlen, zwei Fakire zeigten ihre Tricks, und sogar Zauberei war Bestandteil mehrerer Nummern. Dabei beeindruckte nicht nur die Leistung der Kinder, auch die Kulissen und Kostüme mussten sich nicht hinter denen von professionellen Zirkussen verstecken. Ganz im Gegenteil: Sie waren extra für die Vorstellung mit viel Liebe fürs Detail ausgearbeitet worden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

„Zirkus Schweinsgalopp“ in Peiting wünscht sich ein Zirkuszelt - Finanzierung über Spenden

Zwischen jedem Auftritt war daher eine kurze Umbaupause nötig, die sich aber lohnte. Denn so wurde das Publikum in Welten wie einen Zauberwald, einen Süßigkeitenladen oder in ein geheimes Experimentierlabor entführt. Als Überraschungsgast griff der frühere Kreisjugendpfleger Ralf Schneider, der selbst vor 37 Jahren die erste Zirkusschule im Landkreis gegründet hat, zum Mikrofon: „Ein Zirkus gehört in ein Zirkuszelt“, verriet er den größten Wunsch der Organisatoren.

Viel Spaß hatten die insgesamt 80 teilnehmenden Kinder beim „Zirkus Schweinsgalopp“ in der Peitinger Schloßberghalle. Eine Woche lang hatten sie für diese Aufführung trainiert. © Ursula Gallmetzer

Er wolle daher helfen, bis zu den nächsten Sommerferien ein Zirkuszelt zu ermöglichen. Die nötigen 30 000 Euro sollen nun durch Spenden finanziert werden. Firmen und Einzelpersonen, die das Vorhaben unterstützen wollen, könnten sich daher ab sofort jederzeit an die Gemeinde oder den Zirkus wenden. Auch Spendenquittungen seien kein Problem. Am Tag nach der Gala war Feichtl angetan von dieser Idee und hofft nun auf viele Unterstützer.

Euphorisiert war Feichtl auch während des Abbaus an der Schloßberghalle noch immer. „Es war eine fantastische Gala“, schwärmte er, was das inklusive Projekt wieder einmal geschafft hat: Denn auch sieben Kinder mit Behinderung waren dabei. „Am Ende war es wieder sehr emotional“, erzählte er, dass bei einigen Tränen flossen zum Abschied. Denn die fünf gemeinsamen Tage seien intensive Beziehungsarbeit gewesen, in denen alle sehr eng zusammenwuchsen. Sein Dank gilt allen Betreuern, die teilweise sogar extra Urlaub genommen haben für die Zirkuswoche, sowie den Artisten, Clowns und Zauberern: „Die Kinder sind wirklich über sich hinaus gewachsen.“

von Ursula Gallmetzer

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.