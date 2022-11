Neubaugebiete auf dem Weg: Prem baut weiter für die Zukunft

Der Premer Gemeinderat hat weitere Neubaugebiete auf den Weg gebracht. © Gwendolin Sieber

In die Planung zum Neubau eines Mehrfamilienhauses in der „Alten Schule“ in Prem kommt Schwung: Denn jetzt gibt es eine positive Rückmeldung der Förderstelle mit einer möglichen finanziellen Unterstützung von rund 800 000 Euro. Das ist aber nicht das einzige neue Wohnbau-Projekt.

Prem – „Seit der vergangenen Sitzung hatten wir noch ein paar Punkte festzulegen“, sagte Prems Bürgermeister Anderas Echtler in der jüngsten Premer Gemeinderatssitzung. Doch nun steht der Bauantrag, der für die Bewilligung der Förderung Grundvoraussetzung ist. Erst, wenn der Bauantrag „für gut geheißen wird, bekommen wir das Geld eingestellt, und erst dann können wir weitere Schritte unternehmen“, so Echtler.

Der Hauptbeweggrund der Gemeinde ist es, barrierefreien Wohnraum für die einheimische Bevölkerung zu schaffen und die daraus resultierenden Einnahmen nicht an den Landkreis abführen zu müssen. Der Neubau mit Lift ist sowohl für junge Paare als auch für ältere Einheimische passend. „Wir haben uns in Bezug auf die Kubatur genau an den Bestand gehalten“, so das Gemeindeoberhaupt. Nur die Dachneigung sei etwas optimiert worden.

Im Neubau sollen acht Wohneinheiten Platz finden

Insgesamt acht Wohneinheiten – jeweils drei im Erd- und Obergeschoss und zwei im Dachgeschoss – sollen in dem Neubau in der „Alten Schule“ Platz finden. Die Wohnungen sollen zwischen 50 und 85 Quadratmeter groß werden. „So sind wir für jeglichen Bedarf gerüstet“, meinte Echtler.

Neben dem Einbau eines Liftes hat die Förderstelle noch weitere Vorgaben: Beispielsweise wurde der Glasflächenanteil auf ein Achtel der Raumgröße festgesetzt. Außerdem verfügt jede Wohnung über einen Balkon oder eine Terrasse.

Rückmeldungen zum gemeindlichen Projekt seien „durchweg positiv“ gewesen

„Durch die Bank positiv“ seien laut Echtler die Rückmeldungen zum gemeindlichen Projekt gewesen. Maximale Transparenz sei ihm sehr wichtig. Der Bauantrag wurde einstimmig bestätigt. Nun werde die Verwaltung die weiteren Schritte in Abstimmung mit dem Architekten und der Förderstelle veranlassen.

In der rund 900-Einwohner großen Gemeinde Prem wird aber auch darüber hinaus fleißig Wohnraum für Einheimische geschaffen. Neben dem Neubau der „Alten Schule“ sollen weitere 25 neue Bauplätze entstehen. „Wir waren in letzter Zeit fleißig am Gange, dass wir das Thema zu hoffentlich normalen Preisen verwirklichen können“, sagte Gemeindeoberhaupt Andreas Echtler. Neben dem bereits fertig bebauten Wohngebiet „Mühlfeld I“ sollen in der unmittelbaren Nachbarschaft zwei weitere Baugebiete folgen: „Mühlfeld II“ und „Mühlfeld III“.

Künftiges Baugebiet „Mühlfeld III“: Weitere Flächen erworben

Das Gebiet „Mühlfeld II“ mit sechs Bauplätzen war schon vor rund eineinhalb Jahren kurz vor der Erschließung, wurde aber aufgrund der zu großen Auflagen und den daraus resultierenden, hohen Kosten für die möglichen Grundstückskäufer zurückgestellt. Nun konnten weitere Flächen für das zukünftige Baugebiet „Mühlfeld III“ erworben werden.

Die Erschließung im Gesamten minimiere die Kosten laut Echtler nun wesentlich. „Mit dieser Gesamtlösung sind wir nun guter Dinge, dass das reibungslos durchgeht“, so Echtler, der im regelmäßigen Austausch mit den zuständigen Ämtern ist. „Im südöstlichen Bereich ist nahezu alles identisch geblieben“, sagte der zuständige Planer/Architekt vom Planungsverband Region Oberland. Aufgrund der neuen Flächen konnte das Baugebiet „Mühlfeld III“ parallel an das bestehende Baugebiet „Mühlfeld I“ angeschlossen werden.

Am Baugebiet „Mühlfeld II“ orientiert

In puncto Straßenverlauf hat das Planungsbüro in Abstimmung mit dem Staatlichen Bauamt mit der Straße „gespielt“. Die geschwungene Straßenführung solle den Verkehr durch das Wohngebiet abbremsen. Eine Linksabbiegespur auf der Kreisstraße ist bereits eingeplant. „Dadurch, dass die Straße nach innen verlegt wurde, konnten wir zum Ortsrand hin auch ein Sickerbecken für das Niederschlagswasser anlegen“, erklärte Echtler. Dieses etwa ein Meter tiefe Sickerbecken könne dann mit kleinen Gehölzgruppen bepflanzt werden, um einen ansehnlichen Ortsrand entstehen zu lassen. Insgesamt gebe es in diesem Baugebiet dann zwei Rückhaltebecken und eine Versickerungsmulde.

In Bezug auf die Bebauung von „Mühlfeld III“ habe man sich am Baugebiet „Mühlfeld II“ orientiert. Es werde ein Wohngebiet mit zwei Vollgeschossen. Die Grundflächenzahl (GFZ) der insgesamt 25 Bauplätze von beiden Baugebieten liege bei 0,3, die Geschossflächenzahl bei 0,5. Die Parzellierung der Grundstücke variiere zwischen 450 und 850 Quadratmetern. Bis zu drei Wohneinheiten sind bei den Häusern mit Satteldächern möglich, wobei die maximale Ausnutzung aufgrund des Stellplatzschlüssels nur auf den größten Grundstücken möglich sein werde.

In der Sitzung wurde der alte Satzungsbeschluss für „Mühlfeld II“ vom 15. Juni 2021 aufgehoben und ein gesamter Aufstellungs-, Billigungs- und Auslegungsbeschluss einstimmig festgelegt. Bürgermeister Andreas Echtler hofft, nach der Resonanz des Bauamtes in Weilheim im neuen Jahr zeitnah Ergebnisse präsentieren zu können. Von Gwendolin Sieber

