In Prem stehen in diesem Jahr der kommunale Wohnungsbau, der Kindergarten und das Gasthaus Lechaue im Blickpunkt

Herrlich am Lech gelegen: die Gemeinde Prem.

Jahresgespräch mit Bürgermeister Andreas Echtler

Prems Bürgermeister Andreas Echtler blickt auf die Ereignisse des vergangenen Jahres zurück und gibt einen Überblick zu den in diesem Jahr anstehenden Projekten. Die „Big Points“ sind für ihn die Umsetzung des neuen Wohngebiets und der kommunale Wohnungsbau.

Prem – Prem und das Jahr 2023: Die Hauptaufgaben sind für Bürgermeister Andreas Echtler die notwendigen Investitionen, um für die Zukunft bestens gerüstet zu sein. Darüber hinaus müsse man natürlich auch situativ über das entscheiden, „was kommen mag“.

Die Finanzlage seiner Gemeinde sei gut, sagt Echtler. Einen ausführlichen Bericht sowie einen Rückblick auf die vergangenen fast drei Jahre gibt er heute in der ersten Bürgerversammlung seiner Amtszeit. Dann will er den Bürgern auch eine detaillierte Finanzlage vorlegen und auf die anstehenden Projekte blicken.

25 neue Bauplätze

Zu diesen gehört unter anderem das kommunale Wohnbauprojekt an der Alten Schule. Der Abriss und Neubau von acht Wohneinheiten des gemeindlichen Gebäudes in der Dorfmitte sei ein großes Thema, „das uns auch zukünftig viel Zeit und Engagement abverlangen wird“. Es sei aber ein wichtiges Signal und eine Investition in die Zukunft, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen,

„Nach bestem Wissen und Gewissen“ möchte sich die Gemeinde auch dem Projekt „Baugebiet Mühlfeld II und III“ mit 25 neuen Bauplätze widmen. Im vergangenen November wurde bereits einstimmig der Aufstellungs-, Billigungs- und Auslegungsbeschluss gefasst.

+ Andreas Echtler ist Prems Bürgermeister. Kindergarten und Feuerwehr Dorfleben ist intakt © Sieber

Auch der Pächterwechsel im Gasthaus Lechaue beschäftigte Bürgermeister und Ratsmitglieder im vergangenen Jahr. Diverse Kleinmaßnahmen wurden dort in diesem Zuge vorgenommen. „Das Wichtigste aber ist, dass wir endlich wieder Leben im Gasthaus haben“, freut sich Echtler über die Neuvermietung. Größere Renovierungspunkte seien dort noch die Dämmung und Erneuerung von Dach und Fassade sowie der Austausch der Heizung.

Regenerativ heizen will die Gemeinde demnächst im Rathaus und dem Pfarrhof. Die fehlenden Materialien seien nun eingetroffen. Sind die Arbeiten im Rathaus beendet, werde auch das kirchliche Nachbargebäude angeschlossen, in dem sich auch der Kindergarten befindet. Dort können, sobald alle Genehmigungen für die beantragte Konzessionserweiterung eingegangen sind, dann maximal 25 Kinder (derzeit 20) betreut werden.

Unterstützung auch für Feuerwehr

„Die Öffnungszeiten wurden nach einer Umfrage für das aktuelle Kindergartenjahr verlängert. Aktuell sind wir immer noch unter der bezuschussten Grenze von 100 Euro, viele andere Gemeinden sind schon weit drüber, bei gleichen Löhnen“, so Echtler.

Er hoffe, den kommenden Bedarf durch die Erweiterung decken zu können. Die Nachfrage nach einer Krippe bestehe derzeit nicht, aber der Bedarf werde im Auge behalten.

Vier Notstrom-Aggregate vorhanden

Am Herzen liege ihm auch die Unterstützung der örtlichen Feuerwehr: „Das ist mehr als das Wichtigste, dass die Leute gut ausgerüstet sind bei der Feuerwehr“, betont Echtler. Die Wehr sei, auch durch den Kauf eines neuen Mannschaftstransporters, in Sachen Ausrüstung auf dem neuesten Stand.

Auch für mögliche „Blackout-Szenarien“ verfüge die Gemeinde schon lange über die nötige Grundausstattung und sei damit Vorreiter im Landkreis. „Wir können einen Notbetrieb aufrechterhalten“, bezieht sich Echtler auf die vier Strom-Aggregate: zwei mobile Aggregate (40 kW), ein festes im Feuerwehrgebäude und ein weiteres Mobiles, das mit dem neuen Kommunalfahrzeug (Fendt 314) betrieben werden kann.

Stichwort Lechbrücke und Dank an den Gemeinderat

Ein übergeordnetes Thema für die Gemeinde Prem sei laut Echtler der Neubau der Lechbrücke. Bei diesem Jahrhundertprojekt sei die Gemeinde meist nur informativ betroffen. Lediglich bei den Gehwegbreiten sei der Rat finanziell involviert.

Echtler sieht unter anderem durch die geplante Verkehrsinsel auf Premer Seite und die Unterquerung einen großen Mehrwert für die Anwohner – vor allem in den Sommermonaten, wenn normaler Verkehr, Landwirtschaft und Wanderer zusammentreffen. „Da ist man um alles froh, was die Verkehrssituation entzerrt.“

Einen großen Dank richtet das Premer Gemeindeoberhaupt an seine Ratsmitglieder für das „unkomplizierte und stets konstruktive Miteinander – auch manchmal sehr kurzfristig“. „Danke, dass wir gemeinsam was weiterbringen“, so Echtler.

Seine gesellschaftliche Hauptaufgabe sieht er darin, das Dorfleben wieder zu stärken und die Vereine bestmöglich zu unterstützen. Doch der 2022 veranstaltete Fünfkampf und das Gaupreisplatteln im Ort, die zahlreichen Vereinsversammlungen und -feiern sowie das aktuelle Kegelturnier beweisen, dass er sich da keine Sorgen machen muss.

GWENDOLIN SIEBER

