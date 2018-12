Alter Pfeiler weg, jetzt wird neu betoniert

Der erste Versuch war gescheitert, nun wird ein zweiter unternommen: Die Arbeiter an der Mühlkanal-Baustelle in Schongau haben damit begonnen, den beim Ausbetonieren gebrochenen Pfeiler neu hochzuziehen. Dieses Mal kommt nach Angaben von Projektleiter Christoph Prause ein anderes Verfahren zur Anwendung.

Schongau – Wie berichtet, waren Anfang November Betonfertigteile, sogenannte Caissons, zu Bruch gegangen, nachdem der Beton hineingegossen worden war. Der betonierte Pfeiler musste bis zum Wasserspiegel wieder abgetragen werden. Jetzt wird erneut betoniert: nach Auskunft von Christoph Prause vom staatlichen Bauamt in Weilheim diesmal aber nach klassischer Ausführung in einer Verschalung. Das Betonieren ist für kommenden Freitag, 14. Dezember, vorgesehen. Der Verkehr läuft den ganzen Tag über per Ampelschaltung nur über die Behelfsbrücke. Die Pannenbehebung kostet bekanntlich eine hohen fünfstellligen Betrag.

In der Woche vor Weihnachten müssen sich die Autofahrer erneut auf Behinderungen einstellen. Ein Mobilkran wird nach Prauses Angaben insgesamt vier Betonfertigträger einheben. Diese Arbeiten sind laut Prause fürDienstag, 18. Dezember, sowie Mittwoch, 19. Dezember, jeweils tagsüber geplant.

Im kommenden Jahr sollen Autofahrer rechtzeitig vor Ort über bevorstehende Beeinträchtigungen informiert werden. Laut Prause werden derzeit entsprechende Schilder hergestellt, die Arbeiten, die den Verkehr behindern, ein bis drei Tage vorher anzeigen.