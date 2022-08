Premer Fünfkampf-Premiere war ein voller Erfolg

Teilen

Die Sieger des ersten Premer Fünfkampfs: (h.v.l.) Rudolf Ott, Florian Echtler, Peter Streif und Matthias Moser (Platz 1), Daniel Niggl und Niklas Neckermann (Platz 3) sowie (v.v.l.) Stefan Niggl, Regina Raffler, Manuela Niggl und Stefan Raffler (Platz 2); Julian Weiß und David Gotzler (Platz 3). © Sieber

Etwas Spannendes, etwas zum spielen und ganz viel Spaß: Diese Idee hatte der SV Prem. Zum ersten Mal veranstaltete der Sportverein im Dorf einen Fünfkampf für Jung und Alt. Die Teilnehmerzahl von 120 Personen sprach für sich, und das Turnier war somit ein voller Erfolg.

Prem – Den Anstoß zum Fünfkampf gab bei einer Ausschusssitzung Eishockey-Spartenleiter Peter Streif: „Wir wollten mal was anderes machen, da das Fußballdorfturnier immer weniger Leute begeistern konnte. Zudem ist der Dorfzusammenhalt in Prem sehr gut, sodass etwas gefunden werden musste, bei dem Jung und Alt zusammen im Wettkampf auf Spaß basierend teilnehmen können.“

So klügelte der Ausschuss die fünf Stationen des Turniers aus. Die benötigten Materialien hatte der Verein entweder selbst, oder sie wurden kurzerhand von anderen Vereinen geliehen. Schon in der mehrwöchigen Anmeldephase kristallisierte sich heraus, dass das Turnier ein Erfolg werden könnte. Insgesamt 30 Mannschaften mit je vier Personen meldeten sich bei Streif an. Die Vorfreude der 14- bis 70-Jährigen war groß. Manche Gruppen trafen sich sogar zum heimlichen Training oder klügelten Taktiken aus.

Los geht es mit dem Luftgewehr

Das Turnier startete Anfang August mit dem Luftgewehr-Schießen auf eine Spaßscheibe im Schießstand der Premer Schützen. Die Zahlen auf der kleinen quadratischen Scheibe waren wahllos durcheinander. So war es reines Glück, welche Zahlen von eins bis neun bei zehn Schuss getroffen wurden. Am besten schnitt dabei die Gruppe „Stammtischschwestern“ mit 203 Punkten ab.

Gewertet wurden bei jeder Disziplin nämlich jeweils die besten drei der vier Einzelergebnisse. Außerdem war für jede Disziplin zwei Abende Zeit.

„Lätteleschießen“ und „Stoßbudeln“

Gut eine Woche später konnten am Sportplatz zwei Disziplinen gleichzeitig durchlaufen werden. Beim Stocken „Lätteleschießen“ wurde mit den Stöcken je fünf Mal auf kleine und große Metallplättchen gezielt, die ebenfalls wahllos mit Zahlen versehen waren (beste Mannschaft: „0815“ mit 154 Punkten).

Bei der dritten Disziplin, dem „Stoßbudeln“, wurde mit einem Queue auf einer Miniaturkegelbahn gespielt. Dabei ging es zehn Mal auf die neun Kegel (beste Mannschaft: „Katertrupp“ mit 197 Punkten).

Finale mit „Cornhole“ und Fußballgolf

Die vierte und fünfte Disziplin waren an den letzten beiden Abenden an der Reihe: Cornhole, zu deutsch „Säckla werfe“, und Fußballgolf. Beim „Säckla werfe“ mussten zwei Mal fünf Säckchen auf eine schräg gestellte Holzplatte mit Loch gezielt werden. Wurde das Loch getroffen, gab es neun Punkte, blieb das Säckchen zumindest auf der Holzplatte liegen, waren es vier Punkte (beste Mannschaft: „Katertrupp“, 173 Punkte).

Die Disziplin Fußballgolf konnte mit der Hand oder mit dem Fuß bestritten werden. Entscheidend war, in welchen Punktefeldern (von eins bis neun) die zehn Bälle landeten (beste Mannschaft: „Old Schmetterhand“, 217 Punkte).

„Katertrupp“ gewinnt vor „Zwoa und 2“ und „Im Sauftrag des Herrn“

Das Fazit der Teilnehmer sei laut Peter Streif durchweg positiv gewesen: „Es entwickelte sich eine kleine Euphorie, und das Turnier war lange Dorfgespräch.“ Auch die Spaßsportler selbst hatten bei der geselligen Siegerehrung nur lobende Worte übrig.

Aufgrund der positiven Rückmeldungen soll der Fünfkampf nun regelmäßig veranstaltet werden. „Es ist nur noch nicht klar, ob wir dies im Einjahres- oder Zweijahresrhythmus machen werden“, sagte Streif.

Die besten drei Teams: 1. „Katertrupp“ (842 Punkte, Rudolf Ott, Florian Echtler, Peter Streif, Matthias Moser), 2. „Zwoa und 2“ (828, Stefan Niggl, Regina Raffler, Manuela Niggl, Stefan Raffler), 3. „Im Sauftrag des Herren“ (825, Daniel Niggl, Niklas Neckermann, Julian Weiß, David Gotzler).

GWENDOLIN SIEBER

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.