Einbrecher verursacht 80 000 Euro Schaden

Im Gewerbegebiet in Peiting

Peiting – Eine Bescherung der übelsten Art hat ein unbekannter Einbrecher an den Weihnachtsfeiertagen bei einer Firma im Gewerbegebiet im Süden von Peiting angerichtet.

Der bisher noch unbekannte Täter drang im Zeitraum von Heiligabend, 24. Dezember, 14 Uhr, bis Dienstag, 27. Dezember, 11 Uhr, in ein Firmengebäude im Zeißlerweg ein – über ein Fenster, das er vorher eingeschlagen hatte. Dort versuchte er einen Getränkeautomaten aufzuhebeln, was ihm aber misslang. Zudem zerstörte er mehrere Monitore an verschiedenen Maschinen.

„Vor Verlassen des Gebäudes drehte der unbekannte Täter noch mehrere Wasserhähne auf und flutete so das Gebäude“, teilte der Schongauer Polizeichef Herbert Kieweg mit. Der Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf ungefähr 80 000 Euro. Entwendet hat der Einbrecher offensichtlich nichts.

Die Schongauer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Über das Motiv des Täters konnten die Beamten vorab nichts sagen. Der unbekannte Ganove muss eine unbändige Zerstörungswut gehabt haben.

Eine Erklärung, warum er das Firmengebäude geflutet hat, ergibt sich auf den ersten Blick nicht. Oder wollte er mit der Überschwemmung etwaige Spuren verwischen?

Wer hat im fraglichen Zeitraum im Zeißlerweg in Peiting Beobachtungen gemacht, die in Zusammenhang mit dieser Straftat stehen könnten? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schongau unter der Telefonnummer 08861/23460 entgegen.