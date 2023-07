Initiator der Bayerischen Akademie der Wissenschaften: Auf den Spuren von Prems berühmtem Sohn

Teilen

Dieses Haus an der „Von Lori Straße 1“ steht heute an der Stelle des Geburtshauses von Johann Georg von Lori. © Gwendolin Sieber

Heute vor genau 300 Jahren, also am 17. Juli 1723, wurde in Gründl, einem Weiler der Gemeinde Prem, Johann Georg von Lori geboren. Er war der Initiator der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, die 1759 in München gegründet wurde. Eine Herzensangelegenheit war ihm aber auch die Geschichte des Lechrains.

Prem – „Hier wurde am 17. Juli 1723 der aufopfernde Vaterlandsfreund und seelenvolle nationale Geschichtsschreiber Johann Georg von Lori geboren“: So lautet die Inschrift am Bauernhaus in Gründl, das heute an der Stelle des Geburtshauses steht. Der damalige Hausname lautete „beim Gründlwirt“. „Der Übernehmer des Hauses hat die Schifffahrt fleißig zu bewahren und er soll keine verdächtigen Leute überführen!“, heißt es 1662 im Premer Archiv.

In diesem Haus Nummer drei, das heute die „Von Lori Straße 1“ ist, lebten und wirkten die jeweiligen Wirte und Fährleute. Insgesamt bestand der Weiler Gründl zur Zeit der Geburt Loris aus fünf Häusern. Dieser kam als Erstgeborener von Augustin Lori und Maria Rosa – eine geborene Stoß aus Bernbeuren – zur Welt. Er war das erste von insgesamt zwölf Kindern. „Im Kloster Steingaden und später als Zögling bei den Jesuiten … entdeckte man auch die Begabungen des Buben und bereitete ihm den Weg für eine erfolgreiche Entwicklung“, so schreibt Johann Pörnbacher, Leiter des Archivs der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

Nach seinem Abitur bei den Jesuiten in St. Salvator in Augsburg, studierte Lori Jura, ebenfalls bei den Jesuiten in Dillingen, Würzburg und Ingolstadt. Lori hatte laut Pörnbacher „ein stürmisches Temperament und einen energischen Geist“. So schrieb Lori an seinen Bruder, der ihn verheiraten wollte: „Das werde ich tun, wenn mir danach der Sinn ist.“ 1749 veröffentlichte er eine Dissertation und wurde noch im selben Jahr außerordentlicher Professor für Kriminalrecht und Rechtsgeschichte in Ingolstadt. So ging es auf der Karriereleiter weiter steil nach oben. „Sein emporstrebender Geist hielt nichts für unmöglich“, schrieb auch der damalige Bezirksheimatpfleger Hofmann, dessen Aufzeichnungen im Premer Archiv hinterlegt sind.

Nach einer von Kurfürst Max III. Joseph finanzierten Italienreise erhielt Lori in Ingolstadt die ordentliche Professur für die Geschichte der rechtlichen Institutionen, wurde aber bald dort abgezogen, weil die Zusammenarbeit mit den Jesuiten nicht glückte. Sogar seine alte, bekümmerte Mutter ergriff den Wanderstab, um ihm unverhofft mitzuteilen, der Religion seiner Väter nicht abtrünnig zu werden. Lori war sehr gerührt und von da ab wachsam und vorbereitet. Durch glückliche Fügungen verlieh ihm der Kurfürst in München dann den Titel des Hofrats und betraute ihn dort mit wichtigen Missionen.

Geschickt fädelte er gemeinsam mit Hofkammerrat Franz Xaver von Stuben-rauch die Gründung der „Bayerischen Akademie der Wissenschaften“ ein und ließ Kurfürst Max die Stiftungsurkunde unterschreiben. „Ich war nur Kuppler und Accoucheur“, sagte Lori mit der Loyalität eines Beamten. Laut Pörnbacher war Lori „kein einfacher Charakter“ aber „ihm ging es immer um die Sache“. Als kurfürstlicher Spitzenbeamter hatte Lori bald auch diplomatische Aufgaben. Doch als Lori 1773 mit der Aufhebung des Jesuitenordens und der Leitung der Universität in Ingolstadt betraut wurde, „waren seine Tage am Münchner Hof gezählt“. Am 12. Juni 1779 wurde er nach Neuburg an der Donau ins Exil verbannt.

„Der sonst leicht reizbare Lori reagierte mit Humor und kehrte zur Wissenschaft zurück“, so Pörnbacher. Er verfasste dort seine Hauptschrift: „den Chronologischen Auszug aus der Geschichte von Baiern“ und „die Geschichte des Lechrains“. Gemäß seinem Leitspruch „Ist halt doch gut sterben, wenn man ehrlich gelebt hat“, verstarb Johann Georg von Lori am 23. März 1787 im Alter von 64 Jahren in Neuburg.

Von Gwendolin Sieber