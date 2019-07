Gautrachtenfest in Prem: 4100 Zugteilnehmer werden erwartet

Das Festzelt ist bereits aufgebaut. In Prem wird ab Freitag das Gautrachtenfest gefeiert. Zahlreiche Besucher und Zugteilnehmer werden erwartet.

Prem – Ganz Prem ist auf den Beinen: An diesem Wochenende wird dort das 92. Gautrachtenfest des Oberen Lechgau-Verbandes gefeiert – verbunden mit dem 110-jährigen Jubiläum des örtlichen Trachtenvereins „D´Lechgauer“.

Das 70 mal 30 Meter große Festzelt steht schon seit einigen Tagen: Viele freiwillige Helfer packten mit an, und so konnte das Zelt am Ortseingang von Prem – aus Richtung Lechbruck – schnell aufgebaut werden. Anschließend folgte der Innenausbau für Bühne mit Bühnenbild, Bar, Ausschank, Küche und Bierzeltgarnituren sowie das Schmücken des Festzeltes.

Los geht das Gautrachtenfest in Prem am Freitag

Das 92. Gautrachtenfest des Oberen Lechgau-Verbandes beginnt am morgigen Freitag mit dem Musikantentreffen der Musikkapellen Steingaden, Wildsteig, Trauchgau, Prem und dem Trommlerzug Prem. Um 19 Uhr ist Aufstellung zum großen Sternmarsch in der Nähe des Festzeltes. Ziel der fünf Musikgruppen ist um 19.30 Uhr der große Gemeinschaftschor vor der Holzmanufaktur Sieber.

Anschließend lädt der Trachtenverein Prem zum Unterhaltungsabend ins Festzelt ein. Die vier Musikkapellen unterhalten die Besucher dabei musikalisch. Die Plattergruppe Prem tritt auf einer separat aufgebauten Bühne in der Mitte des Zeltes auf.

Das ist am Samstag beim Gautrachtenfest in Prem geboten

Am Samstag, den 27. Juli, findet um 20 Uhr traditionell der große Gauheimatabend statt. Die Gaugruppe, die Gauvereine des Oberen Lechgau-Verbandes und die Festkapelle Prem sorgen dabei für Unterhaltung.

Umfangreiches Programm am Sonntag beim Gautrachtenfest in Prem

Der große Festsonntag beginnt in dem 900-Seelen-Dorf um 9 Uhr mit der Aufstellung zum Kirchenzug mit rund 30 Gruppen. Pater Petrus Adrian Lerchenmüller gestaltet den feierlichen Gottesdienst auf einem idyllischen Feld am Eingang zum Moorlehrpfad am Ende des Moorweges. Bei schlechter Witterung findet die Messe im Zelt statt.

Ab 11 Uhr sorgen die Jugendgruppen des Oberen Lechgau-Verbandes und die Musikkapelle Steingaden für Unterhaltung. Um 13 Uhr stellen sich die 4100 Zugteilnehmer – rund 50 Trachtenvereine, 23 Musikkapellen, fünf Trommlerzüge und 22 Festwagen – zum großen Festumzug mit insgesamt knapp 60 Zugnummern auf. Abmarsch ist um 13.30 Uhr am Zelt.

Großer Umzug beim Gautrachtenfest in Prem

Der Zug führt von der Schongauer Straße, in die Flößerstraße, hoch zur Kirche, weiter über den Kirchplatz, der Straße „Im Filz“ und der Röthenbachstraße zurück zum Festzelt. Nach dem großen Umzug folgen im Festzelt und auf der Freibühne die Ehrentänze mit den Musikkapellen Prem und Bernbeuren. Ab 17 Uhr unterhält die Musikgruppe „Grad Dur“. Mit der Musikkapelle Buching klingt ab 19 Uhr das große Gaufest aus.

Parkplätze finden die Besucher vor dem Festzelt und an den Ortseingängen. Die Organisatoren bitten Festteilnehmer und Besucher, rechtzeitig nach Prem zu kommen und dabei auch verschiedene Zufahrtsstraßen (nicht nur über den Weiler „Gründl“) zu nutzen. Das Festprogramm, der Ortsplan mit allen Stationen und die Aufstellungen für den Kirchenzug und den großen Gaufestumzug sind auf der Internetseite www.prem-am-lech.de/vereine/ einzusehen.

GWENDOLIN SIEBER

Auch interessant: Die besondere Stadtführung, die im Rahmen der Henkerstochter-Festspielwochen derzeit in Schongau angeboten wird, ist ein voller Erfolg.

Lesen Sie außerdem: Ein heißes Klassenzimmer, schlechte Konzentration und Schüler, die an den See oder ins Freibad wollen: Im Sommer ist „hitzefrei“ ein großes Thema an den Schulen im Landkreis Weilheim-Schongau.

Und hier gibt es weitere Nachrichten aus Schongau und Umgebung.