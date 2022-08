Wildsteig: Pilgerherberge im Gemeindehaus von 1908

Von: Katrin Kleinschmidt

Baucontainer stehen bereits vor dem Gemeindehaus in Wildsteig. Es wird für etwa 300 000 Euro saniert. Eröffnung Mitte 2023 geplant. © Katrin Kleinschmidt

Seit fünf Jahren steht das Gemeindehaus in Wildsteig leer. Doch nun ist klar, was aus dem historischen Gebäude im Ortskern werden soll: eine Pilgerherberge. Das hat der Gemeinderat entschieden. Der Charme der Ausstattung, die zum Teil noch aus der Bauzeit stammt, soll erhalten bleiben.

Wildsteig – Ja, das Gemeindehaus in Wildsteig fällt auf. Allerdings nicht sonderlich positiv. In die Jahre gekommen, steht es an der Kirchbergstraße. Der Putz bröckelt an manchen Stellen, die Fensterläden haben schon länger keinen neuen Anstrich mehr bekommen. Doch im kommenden Jahr soll wieder Leben einziehen. Die Gemeinde möchte eine Pilgerherberge in dem Gebäude eröffnen.

Das Haus ist 1908 als Obdachlosenunterkunft errichtet worden

1908 war das Haus als Obdachlosenunterkunft errichtet worden. „Solche Häuser sind sehr selten, darauf dürfen Dörfer zurecht stolz sein“, sagt Bürgermeister Josef Taffertshofer. Waren früher noch immer wieder Obdachlose im Gebäude untergekommen, steht es seit fünf Jahren leer. Seit einiger Zeit schon wurde in Wildsteig darüber gegrübelt, wie man den Bau nutzen kann. Auf die Pilgerherberge verständigte sich der Gemeinderat schließlich einstimmig.

„Laut Tourismusfachleuten sind Pilgerherbergen stark nachgefragt“, sagt Taffertshofer – auch von Radfahrern und anderen Reisenden, die nur kurz im Ort bleiben wollen. „Viele Vermieter wollen keine Gäste mehr, die nur eine Nacht bleiben.“

Der Aufbau des Gebäudes ist perfekt als Herberge, hieß es im Gemeinderat

Der Aufbau des Gebäudes sei perfekt für eine Nutzung als Herberge. „Es gibt viele kleine Zimmer.“ Mit dem Umbau hat die Gemeinde Stefan Herterich beauftragt, der bereits als Bauleiter der Lourdes-Grotte viel Lob erhalten hat. Er legte der Gemeinde ein Konzept zur Sanierung vor, „das der Besonderheit des Hauses vollumfänglich Rechnung trägt“, sagt Taffertshofer. „Mit sehr sparsamem Mitteleinsatz kann das Haus wieder nutzbar gemacht werden.“

Wichtig war dem Gemeinderat vor allem, dass das Gebäude seinen laut Taffertshofer „besonderen Charme“ behält. „Die Inneneinrichtung ist weitgehend im Originalzustand. Das soll auch so bleiben“, sagt der Rathauschef. „Das dürfte die Attraktivität erhöhen.“ Rund 300 000 Euro sollen die Umbauarbeiten kosten. Dabei werden vor allem die Bäder für Männer und Frauen und die Elektrizität auf den neuesten Stand gebracht werden.

Acht Zimmer werden geschaffen, dazu ein Aufenthaltsraum und eine Küche

Acht Zimmer werden in den Räumen geschaffen, außerdem ein Aufenthaltsraum und eine Küche. Zudem ist eine Wohnung mit eigenem Bad, Küche, Wohn- und Schlafzimmer geplant, die dauerhaft vermietet werden soll. Sie wird an diejenigen vergeben, die sich um die Herberge und die Gäste kümmern werden. Frühstück und Abendessen müssen die Mieter aber nicht servieren – das wird über den Dorfladen organisiert. „Da haben wir gleich Synergieeffekte.“

Eröffnung der Pilgerherberge ist für Mitte 2023 geplant

Ebenso beim Bau aktuell: Denn Herterichs Team hat schon losgelegt. Das arbeitet parallel aber auch noch am Steg, der zur Grotte führen soll. „Bei gutem Wetter arbeiten sie am Steg, bei schlechtem im Gemeindehaus“, erläutert Taffertshofer – und gibt schmunzelnd zu: „Zuletzt gab’s fast nur gute Tage.“ Ist aktuell aber nicht so dramatisch. Die Zeit im Gemeindehaus drängt noch nicht. Die Eröffnung der Herberge ist für Mitte 2023 geplant.

