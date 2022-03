Großes Interesse an Sanierungsberatungen, um Attraktivität der Ortskerne zu steigern

Von: Christoph Peters

Auch die Gemeinde Prem bietet Hausbesitzern Sanierungsberatungen an, um Leerstände zu vermeiden und die Attraktivät des Ortskerns zu steigern. © Privat

Um die Attraktivität der Ortskerne zu stärken und Leerstand zu beseitigen, bieten die Gemeinden Böbing, Burggen, Steingaden, Rottenbuch, Wildsteig, Prem und Bernbeuren Hausbeistzern eine kostenlose Sanierungsberatung an. Das Interesse ist groß.

Landkreis – Wohnraum ist gefragt, dennoch stehen in vielen Gemeinden alte Häuser und Gebäude leer. Besonders betroffen ist in der Regel der Ortskern. Doch wie lässt sich diesem Problem begegnen? Auch in den Gemeinden Böbing, Burggen, Steingaden, Rottenbuch, Wildsteig, Prem und Bernbeuren hat man sich darüber im Rahmen des interkommunalen städtebaulichen Entwicklungskonzepts Gedanken gemacht. Seit 2020 bietet man dort Hausbesitzern und jenen, die am Kauf einer Immobilie interessiert sind, eine kostenlose Sanierungsberatung an. Ein Erfolg, wie die Gemeinden nun in einer gemeinsamen Pressemitteilung zufrieden mitteilen.

Demnach sind von Herbst 2020 bis Herbst 2021 17 Sanierungsberatungen durchgeführt worden. „Viele Interessierte hatten seit Längerem die Immobilie im Besitz und nutzen diese bislang nicht vollumfänglich.“ Bei der Beratung sei es um die Frage gegangen, wie mit geeigneten Fördermitteln Wohnraum für die nachfolgende Generation geschaffen oder das Objekt energetisch ertüchtigt werden könne.

Rückmeldungen der Bürger positiv

„Auch sind einige Anfragen eingegangen, wie die angrenzende Tenne zu Wohnraum umgebaut werden kann“, heißt es in der Mitteilung. „Insgesamt waren die Rückmeldungen der Bürgerinnen und Bürger sehr positiv.“

Aus diesem Grund und weil sich bereits viele weitere Interessierte bei den Gemeinden gemeldet haben, soll das Angebot auch heuer fortgesetzt werden. Ansprechpartnerin ist die Architektin und Stadtplanerin Annegret Michler vom Kaufbeurer Büro „Die Stadtentwickler“, das die Sanierungsberatungen im Auftrag der Gemeinden durchführt. Wer die Hilfe in Anspruch nimmt, bekommt nicht nur eine Grundeinschätzung des Gebäudezustands, Tipps und Hinweise zum Umbau, sowie Hinweise und Vorschläge zur Raumaufteilung.

Kostenloses Angebot der IKEK-Gemeinden

Die Experten stehen auch mit Rat und Tat zur Seite, wenn es um baufachliche Stellungnahmen zu Bauanträgen, Anträgen auf sanierungsrechtliche Erlaubnis, Abweichungen von der Gestaltungssatzung oder Fragen zum Denkmalschutz geht. Zudem erhalten Hausbesitzer nach einer gemeinsamen Objektbegehung eine grobe Kostenschätzung ihres Vorhabens unter der Berücksichtigung potenzieller Fördermittel. Eine Verpflichtung, die empfohlenen Maßnahmen am Ende auch umzusetzen, besteht nicht. „Die Sanierungsberatung ist ein kostenloses Angebot der IKEK-Gemeinden“, heißt es in der Pressemitteilung.

Nicht nur mit der Sanierungsberatung setzt man Anreize, um Bürger beim Erhalt und der Sanierung des alten Ortskerns aktiv zu beteiligen. So wurde für den Erhalt der alten Dorfstruktur in Steingaden, Burggen und Rottenbuch zwischenzeitlich ein Sanierungsgebiet festgesetzt. Die Ausweisung bringt laut den Kommunen finanzielle Vorteile für Grundstückseigentümer, deren Objekt in diesem Gebiet liegt.

Faltblatt liegt bei Gemeinden aus

Kosten der Sanierungsmaßnahmen könnten so etwa durch Sonderabschreibungen auch für privat genutzte Objekte steuerlich geltend gemacht werden. Wie das genau funktioniert und wo sich die Sanierungsgebiete befinden, können Interessierte in einem Faltblatt nachlesen, das seit Kurzem in den Gemeinden ausliegt.

Kontakt: Wer sich für eine Sanierungsberatung interessiert, kann sich direkt an Annegret Michler wenden entweder telefonisch unter der 08341/9976467 oder per E-Mail an info@diestadtentwickler.com.