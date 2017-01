Vogelgrippe im Textilfrei-Wohlfühlparadies

Faschingsclub Hohenfurch: Inthronisationsball in der Peitinger Schloßberghalle

Hohenfurch/Peiting – Es war eine rauschende Ballnacht. Ein schmuckes Prinzenpaar und eine Garde, die Maßstäbe setzte, begeisterten beim Hohenfurcher Inthroball in der Peitinger Schloßberghalle, wo bis in die Morgenstunden ausgelassen gefeiert wurde.

Der Hohenfurcher Faschingsclub sucht sein Glück gerne in der Nachbarschaft. So wurde bereits zum zweiten Mal ein Altenstadter zum Faschingsprinz gekürt und zum dritten Mal in der Peitinger Schloßberghalle gefeiert. Nichts destotrotz richtete Präsident Johannes Linder einen Appell an die heimischen Burschen, ihm nicht immer die Tür vor der Nase zuzuschlagen, wenn es um die Wahl des Prinzen geht.

Was man davon hat, wenn man Auswärtige ans Ruder lässt, wurde klar, als Prinz Andreas II. Barbarossa vom Burglachberg (Andreas Nuscheler) seine Antrittsrede anstimmte. „Ein Dörfchen, das nicht viel zu bieten hat, ganz anders als bei uns in Altenstadt“, amüsierte er sich „köstlich“ über sein neues Reich. Und hatte gleich als Starthilfe einige Verbesserungsvorschläge parat. So soll der Löschweiher als neues „Hohenfurcher Wohlfühlparadies“ etabliert werden. Die textilfreie Zone wurde zum Huber Lenz verlegt, weil „der sich gerne unten ohne“ zeigt. Bürgermeister Guntram Vogelsgesang, der bekanntermaßen gerne schnorchelt, sollte den Part des Tauchlehrers übernehmen und Gaby Schratt in der Schmuckinsel die Perlenfunde weiterverarbeiten.

Freie Bahn für die Tollitäten - Bürgermeister verhaftet

Prinzessin Melanie I. vom Reich der 1000 Tänze (Melanie Grimm) wollte dagegen die Initiative „Hohenfurch bewegt“ starten. Natürlich mit viel Tanzerei. Zum Beispiel mit einem „Mährengue-Tag“ beim Schäfer Hans, dessen Sohn Hannes noch „Lammbada“ beisteuern könnte. Da bleibt zu hoffen, dass beim nächtlichen Moonwalk nicht zu viele „Breakdancer“ in den Bach reihern, um die Fische zu füttern.

Damit die neuen Tollitäten freie Bahn für ihre Pläne hatten, wurde Bürgermeister Guntram Vogelsgesang kurzerhand von den scheidenden Regenten Christina I. vom Palast des gläsernen Reichs (Christina Högg) und Michael III. vom Reich der Basilika (Michael Haslach) wegen „Vogelgrippe“ in Quarantäne geschickt. Natürlich ins Hühnerparadies Fischerhof, wo er den „Hahn im Korb“ geben sollte. Bevor er von der liebreizenden Melanie I. mit einer Spritze versorgt und von Andreas II. mit einem Baseball-Schläger „in Narkose versetzt“ wurde, wurde ihm noch der Rathausschlüssel abgeknöpft. Vogelsgesang zeigte Humor und rächte sich, indem er noch einmal kräftig draufhustete.

Natürlich wurden von den neuen Regenten auch Blumensträuße und vom Präsidenten Johannes Linder Orden verteilt. Erstere gingen an Schneiderin Margret Höpfl, die das traumhafte Mauve-farbene Kleid der Prinzessin und die schmucke Uniform des Prinzen gezaubert, sowie an Magdalena Gistl, die als Garde-Trainerin ganze Arbeit geleistet hatte. Die Orden erhielten Maresa Engelhardt, Christoph Ranz und Lorenz Huber für langjährige Mitgliedschaft in der Garde. Auch die Redenschreiber Steff und Moni Linder gingen nicht leer aus.

Der Prinz ist halt ein Nuscheler

Ihren traditionellen Auftritt hatte auch wieder die unvergleichliche Feuerwehrkapelle unter der Leitung des übermütigen Jürgen Fischer, der wieder in bewährt deftiger Art für Lachsalven sorgte. Zum Beispiel als er als „Burgerking Singing Bird“ Asylbewerbern das Dorf erklärte: „The name of our pastor is Karl Little – mir ham an Kloan.“ Auch Präsident Johannes Linder wurde nicht verschont, als seine whatsapp-Gewohnheiten geoutet wurden. Die Krönung war schließlich das Märchen von der Brautschau des wegen seines roten Rauschebarts undeutlich sprechenden Prinzen: „Er is halt ein Nuscheler!“

Das konnte fast nur noch von der vorzüglichen Schongauer Bigband mit Kapellmeister Marcus Graf und dem atemberaubenden Showtanz der Garde überboten werden. Unter dem Motto „Zirkus der Narren“ lieferten sie ein buntes Spektakel mit ausgereifter Choreografie, poesievoller Beleuchtung und zahlreichen Kostümwechseln. Ein wahres Fest fürs Auge und noch lange nicht das Ende des glanzvollen Ballabends, bei dem noch viel getanzt, gelacht und gefeiert wurde.

Ursula Fröhlich