Lechbrücke zwischen Prem und Lechbruck wird neu gebaut

Von: Boris Forstner

Die Brücke über den Lech bei Gründl ist die einzige Verbindung zwischen Prem und Lechbruck und dementsprechend gut befahren. © Sieber

Nach der Echelsbacher Brücke wird jetzt die Verbindung zwischen Prem und Lechbruck neu gebaut

Prem/Lechbruck – Viel näher als Prem und Lechbruck können zwei Gemeinden nicht liegen: Vom Premer Ortsteil Gründl geht es nur über eine Brücke, dann ist man nicht nur in Lechbruck, sondern auch in Schwaben. Doch genau diese einzige Verbindungsbrücke über den Lech weit und breit ist seit Langem sanierungsbedürftig. Jetzt hat die Regierung von Oberbayern mit dem Planfeststellungsbeschluss grünes Licht für den Neubau der Lechbrücke gegeben.

Bis es soweit gekommen ist, war es aber ein weiter Weg, schildert Christoph Prause vom Staatlichen Bauamt Weilheim. „Die ersten Überlegungen gab es bereits 2012, da sich der Bauwerkszustand über die Jahre zunehmend verschlechtert hat und eine wirtschaftlich sinnvolle Instandsetzung des Bauwerks nicht möglich ist.“

Bauwerksprüfung hat Schäden ergeben

2014 hatte eine Bauwerksprüfung großflächige und ausgeprägte Schäden an Widerlagern, Fahrbahnplatte, Pfeiler und Stahlkonstruktion ergeben, die 1964 erbaute Brücke erhielt die Note 3,0 (nicht ausreichender Zustand). Vor allem Chloridbelastungen im Beton waren kritisch für die Stahlkorrosion. Und bereits 2005 hatten Berufstaucher festgestellt, dass die Standsicherheit des Mittelpfeilers nicht mehr dauerhaft gegeben sei.

Weil aber umfangreiche wasserrechtliche und naturschutzfachliche Belange zu berücksichtigen waren und man während der Bauzeit „zum Teil erheblich auf Privatgrundstücke zugreifen müssen, war das Baurechtsverfahren komplex und langwierig“, so Prause. „Nicht zuletzt ist eine mit rund 50 Metern frei gespannte Brücke über den Lech eine bautechnische Herausforderung.“

Schon 2005 galt der Mittelfpeiler der Brücke nicht als dauerhaft standfest – die neue Brücke wird frei schwebend gebaut. © Sieber

Insgesamt sieben mögliche Brückenvarianten wurden untersucht, zum einen auf der Bestandstrasse, zum anderen leicht nach Süden verschwenkt. Auch unterschiedliche Bauweisen wurden geprüft. Letztlich entschied man sich für die Bestandstrasse, die Brücke soll laut Planung 2,6 Millionen Euro kosten. Dabei soll die Linienführung der Staatsstraße geringfügig angepasst, der Gehweg teilweise verlängert und verbreitert werden.

Zusätzlicher Grunderwerb hätte zu lange gedauert

Auf der Ostseite der Brücke werde zur sicheren Überquerung der Staatsstraße und als Verbindung der ausgewiesenen Lech-Wanderwege eine Querungshilfe dabei sein. Es wäre noch billiger gegangen, aber da hätte man Grund erwerben müssen – dieses Risiko möglicher Verzögerungen wollte man nicht eingehen.

Gelb eingezeichnet ist die neue Brücke, rot die Ersatzbrücke während der Bauarbeiten. © Staatliches Bauamt

Für den Verkehr wird es eine Ersatzbrücke mit einseitigem Gehweg direkt angrenzend im Süden geben, wie es zuletzt bei der Echelsbacher Brücke der Fall war. Eine Lech-Querung an anderer Stelle hätte zu hohe Kosten wegen Umbauten in der Straßenführung benötigt. Und eine Vollsperre ohne Ersatzbrücke sei nicht in Frage gekommen, weil die einzigen Umfahrungsmöglichkeiten für Verkehr über neun Tonnen Gewicht satte 30 bzw. 37 Kilometer lang gewesen wären. „Auch der Rettungsverkehr, Berufspendler, Schulbusse und landwirtschaftlicher Verkehr wären von der Vollsperre betroffen“, heißt es im Planfeststellungsbeschluss.

Baubeginn der Ersatzbrücke vermutlich Herbst 2023

Zu den Gesamtkosten wollte Prause noch nichts sagen, zu schwer sei die aktuelle Lage im Bausektor einzuschätzen. „Zudem ist derzeit schwer abschätzbar, zu welchem Preis wir eine Behelfsbrücke errichten können, da diese Objekte aufgrund der Hochwasserkatastrophe in Westdeutschland im Sommer 2021 derzeit schlecht verfügbar sind.“ Und die Echelsbacher Ersatzbrücke? Diese Möglichkeit bestehe, aber sie müsse zur Wartung und Revision erst an den Bund zurückgegeben werden und ihr nächster Einsatz sei vermutlich schon anderswo geplant, so Prause.

Denn bis zum Baustart wird es noch dauern. „Unter der Voraussetzung, dass im weiteren Verlauf keine Störungen im Genehmigungs-, Ausschreibungs- und Vergabeprozess entstehen, planen wir mit Errichtung der Ersatzbrücke im Herbst 2023“, so Prause.