Neue Pächter für Gasthaus Lechaue in Prem gefunden: „Da kommt wieder Leben ins Haus“

Eröffnung am 21. September

„Wir sind endlich da“, freuen sich Oliver Fielitz und Elodie Buczynski, die neuen Pächter des gemeindlichen Gasthauses in Prem. Aus einer Vielzahl an Bewerbungen wurde das Paar aus Murnau vom Gemeinderat ausgewählt.

Prem – „Wir wollten uns bewusst länger Zeit lassen, dass wir hoffentlich etwas Langfristiges finden. Die Lechaue ist ein sozialer Mittelpunkt, der wieder Kontinuität braucht und wo die Leute wieder gern hingehen“, erklärt Bürgermeister Andreas Echtler sein Bestreben. Nach dem Bewerbungsgespräch fuhr er kurzerhand privat zum Testessen nach Murnau in die „Auszeit“, wo Oliver Fielitz zu diesem Zeitpunkt schon rund drei Jahre, zuletzt als Küchenchef, arbeitete. Der 29-jährige Koch konnte dabei von sich überzeugen und so folgte eine schnelle und unkomplizierte Einigung.

Auch Elodie Buczynski ist als gelernte Restaurantfachfrau mit vielen Jahren Berufserfahrung für die neue Aufgabe mehr als geeignet. Im August zogen sie mit ihren Kindern in das Obergeschoss der Lechaue ein, samt Mischlingshund Attila. „Man muss sich das Objekt dann erst einmal genau anschauen, um zu sehen, was möglich ist“, sagt die 30-Jährige.

Seit dem 1. September läuft der Pachtvertrag und die Handwerker geben sich die Klinke in die Hand – für die Eröffnung soll alles schön sein. Erneuert wurden etwa die Sitzpolsterung, die Theke und die Beleuchtung. Auch eine neue Beschilderung führt nun zu dem idyllischen Gasthaus. Selbst angeschafft wurden Heißluftofen, Pfannen, Geschirr und Kaffeemaschine. Diese muss für Oliver, der sich in Schulungen zum Barista und Barkeeper qualifiziert hat, passen.

Familienfreundlichkeit ist ihnen sehr wichtig, beispielsweise mit einer Kinderspielecke (im Sommer auch draußen). Ein Spielplatz ist zwar ganz in der Nähe, aber für die Kleinen soll es auch etwas direkt in der barrierefreien Gaststätte geben.

Sehr am Herzen liegt Oliver Fielitz „eine gute und frische Küche – alles selbstgemacht und von regionalen Bezugsstellen“. Verwöhnen möchte er seine Gäste mit einer bayerisch-modernen Küche und dabei alte Gerichte wie das Kalbsbries oder die Ochsenbackerl neu beleben.

Probeabend für Vereine am Montag

Am kommenden Montag hat das Paar die Vereine zu einem Probeabend eingeladen. Rund 60 Gäste möchten sie dabei mit ihrem zusammengestellten Menü verwöhnen. Eine kleine Besetzung der Musikkapelle Prem und Dirigent Manfred Schmölz mit seiner Ziach sorgen für die musikalische Umrahmung. Auf kleinen Zetteln, die auf den Tischen ausliegen, können die Gäste dann ihr Lob, aber vor allem auch ihre Anregungen und Wünsche für die neuen Pächter aufschreiben. Da zeige sich dann, was noch verbessert werden müsse, denn sie möchten die Leute vom Ort miteinbeziehen –das sei so eine tolle Gemeinschaft.

Offiziell eröffnet wird zwei Tage später, nämlich am 21. September um 17.30 Uhr. Personalmäßig sind sie mit einer festen Küchenkraft und ein paar 450-Euro-Kräften derzeit gut aufgestellt, sagen die neuen Pächter.

Die Außengestaltung der Lechaue ist für das Frühjahr 2023 geplant. Ende Oktober geht es in Prem mit dem legendären Kegelturnier hoffentlich wieder los: „Ich habe selten so einen Zusammenhalt in einer Gemeinde gesehen, Hut ab.“ Mit einer eigenen Karte und verschiedenen Getränken wollen sie auch die Kegler von sich überzeugen. Für die Zukunft wünschen sie sich, dass sie gut angenommen werden. Immerhin gefalle es den neuen Pächtern richtig gut in Prem, sagen sie.

Gwendolin Sieber

