Premer Moorlehrpfad weckt Erinnerungen an den Torfabbau und das alte Moorbad

Der neue Holzunterstand ist der Startpunkt des jetzt fertiggestellten Moorlehrpfades in Prem. © Sieber

Wanderer und Naturliebhaber werden sich freuen: Mit dem nun fertiggestellten Infostand am Startpunkt des Moorlehrpfads in Prem kann in die Historie dieses Geländes eingetaucht werden.

Prem – Im Sommer ist in Prem zunächst der Holzunterstand am Moorlehrpfad-Parkplatz gebaut worden. Nun informieren dort auch Tafeln über Wissenswertes rund um den naturbelassenen Rundweg.

Etwa 10 000 Euro hat der Unterstand mit Sitzmöglichkeit gekostet, der den Moorlehrpfad am Ortseingang nach Idee von Bürgermeister Andreas Echtler und dem ehemaligen Tourismusvorstand Udo Ernst nun noch präsenter machen soll. Die Kleinprojektförderung von Auerbergland, die laut Echtler ein gutes Instrument sei, um solche Dinge umzusetzen, unterstützte die Maßnahme mit 80 Prozent (8000 Euro).

Es ist alles natürlich geblieben

Der Moorlehrpfad in Prem ist das ganze Jahr über ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer und Radfahrer, dessen Parkplatz am Ortseingang nun so noch mehr ins Auge fällt. „Der Startpunkt am Moorbad ist mit dem neuen Infostand nun noch attraktiver“, freut sich Echtler. Die Besonderheit des 6,5 Kilometer langen Rundwegs, der auch durch das Premer Königsfilz führt: Es wurde nichts verändert, alles ist natürlich geblieben. Lediglich eine Hollywoodschaukel am Eingang zum Filz hat der Tourismusverein aufgestellt.

Insgesamt 13 Schautafeln erklären den Naturliebhabern die Charakteristik. Das Moorbad, die zweite Station des Naturlehrpfades, war rund vier Jahrzehnte lang, zuletzt im Jahr 1975, eine stark frequentierte Badeanstalt mit Sprungturm und Wasserrutsche. Viele Einheimische, aber auch Kinder aus den Nachbardörfern, lernten dort schwimmen. Ende der 60er- Jahre gab es dort sogar einen Schwimmwettbewerb der fünften bis achten Schulklassen des Altlandkreises.

as Premer Moorbad war bis etwa 1975 eine stark frequentierte Badeanstalt mit Sprungturm und Rutsche. © Archiv Sieber

„Heute wird das Moorbad von Mai bis Oktober angestaut und ist dann Lebensraum für viele Fische und Edelkrebse“, heißt es. Zu seinem Namen kommt das Moorbad durch das Anstauen des humösen Röthenbachwassers.

Die vierte Schautafel bildet den Eingang zum Premer Königsfilz, das insgesamt 74 Hektar umfasst und nach der letzten Eiszeit vor rund 15 000 Jahren entstand. Die mystische Gestalt „Huidingerle“ begleitet die Wanderer nicht nur auf den Schautafeln, auch mitten im Filz ist sie als plastische Figur zu entdecken.

Die Sage vom „Huidingerle“

In einer alten Sage heißt es vom Premer Filz, dass man sich auf dem Weg zum Torfstich nicht umsehen durfte, denn: „Schaute man sich dennoch um, stieg ein grausiger Riese, der ,Huidingerle’, aus dem Sumpf, packte Mann und Gefährt und zog sie in die Tiefe. Weil Weibsleute bekanntlich besonders von der Neugierde geplagt werden, duldete es früher kein Mannsbild, dass ihn zur Arbeit im Filz ein weibliches Wesen begleitete.“

Von 1834 bis 1984 wurde der Kern des Moores zur Torfgewinnung genutzt. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg verzeichnete man aufgrund der vielen Vertriebenen den größten Volumenabbau (6370 Kubikmeter). Eine Familie benötigte damals fürs Heizen und Kochen etwa 15 000 bis 20 000 „Wäsen“.

Es sollte unter Naturschutz gestellt werden

Bis diese Mengen gestochen, gestapelt und eingebracht waren, vergingen im Frühjahr und Sommer viele Wochen körperlicher Schwerstarbeit.

Die 120 Torfhütten, die als Lagerstätte dienten, gehörten Familien aus Prem, Steingaden und Lechbruck. Ab 1985 wurde der Torfstich aus Naturschutzgründen verboten.

Schützenswerte Landschaft

„Um das Moor wenigstens in seinem jetzigen Bestand erhalten zu können, soll es unter Naturschutz gestellt werden“, hieß es 1984 in einem Brief des Bayerischen Forstamtes in Schongau. Außerdem mussten die 120 Hütten abgebrochen werden. In einer kleinen Hütte, die auch als Rastplatz für die Wanderer dient, sind noch die Originalwerkzeuge zu sehen.

Die Besucher können heute entlang des Moorlehrpfads eintauchen in eine schützenswerte Landschaft. Zu entdecken gibt es Flechten, Totholz, Torfmoospolster, zahlreiche Beeren (wie die Rausch- und Moorbeere), fleischfressende Pflanzen (Sonnentau) und einen Nagelfluhhöcker (eine Erhöhung aus Konklomeratgestein). Außerdem gibt es auf einer relativ kleinen Fläche viele Tiere und Pflanzen, darunter ungezählte gefährdete Arten der Roten Liste. Vereinzelt finden auch Sonderführungen statt, die einen Einblick in das außerordentlich wertvolle Feuchtgebiet geben.

GWENDOLIN SIEBER

