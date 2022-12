Plötzlich im Rollstuhl: Das Leben einer Peitingerin steht schlagartig Kopf

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Nach einem Sturz sitzt die Wahl-Peitingerin Birgit Linke im Rollstuhl. Ihr Leben hat sich von Grund auf verändert, ebenso ihr Blick auf die Dinge und die Blicke der Menschen auf sie. Ihre Liebe zum Leben und zur Schöpfung, zu Tieren wie Vögeln, die in dem Vogelhäuschen auf dem Balkon Futter holen, geben der Seniorin Zuversicht. © Barbara Schlotterer-Fuchs

Von heute auf morgen im Rollstuhl. Wie sich die Perspektive aufs Leben und die kleinen Dinge des Lebens ändert: Das hat Birgit Linke jetzt erlebt. Die Wahl-Peitingerin hadert nicht mit sich, sondern blickt nach vorn.

Peiting – Ein Spaziergang am Bühlach bringt die große Veränderung in Birgit Linkes Leben. Am 11. November dieses Jahres geht sie dort spazieren. „Es war wie an einem Sommertag“, erzählt sie und erinnert sich noch heute an die „wunderbare Luft. Aber irgendwie ging es mir nicht gut.“ Dann weiß die Seniorin nichts mehr. „Ich muss gestürzt sein.“ Im Unfallkrankenhaus in Murnau wacht sie auf. „Ich konnte nichts mehr bewegen, nur die Fingerkuppen an meiner linken Hand habe ich ein bisschen gespürt.“

Kurz vor dem Schicksalsschlag zog sie nach Peiting

Hat man in einem solchen Moment nicht furchtbare Angst? „Ich habe nie Angst gehabt in meinem Leben. Ich habe immer Ruhe und Vertrauen gehabt.“ Linke sagt, sie hätte den Umstand, dass sie von nun an im Rollstuhl sitzen würde, einfach angenommen als ihr neues Leben.

Dabei hatte sie sich das so ganz anders vorgestellt. Schließlich war sie erst wenige Wochen zuvor von Murnau nach Peiting gezogen, um dort ihren Lebensabend zu verbringen. „Ich war mobil, habe mir die Umgebung angeschaut. Peiting hat mir schon immer gut gefallen.“ Ist es Zufall, dass Linke sich als neues Zuhause eine behindertengerechte Wohnung im betreuten Wohnen am Uhrerskreuzweg aussucht? „Nein, das ist kein Zufall gewesen, das sind alles Fügungen.“ Von solchen spricht sie, was ihr eigenes Leben anbelangt, häufig.

Die Wohnung muss umgebaut werden, damit der Rollstuhl ans Pflegebett passt

Alles ist in ihrer neuen Wohnung rollstuhlgerecht eingebaut. Die Türklinken sind weit unten und gut erreichbar. Vom zweiten Stock aus hat Linke gar einen Bergblick. Sie sieht aus dem Fenster. „Im Krankenhaus in Murnau habe ich auch aus dem Fenster geschaut. Ich habe mich gefreut über Sonne, über Regen. Ich habe Wolkenbilder gesehen, Gestalten, Tiere.“ Immer hätte sie „dem da oben“ gedankt. Denn: „Ja, ich kann das und das jetzt nicht mehr. Aber ich kann denken und sprechen.“

Als sehr religiös würde sich die Seniorin nicht bezeichnen. Und vielleicht meint sie es eher spirituell, wenn sie von ihrem Glauben, von Trost und Zuversicht spricht. Im Krankenhaus übt sie, wie man sich vom Bett in den Rollstuhl hangelt, wie man den Körper auf die Sitzerhöhung auf dem WC hievt.

Nach einigen Tagen kommt sie in ein Zuhause nach Peiting, das ihr eigentlich noch gar nicht so vertraut ist. Die Söhne mit ihren Familien, die Enkel: Alle sind weit weg von dort. Die Wohnung muss umgebaut werden, damit der Rollstuhl ans Pflegebett passt. Bekannte helfen ihr dabei. Ganz abgesehen vom Rollstuhl ist die rechte Hand zu nichts mehr zu gebrauchen.

Die ersten Probleme tauchen auf: „Ich brauche Hilfe von vielen Händen.“ Wegen diverser Erkrankungen muss Linke eine spezielle Diät einhalten. Hinzu kommt, dass sie sich aus Überzeugung schon lange vegetarisch ernährt. „Essen auf Rädern geht schon mal nicht.“ Aufgrund ihrer speziellen gesundheitlichen Vorgeschichte benötigt sie Gemüse klein geschnitten. Über den Tag verteilt. Acht mal. Auch dafür gibt es noch keine Lösung.

Lange leitete sie Seniorengruppen, jetzt ist sie selbst auf Hilfe angewiesen

20 Jahre hat Linke in Murnau gelebt, dort Seniorengruppen geleitet. Jetzt sitzt sie im wahrsten Sinne auf der anderen Seite, ist auf Hilfe angewiesen. Was sie braucht? „Jemanden, der mich mal besucht, jemanden zum Reden, zum Spazieren gehen.“ Nicht nur, was die praktischen Dinge des Alltags anbelangt, tun sich große Lücken auf. Auch die Seele leidet.

Und auch die bürokratischen Hürden sind für Linke nicht leicht zu bewältigen. Schon gar nicht ausschließlich mit der linken Hand. An guten Tagen, wenn sie sich so richtig konzentrieren kann, schreibt sie dann schon mal ein paar Buchstaben. „So etwa wie bei einem Erstklässler sieht das aus.“ Irgendwann sackt dann die Hand wieder weg, sagt sie. Wie also soll sie so Formulare ausfüllen?

Und dann der Ärger mit der Krankenkasse. Mit Verträgen, von Sanitätshäusern. Streit über Inkontinenzeinlagen. Birgit Linke hat zwar ihr Leben lang gearbeitet. Aber reich ist sie nicht. Der ohnehin schon schwere Schicksalsschlag, den sie so ergeben annimmt: Er kostet sie nicht nur Nerven, sondern auch Geld. Bei allem Blick nach vorne, bei aller Ergebenheit im eigenen Schicksal, schafft es die Seniorin an dieser Stelle nicht mehr, die Tränen zurückzuhalten. „Ich weine nicht, weil ich mich bemitleide, sondern weils Scheibenkleister ist.“

Der Schicksalsschlag eröffnet eine neue Perspektive aufs Leben

Doch dann gibt es ja noch immer die Momente der Hoffnung. Als Lese-Patin in den beiden Peitinger Grundschulen und in der Bücherei wird Linke demnächst mit Kindern lesen. Die Bücher dafür hatte sie bereits vor dem Sturz herausgesucht. Sie freut sich schon auf die Zeit mit den Kindern, war sie doch auch in Murnau als Lese-Patin aktiv. „Ich habe immer noch eine Kinderseele in mir. Früher, da bin ich beim Reden mit Kindern immer in die Knie gegangen. Jetzt bin ich von der Größe her gleichauf.“

Die Perspektive, der Blick auf die Dinge, hat sich geändert. Verändert hat sich aber noch etwas: „Die Welt sieht mich auch anders.“ Und, wie gut, dass die Welt nicht ausschließlich von schrecklichen Egoisten und bösen Menschen belagert ist, sondern offenbar doch noch immer das Gute im Menschen die Oberhand behält.

Zum Adventkonzert in der Pfarrkirche St. Michael hat eine Peitingerin, die Linke nur flüchtig kennt, sie abgeholt und hingebracht. Im eiskalten Kirchenschiff hat eine freundliche Frau die Seniorin im Rollstuhl an die Kerzen geschoben, „die haben mir Wärme abgegeben“. Doch damit nicht genug: Die Helferin zieht ihren eigenen Parka aus und legt ihn über die Beine von Linke. Ein Mann holt eine Fleecedecke aus dem Auto. „Ich war zugedeckt, mir war warm. Die ganze Gemeinde hat dann gemeinsam gesungen. Und Birgit Linke: die weint. „Es hat mich beseelt.“

Gram war sie Gott niemals. Auch, wenn die Fügungen, die er für Linke bereitgehalten hat, nicht immer leicht waren. Für den Fototermin rücken wir viele Pflanzen auf dem Balkon hin und her. Das Vogelhäuschen, es muss unbedingt mit aufs Bild – Linke liebt Vögel.

Und Pflanzen. Auf dem Balkon hegt und pflegt sie ihre Stiefmütterchen. „Die sind so dankbar. Jede einzelne Blume hat für mich ein Gesicht.“ Das alles habe mit Zuversicht zu tun, erklärt sie. „Und die Natur macht es uns vor, wie das geht. Meine Aufgaben jedenfalls sind hier noch nicht zu Ende auf Erden.“

