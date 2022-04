Lechbrücken-Bau löst Streit um Bauland aus - Bürger fühlt sich von Gemeinde ungerecht behandelt

Von: Theresa Kuchler

Klaus-Peter Otts Wiese wird bald zur Brücken- Baustelle. Er würde gern selbst darauf bauen. © Theresa Kuchler

Sobald die neue Brücke zwischen Prem und Lechbruck gebaut wird, muss die Grünfläche von Familie Ott für eine Behelfsbrücke herhalten. Das hat sie auf die Idee gebracht, die Wiese gleich in Bauland umzuwandeln - die Gemeinde hält von dem Vorhaben eher wenig.

Prem – Nur wenige Meter und eine schmale Teerstraße trennen Klaus-Peter Otts Wohnhaus von seinem Stück Wiese am Lechufer im Premer Ortsteil Gründl. Mit einer Armbewegung zeigt Ott auf die Grünfläche, über die sich bald die schweren Baustellenfahrzeuge schieben werden. Wenn es an den Neubau der einzigen Verbindungsbrücke zwischen Prem und Lechbruck geht und Otts Fläche zur Zufahrt und Lagerungsstätte für die Behelfsbrücke wird, über die der Verkehr weiter rollt. „Da bleibt kein Grashalm stehen, kein Stein auf dem anderen“, sagt er.

Seine Familie habe sich nicht dagegen gewehrt, dass das Grundstück während der Baumaßnahmen in Beschlag genommen wird. „Es hilft ja nichts. Und wir wollen uns da nicht quer stellen.“ Allerdings ließe sich aus der Baustelle, mit der die Otts immerhin rund vier Jahre leben müssen, auch ein Nutzen ziehen: Wenn ohnehin so massiv in das bestehende Landschaftsbild eingegriffen wird, könne die Grünfläche auch gleich als Bauland erschlossen werden, findet das Ehepaar.

Klaus-Peter Ott sieht keine Nachteile, wenn seine Fläche zu Bauland würde

„Die Baumaßnahmen passieren ja sowieso“, sagt Ott im Hinblick auf die massiven Erdbewegungen und Höhenangleichungen, die auf seiner Wiese vorgenommen werden. „Wir könnten aus der Not eine Tugend machen.“ Nach seiner Argumentation wäre damit kein Rückbau nötig, der die Fläche in ihren Urzustand zurückversetzt. Das würde Kosten sparen – auch für die Gemeinde. Außerdem sei es das Anliegen der Otts, neuen Wohnraum für Einheimische zu schaffen.

Konkret stellen sich die Otts zwei Mehrfamilienhäuser mit je bis zu sechs Wohneinheiten vor. Die Neubauten sollten oberhalb des Höchstwasserstands des Lechs und damit außerhalb der Überschwemmungsflächen entstehen. Bei den Neubauten gehe es nicht um persönliche Bereicherung. „Wir wollen bezahlbaren Wohnraum schaffen.“

Die Verbindungsbrücke zwischen Prem und Lechbruck wird neu gebaut. Die Behelfsbrücke soll auf der Grünfläche der Otts errichtet werden (hier am unteren Ufer). © Hans-Helmut Herold

Mit ihrer Idee haben sich die Otts Ende 2021 an die Gemeinde Prem gewandt. Gespräche mit der Regierung von Oberbayern und dem Wasserwirtschaftsamt hatte die Familie bereits geführt, bevor sie einen Antrag auf das Erstellen eines Bebauungsplans für den Grund im Außenbereich einreichten. Im Flächennutzungsplan ist er als Grünfläche vorgesehen – darauf zu bauen, ist also nicht ohne Weiteres möglich.

„Alle Ämter hatten uns signalisiert, dass nichts dagegen sprechen würde“, sagt das Ehepaar. Auch mit dem ersten und zweiten Bürgermeister sowie dem Geschäftsführer der örtlichen Baufirma, die das Projekt übernehmen würde, hätten sich die Otts frühzeitig an einen Tisch gesetzt und die Pläne erläutert.

Die Entscheidung über die Anfrage traf der Premer Gemeinderat schließlich bei einer öffentlichen Sitzung im Januar – und zwar sehr eindeutig: Alle neun Räte stimmten gegen das Vorhaben. „Es war eine Ablehnung ohne Begründung“, sagt Klaus-Peter Ott, der kein Verständnis für die Entscheidung aufbringen kann.

Das letzte Wort liegt bei der Gemeinde

Rechtlich gesehen muss die Gemeinde nicht begründen, weshalb sie sich gegen den Antrag der Otts entschieden hat. „Es gehört aber zum guten Ton“, findet Rechtsanwalt Bernhard Mehr, der das Ehepaar Ott in der Sache unterstützt – mehr moralisch als in seiner Funktion als Jurist, da der Fall nicht einklagbar ist. „Am Ende hat die Gemeinde die Entscheidungshoheit“, sagt Mehr.

Auf diese beruft sich auch Bürgermeister Andreas Echtler. „Die Entscheidung obliegt der Gemeinde. Dafür gibt es ein gewähltes Gremium“, sagt er auf Nachfrage unserer Zeitung. Vor der Abstimmung am Abend der Sitzung seien die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange verlesen worden, worunter auch „kritische“ Anmerkungen gewesen seien.

Dass Echtler von einer „kritischen Betrachtung“ seitens des Wasserwirtschaftsamts spricht, macht Klaus-Peter Ott stutzig. „Wir haben ein Schreiben der Behörde hier, in dem das Gegenteil steht.“ Tatsächlich gibt das Amt in einer E-Mail, die der Redaktion vorliegt, eine erste Abschätzung ab. Nach dieser spricht „aus wasserwirtschaftlicher Sicht nichts gegen die Errichtung eines Baukörpers außerhalb von Überschwemmungsflächen“. Und die Otts würden ihrem Bekunden nach nicht innerhalb dieser Flächen bauen. Gleichwohl heißt es seitens des Amts, dass eine Bebauung im Hochwassergebiet „extrem kritisch“ zu sehen sei und eine hochwasserangepasste Bauweise verbindlich wäre.

Bürgermeister Echtler: „Wir wollen keinen Präzedenzfall schaffen“

Nicht nur das „kritische Gelände“ an sich, wie Echtler das Grundstück beschreibt, ließ den Gemeinderat einhellig gegen eine Bauleitplanung stimmen. „Wir wollen keinen Präzedenzfall schaffen.“ Für die Fläche im Außenbereich sieht die Gemeinde kein Entwicklungspotenzial – und somit auch keinen Grund, eine Bauleitplanung anzugehen. Als Gemeindevertreter müsse man Entscheidungen treffen und dabei für alle „immer gleichermaßen transparent sein“. Hätte der Gemeinderat für das Vorhaben gestimmt, könne ihm eine Gefälligkeitsplanung vorgeworfen werden, sagt Echtler.

Den Wohnraum für Einheimische, wie ihn Ott mit seinen Neubauten vorgesehen hätte, wolle man in Prem an anderer Stelle schaffen. Denn ob die neuen Häuser am Ende wirklich als günstige Immobilien für Bürger aus Prem zur Verfügung stünden, sei nicht so einfach vorherzusagen. „Was man sagt und was man macht, sind oft zwei unterschiedliche Sachen“, so Echtler. Die Otts hoffen derweil, den Gemeinderat doch noch von dem Vorhaben überzeugen zu können.

