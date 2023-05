Bürgermeister Andreas Echtler aus Prem: „Es macht mich stolz, etwas für den Ort zu tun“

Halbzeitbilanz

Seit drei Jahren sind die Bürgermeister nun im Amt, drei weitere Jahren liegen noch vor ihnen. Wir wollten von den 2020 erstmals ins Amt gewählten Rathauschefs wissen, wie sie sich eingelebt haben, welche Erfahrungen sie gemacht haben und was sich in ihrem Privatleben geändert hat. Heute: Andreas Echtler (Prem).

Einen geregelten Arbeitstag und einen Feierabend, das gibt es bei vielen Abend- und Wochenendterminen wahrscheinlich eher selten: Wie lässt sich das organisieren und mit der Familie vereinbaren?

Andreas Echtler: Das stimmt, jedoch war das nicht komplett neu für mich. Ich war auch früher schon immer sehr aktiv in meinen Hobbies, und auch beruflich durch beispielsweise meine Fortbildung zum IHK-Betriebswirt in Teilzeit neben der Arbeit oder dem Bachelorstudium in Betriebswirtschaft, das ich wochenendweise absolviert habe, kannte ich sowas schon. Zeitmanagement, Kompromisse und Priorisierungen sind daher extrem wichtig. Das Wichtigste ist aber die Unterstützung und Stärkung der Familie, die den Rücken freihält und Verständnis hat.

In diesen drei Jahren ist bei Ihnen auch privat viel passiert. Bereuen Sie es manchmal, sich solch ein Amt aufgebürdet zu haben?

Andreas Echtler: Nein. Natürlich ist es manchmal sehr fordernd, wenn alle Termine gleichzeitig stattfinden sollen, aber trotzdem überwiegen die schönen Momente, wie Projekte voranzubringen, Trauungen zu halten oder Veranstaltungen durchzuführen. Das baut mich auf und gibt mir Energie für die nächsten Aufgaben. Außerdem macht es mich stolz, etwas für meinen Heimatort bewegen zu dürfen. Ein großer Dank geht dabei aber auch an den Gemeinderat und alle Mitarbeiter der Gemeinde.

Wann und wo finden Sie einen Ausgleich zum stressigen Alltag, und können so richtig abschalten?

Andreas Echtler: Im normalen Tagesablauf ist es die Zeit mit der Familie, die ich genieße und bei der ich abschalten kann. Außerdem sind es die Unternehmungen oder Ausflüge mit meiner Frau und meinem Sohn oder auch gesellige Runden mit Freunden.

Bleibt noch Zeit für die bisher ausgeübten Hobbys – Platteln, Trommeln, Fußballspielen – oder müssen die derzeit ruhen?

Andreas Echtler: Die müssen aus zeitlichen Gründen leider aktuell ruhen. Was aber nicht heißt, dass ich mit dem Vereinsleben nichts mehr zu tun habe. Beim Fußball springe ich schon mal ein, wenn „Not am Mann ist“, oder beim letztjährigen Preisplatteln in der zweiten Gruppe. Hier hat aber auch jeder Verständnis, dass das Ehrenamt „Bürgermeister“ Vorrang hat.

Welches war die schwierigste Aufgabe zu Beginn der Amtszeit, beziehungsweise was gehört vielleicht immer noch zu den „Strafaufgaben“?

Andreas Echtler: Ich denke, die Einarbeitung in die laufenden Geschäfte einer Behörde und das Kennenlernen deren Vorgehensweise. Es ist immer noch mühsam, wie langwierig manche behördlichen Vorgänge sind. Das hätte ich am Anfang nicht gedacht…

Wie ist der Umgangston der Bürger? Immer konstruktiv, oder gab es auch schon mal Gespräche, die unter die Gürtellinie gingen beziehungsweise bei denen man seinen Beruf am liebsten an den Nagel gehängt hätte?

Andreas Echtler: Nein, das war bisher stets konstruktiv. Das Miteinander im Ort ist sehr groß. Natürlich gibt es manchmal aber unterschiedliche Sichtweisen. Hierfür gibt es einen gewählten Gemeinderat von insgesamt neun Personen, der unter Abwägung aller Punkte dann gemeinsam entscheidet.

Was war jeweils – als Bürgermeister und privat – das schönste Ereignis in den vergangenen drei Jahren?

Privat natürlich die eigene standesamtliche Trauung und die Geburt unseres Sohnes Georg. Als Bürgermeister alles, was wir erfolgreich gemeistert haben.

Wie sehen Sie rückblickend die Entscheidung, Bürgermeister geworden zu sein?

Andreas Echtler: Sehr gut, und ich bin dankbar, dass ich als junger Mensch das Vertrauen erhalten habe, mich aktiv für unser geliebtes Prem einsetzen und es vertreten zu dürfen.

Das Gespräch führte Gwendolin Sieber

Das Gespräch führte Gwendolin Sieber

Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.

Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.