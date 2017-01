Glaubenskurs mit Lerneffekt

evangelischer Glaubenskurs

von Barbara Schlotterer-Fuchs

Peiting/Schongau/Herzogsägmühle – Die Kooperation der Kirchengemeinden Peiting-Herzogsägmühle und Schongau ist die altbewährte, das Konzept in diesem Jahr ein neues: „500 Jahre Reformation“ sind der Anlass den Glaubenskurs der evangelischen Kirche dem Reformator Martin Luther zu widmen.

Die 95 Thesen, Ablasshandel, die Spaltung der Kirche: „Damit verbinden die Leute Martin Luther“, weiß die evangelische Peitinger Pfarrerin Brigitte Weggel. Tatsächlich ist Luther so viel mehr. Um die Theologie sei es ihm gegangen. Um die Ernsthaftigkeit des Glaubens. Übertragen in die heutige Zeit: „Raus aus der Oberflächlichkeit.“ Das Ziel: Eine intensive Beziehung zu Gott entwickeln.

Es nimmt eine „wilde Mischung“ an Menschen teil

Konkret stehen an insgesamt vier Abenden die vier Kerngedanken Luthers im Mittelpunkt: „Du bist angenommen – bedingungslos. Allein die Gnade.“ (Donnerstag, 19. Januar). „Gott interessiert sich für dich. Allein Christus.“ (Donnerstag, 16. Februar). „Ich glaub an dich. Dein Gott.“ (Donnerstag, 16. März). „Darauf kannst du dich verlassen. Allein die Schrift.“ (Donnerstag, 27. April). „Das Ganze ist nicht intellektuell oder belehrend“, betont Brigitte Weggel. Tatsächlich geht es darum, „wie jeder einzelne seinem Glauben begegnet“. Eine lockere Runde also. Es geht um das Leben. Es geht um die Bereicherung eines jeden einzelnen, um das, was jeder aus diesem Kurs tatsächlich für sich mitnehmen kann.

Einen Lern-Effekt hatten die Abende – es ist bereits der dritte Glaubenskurs, den die Kirchengemeinden veranstalten – bislang sogar für die Pfarrerin. „Ich lerne jedes Mal aus der Begegnung mit anderen Menschen etwas Neues.“ Zumal die Mischung bei den Glaubenskursen erfahrungsgemäß recht bunt ist. Menschen jeder Konfession. Menschen ohne Konfession. „Leute, die das Wort Jesu noch nie gehört oder ihren eigenen Glauben irgendwann verloren haben – eine wilde Mischung. “

Über den eigenen Glauben zu reden: Das fällt den meisten Menschen erfahrungsgemäß ziemlich schwer, weiß Pfarrerin Weggel. „Aber wenn man es dann mal tut, ist es unglaublich befreiend.“ Platz ist an diesen vier Abenden auch für Zweifel, für Fragen. „Glaube besteht aus Fragen.“ Einer der es vorgemacht hat vor 500 Jahren, ist längst Kirchengeschichte. Die Fragen, die einst Luther aufgeworfen hat allerdings, sind „heute aktueller denn je“.

Der Glaubenskurs

der evangelischen Kirchengemeinden findet an vier Donnerstagabenden (19. Januar, 16. Februar, 16. März und 27. April) im Kirchenstüberl der Christuskirche am Kleberweg in Peiting statt. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Nach einem kleinen Imbiss beginnt die thematische Einheit um 19.30 Uhr. Ab 20 Uhr gibt es eine halbe Stunde Gelegenheit für Gedanken, Austausch und mehr. Info unter 08861/6453 oder pfarramt.peiting-herzogsaegmuehle@ELKB.de.

